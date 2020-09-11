Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh

Hindistan'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını dizginlemek için 24 Mart'tan itibaren uygulamaya başladığı ve 30 Mayıs'a kadar süren genel sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri, ekonominin küçülmesine ve yaklaşık 140 milyon kişinin işsiz kalmasına yol açarken, haziran başından itibaren başlayan normalleşme süreci sonrası Kovid-19 vakalarında hızlı bir artış görüldü. Başkent Yeni Delhi'de koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları vatandaşlara test yaptı. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )