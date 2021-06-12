Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi
Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası’nın 89'uncusu Bursa'da sona erdi. Atıcılar Aletizm Pisti'nde, Büyükler ve U23 kategorisine katılan sporcular şampiyonanın son gününde kıyasıya mücadele etti. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde etkili olan fırtınalı hava sırasında çakan şimşekler, Manhattan'daki Özgürlük Kulesi üzerinde güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York şehrinde sabah vakti meydana gelen ve "ateş çemberi" olarak adlandırılan güneş tutulması gökyüzünde hilal şeklindeki görüntüsü ile ilginç manzara oluşturdu. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun maymunu "Nisan", veterinerler tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılıyor. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektar alanı kaplayan ve "kuş cenneti" olarak adlandırılan Akgöl'ün kuruması nedeniyle bölgede barınan kuş türleri başka alanlara göç etmek zorunda kaldı. İlçeye 30 kilometre mesafede yağmur ve kar sularıyla beslenen, renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran 9 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Akgöl, bu yıl etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Göç mevsiminin başlamasıyla her yıl onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan göl, küresel ısınma, yağışların azlığı ve hızlı buharlaşma nedeniyle kurudu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin çilek ihracatından yılın ilk 5 ayında elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artarak 41 milyon 642 bin dolara ulaştı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'daki Sarıbal Köyüne yapılan tenis kortuna ilgi artarken, yöresel kıyafetleriyle kadınlar da bu spora ilgi göstermeye başladı. Köy sakinlerinden 3 çocuk annesi Fatma Karakeçi (sağda) de köye yapılan tenis kortu sonrası uzaktan izlediği bu spora kızı Büşra'nın (solda) ısrarıyla başladı. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )
Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açılan yaylalar, doğaseverlerden ilgi görüyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde araç yoğunluğu gözlendi. ( Atilla Sevil - Anadolu Ajansı )
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan bir grup gösterici, yolsuzlukla suçladıkları yönetimin düşürülmesi için gösteri düzenleyerek halkı sokağa inmeye çağırdı. Beyrut şehir merkezindeki Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde "karar sahibi halktır" sloganıyla toplanan kalabalık, halkın tüm kesimlerini gösterilere katılmaya davet etti. Bazı göstericiler, bölgedeki binalara zarar verdi. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )
Bakü’de, Formula 1 sezonunun 6. etabı olan Azerbaycan Grand Prix'si koşuldu. Yarışta Mercedes takımından Valtteri Bottas rakipleriyle mücadele etti. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )
Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça’da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor. Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda kısıtlamadan muaf turistler denize girip güneşlendi. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde görülmeye devam ediyor. Anadolu Yakası kıyı şeridinde sabah saatlerinde güneyden esen rüzgarla birlikte birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı Sahili'nde yoğun olarak görülüyor. ( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kelebekler, güzelliklerini kondukları çiçeklerle birleştirip doğada renk cümbüşü oluşturmalarıyla ilgi görüyor. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Keklik Vadisi ve Düz Meşe bölgesinde kahverengi, mavi, kızıl gibi birçok renkteki kelebekler, doğanın zenginliğini görsel şölen ile sunuyor. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Düzce'de babasından kalan yarış atı yetiştirme merakını kurduğu çiftlikte sürdüren nalbant Murat Serok, eski nalları hem tamir ediyor hem de hobi olarak hediyelik eşyaya dönüştürüyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Konya’da sahafları ve müzik mağazalarıyla kentin uğrak noktalarından 'Rampalı Çarşı', ambiyansı ve sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. Adını mimari yapısından alan 5 katlı çarşıda, katlar arasındaki geçişler, kesintisiz şekilde zeminden çatıya uzanan sarmal rampalarla sağlanıyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da hilal, Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Gazze'de onlarca çocuk, 11 gün süren İsrail saldırılarının olumsuz psikolojik etkileriyle mücadele etmek amacıyla sahil şeridinde uçurtma uçurdu. Filistin Kadın Kalkınma Araştırmaları Derneğinin "Ey Özgürlük" ismiyle düzenlediği etkinlikte 50 uçurtma gökyüzüyle buluştu. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes oyuncusu Sertaç Şanlı (solda), bir pozisyonda Fenerbahçe Beko basketbolcusu Melih Mahmutoğlu (10) ile mücadele etti. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne atılan ancak patlamayan yaklaşık 1200 adet füze, tank ve top mermisinin imha edildiği belirtildi. Patlayıcı mühendislik ekipleri, şu ana kadar 1200 adet füze, tank ve top mermisinin imha etti. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası’nın 89'uncusu Bursa'da sona erdi. Atıcılar Aletizm Pisti'nde, Büyükler ve U23 kategorisine katılan sporcular şampiyonanın son gününde kıyasıya mücadele etti. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New Jersey eyaleti Leonia ilçesinde bulunan Overpeck County Parkı'nda sabah vakti güzel görüntüler oluştu. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Leclerc, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 41.218 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 9. pole pozisyonuna ulaştı. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )
Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde, Cevizlibağ ve çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. ( Kerem Alperen Kaya - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kentinde güvenli gördükleri Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sınır bölgesindeki Hayrulşam kampında bir kişi, kamyonetin kasasını havuza dönüştürdü. Sıcaklardan bunalan Suriyeli çocuklar, havuza girerek serinledi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, rafting yaparak keyifli vakit geçirdi. Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Melen Çayı, rafting yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her bota 8 yerine 5'er kişi binerek sosyal mesafe kuralına uyan macera tutkunları, 16 kilometrelik parkurda rafting yapıp doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Bingöl Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentte kuraklığa dayanıklı, verimi yüksek arpa üretimi amacıyla 50 farklı türdeki tohumun deneme ekimi gerçekleştirildi. Bingöl Genç kara yolu üzerinde bulunan Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi alanındaki 2 dönümlük araziye geçen yıl ekimi yapılan 50 farklı arpa bu yıl ürün verdi. ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. ( Kemal Özdemir - Anadolu Ajansı )
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Denizkurdu 2021 Tatbikatı’nın Doğu Akdeniz’deki “seçkin gözlemci günü” faaliyetlerini takip etti. Tatbikat, fırkateynlerden, denizaltılara, mayın gemilerinden uçak ve helikopterlerin yer aldığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gövde gösterisi yaptığı tören geçişi ile sona erdi. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Banda Açe bölgesine bağlı Idaman Adası'ndaki köylüler, Bangladeş'teki bir mülteci kampından ayrılan 81 Rohingyalı Müslüman'ı taşıyan, sahile vurmuş bir tekne buldu. Rohingyalı Müslümanlar, Bangladeş'teki kalabalık mülteci kamplarından ayrılarak bölgedeki diğer Müslüman çoğunluklu ülkelere deniz yoluyla ulaşmaya çalışıyor. Yemek ve diğer insani ihtiyaçları bölgedeki yardım kuruluşları tarafından karşılanan mülteciler, geçici olarak yerleştirildikleri çadırlarda olası Kovid-19 riskine karşı bir süreliğine yerleşim alanlarından uzak bir noktada bekletiliyor. ( Khalis Surry - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Kemer ilçesinde 7'ncisi düzenlenen "Tahtalı Run To Sky" yarışları başladı. 12 ülkeden 400 sporcunun katıldığı "Tahtalı Run To Sky" yarışlarında sporcular, Çıralı'da yüzyıllardır sönmeyen, ilk olimpiyat ateşi olarak da kabul edilen, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Yanartaş'dan da geçti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Çeşme ilçesinde, çocukluğundan bu yana küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 84 yaşındaki Ekrem Çelik 77 yıldır Sakız koyunu yetiştiriyor. Sakız koyunu yetiştiriciliğini "dededen miras değil, görev" diye tanımlayan Çelik, 7 yaşında tek başına hayvanları otlatmaya başladı. Geçen sürede, Çeşme'nin turizm alanında büyümesine rağmen arsalarını satmayan ve çiftçiliğe devam eden Çelik, Ovacık Mahallesi'ndeki çiftliğinde çok sevdiği Sakız koyunlarıyla "köy hayatını" sürdürdü. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarında kısmi normalleşmeye geçilmesiyle yerli ve yabancı doğaseverlerin yeniden ziyaret noktası haline geldi. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından doyumsuz manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya başladı. Göl manzarasına karşı kurdukları çadırlarda kamp yapan doğaseverler, gölün kenarında ateş yaktı, geceyi aydınlatan yıldızları fotoğraflamaya çalıştı. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna (IACHR) bağlı bir heyet incelemelerde bulunmak için Kolombiya'ya geldi. Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise polisin protestocuları silahla öldürdüğüne dair 9, göz yaşartıcı bomba ve kalabalığı kontrol altına almak için kullanılan farklı aletlerle öldürdüğüne dair 4 olayı belgelediklerini bildirdi. Bogota'da devam eden gösterilerde protestocular polisle çatıştı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün doğumunda oluşan kızıllık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde güzel görüntü oluşturdu. Yunusların, balıkçı teknelerinin çevresinde dolaştığı görüldü. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yağış hayatı olumsuz etkiledi. ( Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Bursa'nın Gemlik ilçesinde görülmeye devam ediyor.Gemlik Körfezi açıklarındaki müsilaj tabakaları, rüzgarın etkisiyle kıyı kesimlerinde de yer yer birikiyor. Deniz salyasının balıkçı barınağındaki teknelerin de etrafını sardığı görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Hakkari'de yazın ve kışın bir arada yaşandığı Cilo Dağları, eşsiz doğası ve bozulmamış yapısıyla son günlerde yüzlerce doğasever, fotoğraf tutkunu ve dağcıya ev sahipliği yapıyor. Terörle etkili mücadele sonucu tesis edilen güven ortamı sayesinde bölgede yıllardır saklı kalan güzellikler turizme kazandırılıyor. Geçen yıl "milli park" ilan edilen Hakkari'deki Cilo Dağları da huzurun hakim kılınmasıyla yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Her gün kafileler halinde gelerek Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile eteklerindeki buzulları gezen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bölgede kamp kurup fotoğraf çekerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Trakya'da "sarı kız" diye anılan adlandırılan kanola, bölge çiftçisine alternatif ürün oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 349 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan kanolada 121 bin 542 ton rekolte elde edildi. 77 bin 893 tonla ürünün yaklaşık yüzde 64'lük kısmı Trakya'da yetiştirildi. Bölgenin kanola üretiminde ilk sırada Tekirdağ yer aldı, bu ili Edirne ve Kırklareli izledi. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onadı. Duruşma Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Vjecnica Kütüphanesinden canlı takip edildi. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
Edirne'de valilik ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde merkeze bağlı Musabeyli köyünde yapılan motokros parkurunun tanıtımı yapıldı. Sporcular, parkurda antrenman yaptı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda sevdiklerini kaybeden Srebrenitsalılar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic hakkındaki nihai kararın açıklamasını bekliyor. Kurban yakınları, temyiz davasından çıkacak kararı Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'ndan takip ediyor. ( Elman Omic - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler dördüncü tur maçında, İspanyol tenisçi Rafael Nadal (fotoğrafta), İtalyan rakibi Jannik Sinner ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayvan yetiştiricileri, havaların ısınmasıyla sürülerini Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarmaya başladı. Kıyıdüzü köyündeki besiciler, yaz döneminde günün ilk ışıklarıyla küçükbaş hayvanlarını verimli otlaklara sahip yaylalara götürüyor. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar çıkabilen Dalyan kertenkelelerinin "kur dansı", Antalya'nın Kemer ilçesi Tahtalı Dağı'nda görüntülendi. Büyük Menderes Nehri'nin güneyinde Antalya'ya, Antalya'dan doğuya doğru sahil boyunca Anamur'a kadar olan bölgede yayılan Dalyan kertenkelelerinin boyu 24 santimetreye erişebiliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükselen onlarca sıcak hava balonu, bölgenin manzarasına ayrı bir güzellik katıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Sıcak hava balonları, dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin, bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri kuş bakışı izlemelerine imkan sunuyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinliler, İsrail'in son saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'yi 93-66 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes oyuncuları sevinç yaşadı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki "15 Temmuz Şehitler Anıtı" önünde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde güzel havayı fırsat bilen Filistinliler, Gazze kentinin sahiline vakit geçirdi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler yarı final maçında Sırp tenisçi Novak Djokovic (fotoğrafta), İspanyol rakibi Rafael Nadal ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış karşılaşmasında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşılaştı. Maç öncesi Milli takım taraftarı, Roma’nın dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi önünde toplandı. ( Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahale etmesi üzerine Filistinliler, bölgede lastik yakıp taş atarak karşılık verdi. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nde kuvvetli sağanak geçişleri etkili oluyor. Aniden başlayan yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. ( Ufuk Ertop - Anadolu Ajansı )
Aydın'ın Didim ilçesindeki Antik Yunan medeniyetinin bilimde ilerlemesinde önemli paya sahip olan ve felsefe, bilim ve sanatın başkenti olarak bilinen, "Filozoflar şehri" olarak adlandırılan Milet Antik Kenti, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı. Antik kent, yıldızlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Japonya, Çin, Semerkant, Nepal ve Hindistan'a özel el yapımı kağıtların Türkiye'de üretilmesi düşüncesinden hareketle Asitane Vakfı Konservasyon ve Restorasyon Merkezi'nde kurulan atölyede, keten bitkisi, dut ağacı kabuğu ve ipek ham maddesi meşakkatli bir sürecin sonucunda kağıt formuna kavuşuyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nde kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan İğneada Longoz Ormanları Kovid-19 tedbirleri eşliğinde kademeli normalleşme sürecinde de ziyaretçilerini bekliyor. Trakya'nın "saklı cenneti" olarak nitelendirilen longozlar yeşilin bin bir tonu, derelerin ve kuşların dinlendiren sesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 2 bin 504 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 482 bin 19'a, 88 bin 92 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 210 bin 969’a çıktı. Fotoğrafta, Rio de Janeiro kentindeki Ronaldo Gazzolla hastanesinin yoğun bakım ünitesi görülüyor. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Başkent Tunus'unu Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti. Lastik yakarak yolu kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan eğlence ve tema parkı Ocean Park, Kovid-19 aşısı olan ziyaretçileri için yeniden açıldı. Bölge hükümeti, 11 Haziran tarihinden itibaren 12-15 yaş arasındaki çocuklar için de aşılamanın başlayacağını duyurdu. Fotoğrafta Gentoo Penguenleri Kuzey Kutbu alanında görülüyor. ( Miguel Candela - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar yarı final maçında Yunan tenisçi Maria Sakkari (fotoğrafta), Çekyalı rakibi Barbora Krejcikova ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde yağışlı hava ve sis etkili oldu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından kalan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinli Abide ed-Dahduh hayatını kaybetti. Dahduh'un naaşı, Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Amr bin el-As Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Dahduh'un yakınları üzüntü yaşadı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göçü devam ediyor. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
Karaçalı bitkisinin yoğun olarak yetiştiği Trakya karaçalı balı üreten gezgin arıcıların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Nektar, polen, propolis üretim miktarı bakımından önemli bitkiler arasında yer alan ve yetişme alanı Edirne, Kırklareli ve Çanakkale sayılan karaçalı için yüzlerce kilometre yol kat edip günlerce kovan başında konaklayan arıcıların Trakya'daki mesaileri devam ediyor. Kırklareli'nde kovanları sık sık kontrol ederek arıların durumuna bakan arıcıların bölgedeki zorlu mesaileri ay sonuna dek sürecek. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidini dünyaya duyurmakta önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. ( Eyad Tawil - Anadolu Ajansı )
Tuncelili Ziya Abay, yıllar önce ölen eşinin anısına diktiği binlerce ağaçla yeşillendirdiği Keban Baraj Gölü'ndeki adada, şehir stresinden uzakta doğayla iç içe yaşam sürüyor. Yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüşün ardından evinden baraj gölü kıyısına ulaşan Abay, burada teknesiyle mavi suların ortasında ve martıların cıvıltısı eşliğinde adasına doğru dümen kırıyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Almanya'da yaşayan Yüksel Şeker'in, görmek için sık sık Türkiye'ye geldiği ve İstanbul sokaklarında omzunda gezdirdiği baba yadigarı sincapla yaşadığı dostluk büyük ilgi görüyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
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