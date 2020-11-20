Fotoğraf: Ali Atmaca

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ), arıtma havuzlarının üzerine kurulu güneş enerjisi sistemiyle bir taraftan 1 milyon lira tasarruf ederken diğer yandan da yılda 120 bin liralık enerjiyi de satarak kazanç sağlıyor. YASKİ, arıtma havuzlarının üzerine kurulu 3 bin 360 güneş paneli ile ihtiyacı olan enerjinin üçte birini kendisi üretiyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )