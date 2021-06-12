Fotoğraf: Özkan Bilgin

Hakkari'de yazın ve kışın bir arada yaşandığı Cilo Dağları, eşsiz doğası ve bozulmamış yapısıyla son günlerde yüzlerce doğasever, fotoğraf tutkunu ve dağcıya ev sahipliği yapıyor. Terörle etkili mücadele sonucu tesis edilen güven ortamı sayesinde bölgede yıllardır saklı kalan güzellikler turizme kazandırılıyor. Geçen yıl "milli park" ilan edilen Hakkari'deki Cilo Dağları da huzurun hakim kılınmasıyla yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Her gün kafileler halinde gelerek Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile eteklerindeki buzulları gezen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bölgede kamp kurup fotoğraf çekerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )