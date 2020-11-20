İstanbul'da sis
İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde etkili oldu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Khimki Moskova ile karşılaştı. Anadolu Efes oyuncusu Adrien Moerman (18) rakibi Khimki Moskova oyuncusu Sergey Monia (12) ile mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın kuzeyinde yer alan Muara Baru bölgesinde bazı sokaklar büyük gel-git dalgaların etkisiyle sular altında kaldı. Suların yükseldiği sokaklarda çocuklar yüzerek eğlenmeye çalıştı. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da son 24 saatte 145 bin 506 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu, toplam vaka sayısı 8 milyon 958 bin 483'ya çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 585 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 131 bin 578'e yükseldi. Başkent Delhi'deki Nigambodh Ghat krematoryumunda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen bir aile bireyi koronavirüs nedeniyle vefat eden yakınıyla vedalaştı. ( İmtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
El değmemiş coğrafyası, doğal, bozulmayan yapısı ve ceviz ağaçlarıyla Van'ın en güzel ilçelerinden biri olan Bahçesaray'da, sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor. İlçe merkezi ve ormanlık alanlarda sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları eşsiz manzaralar oluştururken, yüksek kesimler de kar nedeniyle beyaza büründü. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Çekoslovakya'da komünist rejimin devrildiği "Kadife Devrim" olarak da adlandırılan 1989 olayları, 31. yıl dönümünde mum yakılarak anıldı. Çekya'nın başkenti Prag'da 1989 olaylarını anmak için toplanan kalabalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını da protesto etti. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ), arıtma havuzlarının üzerine kurulu güneş enerjisi sistemiyle bir taraftan 1 milyon lira tasarruf ederken diğer yandan da yılda 120 bin liralık enerjiyi de satarak kazanç sağlıyor. YASKİ, arıtma havuzlarının üzerine kurulu 3 bin 360 güneş paneli ile ihtiyacı olan enerjinin üçte birini kendisi üretiyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
2013 yılında 'Kolombiyalı mahkumlara ikinci bir şans' sloganıyla kurulan Internal Action Foundation, günümüze kadar ülkedeki 31 hapishanede faaliyet gösteriyor ve 30,000'den fazla mahkumun yeniden toplumsallaşmasını sağlıyor. Mahkumların, bulundukları cezaevlerinde el sanatları, dokumacılık, bilgisayar kursları, berberlik, aşçılık ve dövmecilik gibi aktivitelerle ilgilenmesini sağlayan vakıf, Kolombiya'daki mahkum hakları savunucusu Johana Bahamon tarafından kuruldu. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde beliren hilal, Özgürlük Heykeli ile güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için Bangkok merkezindeki Ratchaprasong kavşağında protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler hükümetin istifası için sloganlar attı ve geçen yıldan bu yana yapılan anayasal reform ve monarşi reformu çağrılarını yineledi. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu Azerbaycan'ın Fuzuli kenti, tamamı yıkık yapılarıyla ıssız ve harabe kente dönüşmüş durumda.Azerbaycan devleti önce işgalden kurtarılan tüm bölgelere Ermenistan tarafından verilen zararı hesaplamayı daha sonra yeniden kurmayı planlıyor. Fuzuli'ye giden yollar, çatışmalar devam ettiğinde Azerbaycan ordusunun imha ettiği Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçlarla dolu. Neredeyse her adım başı vurulan bir tank veya araç görmek mümkün. Yol kenarlarında Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı mühimmata da rastlanıyor. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin'de, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için izlediği politikaya karşı yapılan protestoya polis müdahale etti. Göstericilerin maske ve hijyen kurallarına uyma uyarılarına karşı çıkması ve Federal Meclis binasına doğru yürümek istemesi üzerine polis göstericilere müdahale etti. Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan ve TOMA’ları hazır tutan polis gösteriyi sonlandırmak için protestoculara karşı tazyikli su ve biber gazı kullandı. Şişeler ve maytap atan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Polis birçok protestocuyu gözaltına aldı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Romantik Dönem Bestecileri" konserini Mersin Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlendi. Maske kontrolünden geçirilerek içeri alınan dinleyicilerin ateşleri ölçüldü. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eden binlerce kişi, tarihi Brandenburg Kapısı ve Federal Meclis Binası (Bundestag) çevresinde gösteri düzenledi. Polis ekipleri, Federal Meclis'te koronavirüs önlemlerine ilişkin görüşülen yeni yasa tasarısı nedeniyle bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı kişiler de gözaltına alındı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Marmara Denizi'nin kıyısında eşsiz doğal güzelliklere sahip longoz (su basar ormanları), sonbahar renklerine büründü. Endemik bitki türleri, ilkbaharda açan nilüfer çiçekleri, yabani memeliler ve nadir kuş türlerini barındıran longoz, huzurlu ortamıyla sonbaharda da ziyaretçilerini büyülüyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Çinli Sun Pıng, Van kedisi için yaklaşık 7 bin kilometre uzaklıktan geldiği Kayseri'de istediği kediyi sahiplenmenin mutluluğunu yaşadı. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi. Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti. Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Çekoslovakya'da komünist rejimin devrildiği "Kadife Devrim" olarak da adlandırılan 1989 olayları, 31. yıl dönümünde mum yakılarak anıldı. Çekya'nın başkenti Prag'da 1989 olaylarını anmak için toplanan kalabalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını da protesto etti. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 1000'i aşarken, 11 hasta daha hayatını kaybetti. Gazze'de çocuklar, okula maske takarak gitti. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti. Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da hazır bulundu. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te Saint Denis banliyösü yakınlarındaki kampta barınan 2,000'den fazla göçmen, polisin sabahın erken saatlerinde düzenlendiği operasyonla tahliye edildi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesi ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de çok sayıda altyapı projesinde patlatma uzmanı olarak görev yapan, Irak'ta patlattığı dev siloyla uluslararası belgesel kanallarının da dikkatini çeken Mehmet Güler, son olarak Gaziantep'te bir çimento fabrikasında bulunan siloyu 170 kilogram patlayıcıyla 8 saniyede yıktı. ( Fevzi Kemal Karagöz - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, vitamin ve mineral açısından zengin olduğu belirtilen parmak büyüklüğündeki mini sebzelere ilgiyi artırdı. Antalya'nın Serik ilçesinde bir tarım firmasının 2 bin dönümlük alanda ürettiği, uzunlukları 5 santimetreyi geçmeyen minyatür patlıcan, kabak, salatalık, havuç, mısır, küçük olmalarından dolayı göze de hitap eden ıspanak, marul, domates, pancar, biber, kereviz, roka, turp, fasulye ve soğan gibi mini boyuttaki 180 çeşit ürün, özellikle Kovid-19 sürecinde aranan ürünler oldu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Düzce kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Van'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile beraber işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi. Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti. Polis gösteride önlem aldı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin, sonbaharın gelişiyle kırmızı, sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Şehir merkezinde bulunan Tegeler See Ormanı ve yürüyüş alanında oluşan sonbahar renkleri, güzel görüntüler oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda yeme içme alanları kapatıldı. Alınan önlemlere uyan vatandaşlar da vakitlerini bu parkta bisiklet sürerek ve yürüyüş yaparak geçiriyor. Tegeler See Gölü'nde bulunan kuğu, kaz ve ördekler de yürüyüş yapanların ilgi odağı oldu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Pakistan’ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına yönelik protestolar sürüyor. Fransa’nın İslamabad Büyükelçiliğine yürümek isteyen, Fransa ve Macron karşıtı sloganlar atan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) üyesi binlerce kişi, dünden bu yana şehrin çeşitli noktalarında protestolarını sürdürüyor. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde, deniz marulu olarak bilinen yosun oluşumu nedeniyle oluşan görüntü dikkat çekiyor. Denizin kıyıya yakın sığ noktalarında oluşan ve tüm yüzeyi kaplayan yosunlar, yürüyüş ve spor yapmak için sahile gelen vatandaşları şaşırtıyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapıldı. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. ( Talip Demirci - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan Ergen Kilisesi, gece karanlığında uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlarla güzel görüntüler oluşturuyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York ile New Jersey eyaletini ayıran Hudson nehri kenarında gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu. Amerikalılar hafta sonu güzel havayı sabah sporu yaparak değerlendirdi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce bölümünde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oluyor. Sis bulutu arasında kalan Bolu Dağı'nın oluşturduğu kartpostallık görüntü drone ile görüntülendi ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sonbaharın gelmesiyle birlikte sararmaya başlayan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu. Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde yer alan ve Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Altınköy Açık Hava Müzesi, hazan mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü. ( İsmail Duru - Anadolu Ajansı )
Orman denizi olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı ile Tabiatın kalbi olan Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharın büyüleyen güzellikleri yaşanıyor. Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve orman denizi olarak adlandırılan ve ismini bünyesinde taşıdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan 7 gölden alan Yedigöller'de yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te Saint Denis banliyösü yakınlarındaki kampta barınan 2,000'den fazla göçmen, polisin sabahın erken saatlerinde düzenlendiği operasyonla tahliye edildi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Konya'da damızlık safkan İngiliz ve Arap atlarından şampiyon tayların yetiştirildiği haralar, sonbaharda ilgisi artan ziyaretçilerine at sevgisini aşılıyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde karantina tedbirlerinin uygulandığı Yunanistan'da, halihazırda 00.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren 3 saat artırılarak 21.00-05.00 saatlerinde uygulanmaya başlandı. Karantina nedeniyle Atina'da dışarıya çıkan kişi sayısında önemli azalma görülürken, polis ekipleri, başkentin önemli yollarında kontrol noktaları oluşturdu. Belediye çalışanları, Meçhul Asker Anıtı'nın bulunduğu meydanı dezenfekte etti. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
Bingöl merkez Garip köyü yolu çevresinde bir taşın üzerinde görülen athena türü baykuş, gün batımında fotoğraflandı. ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesi takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıktı. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Brüksel bölgesel hükümeti binası önünde toplanan sağlık sektörünün sendika temsilcileri, Koronavirüs (Kovid-19) salgını krizini ve Belçika makamlarının salgın yönetim şeklini protesto etmek için köpüklü gösteri yaptı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni, İstanbul'dan Karadeniz'e doğru hareket etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla 2,5 ay ziyarete kapalı kalan tarihi İshak Paşa Sarayı, 105 bin turisti ağırladı. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale'yi bu yılın 10 aylık döneminde 582 bin 517 kişi görme şansı buldu. ( Sebahatdin Zeyrek - Anadolu Ajansı )
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, Baskonia ile Megasport Arena’da karşılaştı. CSKA Moskova oyuncusu Nikola Milutinov (33) ve Will Clyburn (21) rakibi Baskonia oyuncusu Achille Polonara (33) ile mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )