Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bakıcıların, vahşi doğaya ait hayvanlarla kurduğu iletişim, görenleri şaşırtıyor. Parkın Madagaskarlı sakinleri lemurların bakıcısı Erol Bektaş da 9 yıldır söz konusu grupla ilgilendiğini ve bu görevi gönüllü olarak seçtiğini ifade etti. Hayvanlarla aralarında özel bir bağ oluştuğunu aktaran Bektaş, 15 tane yetiştin ve bu yıl doğan 3 yavruya baktığını söyledi. Her sabah hayvanları tek tek kontrol ederek mesaiye başladığını ifade eden Bektaş, hayvanları evladı gibi sevdiğini ifade etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )