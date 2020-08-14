Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının istisnai olarak çift taraflı açılması
İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısının, "istisnai durumlar" için üç günlüğüne çift yönlü olarak açılmasının ardından, son günde de geçişler sürdü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. ( Baykar - Anadolu Ajansı )
Endonezya’da Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda 3 kez patlama yaşandığını açıkladı. PVMBG, en son meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığı bilgisini paylaştı. ( Kiki Cahyadi - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına katıldı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat’ta bir grup sporcu, açık havada tekvando yaparak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) medyan okuyor. Kovid-19'un etkili olduğu Bağdat'ta kadın ve erkeklerden oluşan bir grup, tekvando türü olarak bilinen "Kiyokoşingay" adlı spor aktivitelerini gün batımına yaklaşık bir saat kala Ebu Nuas Parkı'nda gerçekleştiriyor. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )
Milli yüzücü Koray Berkin Kutlu, rehabilitasyon amacıyla başladığı yüzmede su korkusunu yenerek 100 madalya kazandı. Doğuştan sağ kolu ve sol bacağı olmayan 14 yaşındaki Kutlu, rehabilitasyon amacıyla yüzmeye başladı. Su korkusunu yenip yüzmeyi profesyonelce sürdüren milli yüzücü Kutlu, 50 kez birincilik kazandığı yüzmede yeni başarıları hedefliyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Süt üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden olan İzmir'de önemli yem kaynaklarından silajlık mısırda hasat sezonu başladı. Tarımda makineleşmenin etkisiyle artık silajlık mısırlar da büyük makinlerle hasat ediliyor. Boyları 3 metreyi aşan mısırlar, hasat makinesinden biçildikten sonra kamyonlarla hayvan çiftliklerine gidiyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Alihger Dağı'ndaki bir mağarada güneş, dağ keçisi, geyik, insan, tanrıça sembolü ve farklı motiflerin yer aldığı kaya resimleri bulundu. Boyayla çizilen güneş, dağ keçisi, geyik, insan, tanrıça sembolü ve farklı motiflerin yer aldığı resimler, bilim adamlarının dikkatini çekti. Bilim adamlarından oluşan ekip, mağaranın bulunduğu bölgede araştırma yaptı. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdü. ( Cem Özdel - Anadolu Ajansı )
Süt üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden olan İzmir'de önemli yem kaynaklarından silajlık mısırda hasat sezonu başladı. Tarımda makineleşmenin etkisiyle artık silajlık mısırlar da büyük makinlerle hasat ediliyor. Boyları 3 metreyi aşan mısırlar, hasat makinesinden biçildikten sonra kamyonlarla hayvan çiftliklerine gidiyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Hayat Su tarafından Türkiye’de ilk kez yüzde 50’si geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen su şişesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" seçilen milli sporcu Şahika Ercümen (sağda) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye "Sıfır Atık Sıfır Açlık" proje destekçisi, beslenme uzmanı Dilara Koçak (solda), İstanbul Boğazı’nda yaptıkları dalışla denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkati çekti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Uşak'taki Blaundus antik kentinde gece karanlığında meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi. ( Alibey Aydın - Anadolu Ajansı )
Suriye'de savaştan etkilenen çoğu yetim 300 kız çocuğuna gönüllüler aracılığıyla kuaförlük hizmeti verildi. For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'taki çadır kamplarda kalan 300 kız çocuğuna yönelik "Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü" projesini gerçekleştirdi. Saçlarına bakım yapılan kız çocuklarından 9 yaşındaki Hala Muhammed, aynada kendini görünce mutluluk yaşadı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Antalya Akvaryum içerisinde yer alan balmumu heykelleri müzesinde yapılan dezenfeksiyon işlemleri renkli görüntüler oluşturdu. Dezenfekte edilen balmumu heykelleri arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın heykeli de yer aldı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )
Her yıl Ağustos ayının 13'ünde kutlanan "Tunuslu Kadınlar Günü" renkli görüntülere sahne oldu. Başkentte geleneksel kıyafetleriyle toplanan Tunuslu kadınlar, şarkılar eşliğinde eski kent sokaklarından Habib Burgiba caddesine yürüyerek bu günü kutladı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo (fotoğrafta), resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da Çekya Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısı düzenledi. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor. İstanbul içinden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelenlerin ilgi gösterdiği camide, ezan okunmasının ardından öğle namazı eda edildi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'da bisiklet tutkunu 5 arkadaş, Ilgaz Dağı'nın zirvesine bisikletleriyle çıktı. Dağın 2 bin 587 metreyle en yüksek noktası Büyük Hacet Tepesi'ne gitmek üzere kent merkezinden yola çıkan ekip, 50 kilometre pedal çevirerek yaklaşık 8 saatte hedeflerine ulaştı. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )
Panama bayraklı, 5 bin 235 groston hacminde, 52,4 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçti. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Ankara'da Keçiören Belediyesine ait Kartaltepe Kent Ormanı mesire alanındaki tek katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )
Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto etmek için göstericiler üçüncü gün yine sokaklara çıktı. Belarus’un Moskova Büyükelçiliği önünde toplanan grup, sık sık sloganlar attı, Rus polisi göstericilere müdahale etmedi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Lübnan'da hükümetin dün istifasını açıklamasına rağmen Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın ardından başlayan protestolar dördüncü gününde de devam ediyor. Başkent Beyrut'ta toplanan yüzlerce eylemci, parlamento binasına yürümeye doğru yürüdü. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri ve diğer siyasiler aleyhinde slogan atan göstericiler, parlamento binası önünde ateş yaktı. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )
Milli Savunma Bakanlığı, geçen hafta şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a, tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personelini taşıyan ikinci uçağın gönderileceğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi. Paylaşımda, malzemelerin uçağa yüklenme anına ilişkin fotoğraflara da yer verildi. ( Milli Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Tunuslu Beşir el-Becavi, hükümete bağlı bir araştırma enstitüsü için yılan avlayarak geçimini sağlıyor. Tunus'ta, Sağlık, Çevre ve Tarım Bakanlığı tarafından tanınan yılan avlama ruhsatına sahip tek kişi olan 44 yaşındaki Becavi, Pasteur Tıbbi Araştırmalar ve İnceleme Enstitüsü için tehlikeli yolculuklara çıkıyor. Becavi'nin, Tunus'un güneyindeki Vadi el-Mehcura'da çıktığı yolculuğa AA fotomuhabiri de eşlik etti. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, temiz denizi, kamp ve mesire alanlarına sahip Çamlıkoy Tabiat Parkında yerli ve yabacı turistler doğayla iç içe zaman geçiriyor. İstanbul'a yakınlığı ve eşsiz doğasıyla Çamlıkoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde iç turizmde tercih edilen adres haline geldi. Tekirdağ'ın Karadeniz kıyısında, Istranca Dağları'nın eteklerinde bulunan bölgeye gelen tatilciler, mavi ve yeşilin buluştuğu koyların tadını çıkarıyor. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. ( Cem Özdel - Anadolu Ajansı )
Osmanlı'dan bugüne kadar süren davul zurna kültürünün son temsilcileri, dedelerinden ve babalarından gördükleri gelenekleri yaşatıyor. Ankara'nın en işlek yerlerinden biri olan Ulus Hali çevresi ve Anafartalar Caddesi boyunca buldukları gölgelikleri ve köşe başlarını mesken tutan davul zurnacılar, düğün, gelin alma, asker uğurlama, sünnet ve nişan etkinlikleri için müşterilerini bekliyor. 43 yıldır davulculuk yapan Mustafa Vuruş, bu kültürü devam ettirenler arasında yer alıyor. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanımı ve yanlış zamanlama ile gerçekleştirilen fumigasyon yönteminin (zararlılardan korunma metodu) kitlesel arı ölümüne neden olduğu Kolombiya'da arıların korunması ve arıcılık büyük önem taşıyor. Her biri yaklaşık 60.000 arıdan oluşan 200 kovanın olumsuz etkilendiği ülkede, Cundinamarca bölgesindeki arıcılık faaliyetiyle uğraşanlar, özellikle Kovid-19 sürecinde bölgedeki tarlaların dengesini sağlamak ve insanlara besin sağlayan bitkilerin polinasyonu (tozlaşma) adına, arıları korumak için yoğun çaba harcıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma sağlandığını bildirdi. ( Milli Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan ve jeolojik yapısıyla Mars'taki Jezero'ya benzetilen Salda Gölü'nün doğal yapısı bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bölgede korunan alan 4 bin 400 hektarken gölün tüm çevresini de kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkartıldı. Salda Gölü etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Kıyı şeridinde istisna olmayacak şekilde koruma alanı ilan edildi, yapılaşmaya da izin verilmeyeceği bildirildi. ( Bilal Altıok - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli domates üretim merkezi konumundaki Harran Ovası'nda bin bir emekle üretilen domatesler, kavurucu güneşin altında kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )
Nevşehir'de, 2014 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan ve geçen ay turizme açılan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir, gece gündüz turistleri ağırlıyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki halk arasında "Aşk Adası" olarak adlandırılan mini adacık, hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftlerin, yaz döneminde nikah merasimleri için gözde bir mekanı haline geldi. ( Abdülhamit Yaşar - Anadolu Ajansı )
Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırıldı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Lübnanlılar, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Kimi vatandaşlar patlamanın yaşandığı bölgede hayatını kaybedenler için mum yaktı. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )
Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdü. ( Cem Özdel - Anadolu Ajansı )
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle ülkede halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gitti. Rusya’nın başkenti Moskova’da Belarus Büyükelçiliği’nde oy verme işlemi gerçekleşti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle hareket kabiliyetleri azalan hayvanların beslenme rejimleri yaz aylarında değiştiriliyor. Hayvanat bahçesindeki timsahlar, tavuk etiyle besleniyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın ilk ve tek interaktif sanat ve sosyal medya müzesi olan "Rooms Ankara" isimli fotoğraf çekilme mekanı, özellikle sosyal medya hesaplarını renklendirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Edirne'de fotoğrafçılar, Trakya'da çiftçilerin "beyaz altın" olarak adlandırdığı çeltik tarlalarında en güzel kareyi yakalamak için çaba harcadı. Modeller fotoğrafçılar için poz verdi. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki ünlü Copacabana plajında, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybeden 100.000'i aşkın kişi anısına gökyüzüne kırmızı balon bırakıldı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut’ta Lübnan'da yaşan Türklerle bir araya geldi. ( Muhammet Fatih Oğraş - Anadolu Ajansı )
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından birisi olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Ailesiyle Tuz Gölü'nü ziyaret eden bir çocuk, bir flamingoya yaklaşmaya çalıştı. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Düzce'de bahçesinde hobi amaçlı beslemek için aldığı kazların zamanla yetiştiriciliğini yapan Nihat Sevdim, kurduğu çiftlik sayesinde Türkiye'nin her bölgesine yıllık yaklaşık 10 bin kaz göndererek, kendisine gelir kapısı oluşturdu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Küçük yaşta tedavi amaçlı başladığı yüzmede 95'i birincilik olmak üzere 180 madalya kazanan milli yüzücü Nil Şahin'in hedefi, 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında derece elde etmek. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. ( Cem Özdel - Anadolu Ajansı )
Rusya Süper Kupası maçında Zenit ile Lokomotiv Moskova, VEB Arena Stadında karşılaştı. Müsabakayı kazanan Zenit takımı, teknik direktör Sergei Semak ile sevinçlerini paylaştı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Başkent Tunus'ta bir araya gelen bir grup, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla sarsılan Lübnan halkına destek için gösterisi düzenlendi. Gösteriye katılan Tunuslular, hayatını kaybedenler için mum yaktı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )