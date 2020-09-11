Moskova'da L’etape Moscow’’ bisiklet turu
Rusya’nın başkenti Moskova’da ‘’L’etape Moscow’’ bisiklet turu gerçekleştirildi. Tura katılan sporcular kategorilerine göre 45 ve 90 kilometrelik parkurda mücadele etti. Sporcular, Kremlin Sarayı surları boyunca devam eden Kremlyovsksys kıyısından geçti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan bir hangarda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ederken, limandan yoğun dumanlar yükseldi. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (ortada), Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda) ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar (solda) ile görüştü. ( Rusya Dışişleri Basın Servisi - Anadolu Ajansı )
Adana'nın Pozantı ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndüre çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangına, 1 uçak, 6 helikopter, 53 arazöz, iş makineleri ve 400 personelle müdahale ediliyor. ( Muzaffer Çağlıyaner - Anadolu Ajansı )
İklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak seviyesi belirli periyotlarda değişen Van Gölü, son yıllarda önemli oranda su kaybı yaşıyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bölge halkı tarafından "deniz" olarak adlandırılan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle yaşanan gözle görülür çekilme dikkati çekiyor. Edremit ilçesindeki kıyı kesimlerinde 200 metrenin üzerinde yatay çekilmenin yaşanmasıyla Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ortaya çıktı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplardaki siviller, aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Gün içinde 43 dereceye kadar çıkan sıcaklık, çoğunluğu kadın ve çocuğun yaşadığı çadırlarda zor anlara neden oluyor. Sıcaklık, güneş ışığına direkt maruz kalan çadırların içinde 50 derecenin üzerine kadar çıkıyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da Javier Ordonez isimli bir avukatın polis tarafından şok tabancası ile vurulmasının ardından başkent Bogota'da polis şiddeti karşıtı protesto düzenlendi. Ateş yakarak barikat kuran göstericiler, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri ile çatıştı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını dizginlemek için 24 Mart'tan itibaren uygulamaya başladığı ve 30 Mayıs'a kadar süren genel sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri, ekonominin küçülmesine ve yaklaşık 140 milyon kişinin işsiz kalmasına yol açarken, haziran başından itibaren başlayan normalleşme süreci sonrası Kovid-19 vakalarında hızlı bir artış görüldü. Başkent Yeni Delhi'de koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları vatandaşlara test yaptı. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta neredeyse yer kalmadığı bildirildi. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yüzlerce noktada devam eden orman yangınları, San Francisco Bay alanında gökyüzünü turuncuya bürüdü. ( Burak Arık - Anadolu Ajansı )
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından denizde lazer ve hologram gösterisi yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portrelerinin hologramları su perdesine yansıtıldı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Hadim ilçesinde "dağ köyü" olarak da bilinen Gezlevi Mahallesi'nde yaşayanların voleybol tutkusu ile profesyonel lige kadar yükselen Gezlevispor, birçok imkansızlıkla yaylada zor şartlar altında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır Surlarında üzerindeki yazıt, kitabe ve figürleriyle şehrin sembolü burçlar, başlatılan restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşacak. Yedikardeş, Ben-u Sen ve Nur burçlarında ilk etapta içindeki teras ve seğirdim bölümlerinde biriken toprak temizlenerek zemine ulaşılacak. Burç zeminine düşen surlara ait taşlar tespit edilerek, bu taşların monte edilerek orjinalliğin korunması sağlanacak. ( Hasan Namlı - Anadolu Ajansı )
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde, Filistin'in önemli gelir kaynaklarından biri olan "Meçhul" isimli hurma hasadına başlandı. Filistinli çiftçilerin, dallarından toplayıp kovalara doldurdukları hurmaları, gerekli işlemlerin ardından kasa ve ambalajlara koyarak satışa sunulmak üzere pazara gönderiyor. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in araç konvoyuna yönelik başkent Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - Anadolu Ajansı )
Sudan’ın başkenti Hartum'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi. Evleri hasar gören Hartuma bağlı Umm Dawm bölgesindeki Sudanlılar, bir yandan zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamut ile limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor. ( Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı )
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde sıcak havadan bunalan çocuklar ve gençler, Al-Auja beldesindeki sulama kanallarında serinlemeye çalıştı. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talepte meydana gelen düşüşten sonra Liberty Steel şirketinin ara verdiği çelik üretimi, Çekya'nın Ostrava kentinde yer alan şubesi Liberty Ostrava'da yeniden başladı. Küresel bir çelik ve madencilik şirketi olan Liberty Steel, ürünlerini Çek pazarının yanı sıra dünya üzerinde 40'tan fazla ülkeye satmakta. Yıllık 2 milyon ton çelik üretim kapasitesine sahip Liberty Ostrava'da ise işçiler yüksek sıcaklık ve ağır şartlarda çalışıyor. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balonu turları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Turistler, yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izleyebiliyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Manisa'nın Salihli ile Gölmarmara ilçeleri arasındaki Marmara Gölü'nde doluluk oranı, sulama ve yaz döneminden dolayı yüzde 1,5 seviyesine kadar geriledi. Yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren Marmara Gölü'nde su seviyesi, yaz döneminde önemli ölçüde azaldı. Halen 20 milyon metreküp suyun kaldığı tahmin edilen gölde, derinlik ise yer yer 50 santimetreye kadar düştü. ( Haluk Satır - Anadolu Ajansı )
İklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak seviyesi belirli periyotlarda değişen Van Gölü, son yıllarda önemli oranda su kaybı yaşıyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bölge halkı tarafından "deniz" olarak adlandırılan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle yaşanan gözle görülür çekilme dikkati çekiyor. Edremit ilçesindeki kıyı kesimlerinde 200 metrenin üzerinde yatay çekilmenin yaşanmasıyla Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ortaya çıktı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Van'ın Gürpınar ilçesinde Urartular dönemine ait nekropolde yürütülen kazı çalışmalarında, sarkaçlı küpeleri, parmağında yüzüğü, boynunda kolyesi, haş haş başlı süs iğnesi ve iki kolunda ejder başlı bilezikleri bulunan soylu bir Urartu kadınına ait iskelet ortaya çıkarıldı. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
ABD'nın Oregon eyaletinin Clackamas ilçesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi farklı grupların katılımıyla bir gösteri düzenlendi. ( John Rudoff - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlandı. Montaj için boğaz 05.00-17.00 saatlerinde çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile her iki yaka ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria mülteci kampındaki kötü yaşam koşulları Berlin'de protesto edildi. Federal Meclis önünde düzenlenen protestoda Moria mülteci kampında kalanları sembolize eden 13 bin sandalye konuldu. Seebrücke, Sea-Watch, Leavenoonebehind ve Campact adlı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteride Avrupa ülkelerine Moria kampındaki mültecileri kabul etmeleri çağrısında bulunuldu. ( Cüneyt Karadağ - Anadolu Ajansı )
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, yeni fotoğraflar paylaştı. ( Milli Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan "Altınkale"nin 15 gün sonra ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor. ( Sivas Valiliği - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplardaki siviller, aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Gün içinde 43 dereceye kadar çıkan sıcaklık, çoğunluğu kadın ve çocuğun yaşadığı çadırlarda zor anlara neden oluyor. Aşırı sıcaklar, kronik hastalığı olanlarda ölüm tehlikesine, çocuklarda ise çeşitli deri hastalıklarının görülmesine sebep olabiliyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.Törende Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşu yaptı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
Kütahya ile Bursa il sınırları arasındaki Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Doğa belgesellerini aratmayan manzaralara sahip ilçedeki ormanlara çöken sis bulutu güzel görüntüler oluşturuyor. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )
Temel geçim kaynağının meyvecilik olduğu Manisa'nın Selendi ilçesinde bir girişimcinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle hayata geçirdiği hindi çiftliği, ilçedeki diğer üreticilere örnek oldu. Türkiye'de hindi eti işleyen önemli firmalarla üretim sözleşmesi yapan Adem Kanyılmaz, tesisinde yılda yaklaşık 14 bin "Kanada cinsi" hindiyi yetiştirip, kesime hazır hale getiriyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Fresno idari bölgesinde yer alan Central Valley'deki Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında meydana gelen ve hızla ilerleyen yangının yaklaşık 30 bin hektara yayıldığı bildirildi. Söndürme çalışmaları devam ederken bölgede yaşayan vatandaşlar da tahliye edildi. ( Neal Waters - Anadolu Ajansı )
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, iktidar yanlıları tarafından "Karadağ seni çağırıyor, bahanen yok" temalı gösteri düzenlendi. Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimin sonuçlarından memnun olmayan binlerce kişi, ellerinde Karadağ bayraklarıyla başkentteki Bağımsızlık Meydanı'na akın etti. Aralarında ülkenin farklı şehirlerinden gelen göstericilerin de olduğu kalabalık, "Ülkemizi kimselere vermeyiz" sloganları eşliğinde meşaleler yaktı. ( Milos Vujovic - Anadolu Ajansı )
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin ertelenmesini protesto amacıyla gösteri düzenledi. Polis gösteri bölgesinde güvenlik uygulaması yaptı. ( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York eyaletinde bulunan Times Meydanı'nda ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Bogor kentinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, maske takmayan bir vatandaş sağlık yetkilileri tarafından sedye ile mezarlığa getirildi. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Fotoğrafta, Mescid-i Aksa'nın avlusundaki Kubbet'us-sahra Camisi görünüyor. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York eyaletinin Rochester kentinde toplanan yüzlerce gösterici Daniel Prude'un öldürülmesini protesto etmek için Belediye Binası önüne yürüdü. Rochester kentinde geçtiğimiz Mart ayında, Siyahi Amerikalı Daniel Prude, gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler 100. gününde de devam etti. Polis bölgede önlem aldı. ( John Rudoff - Anadolu Ajansı )
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gala konseriyle başladı. Dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış opera sanatçıları mezzosoprano Ferda Yetişer, soprano Simge Büyükedes, tenor Efe Kışlalı, bariton Eralp Kıyıcı, seyircilere keyifli bir gece yaşattı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de İlbank ile Nilüfer Belediye takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediye oyuncusu Buse Ünal (8), İlbank oyuncusu ve Ceren Karagöl Birgül Güler (3) ile mücadele etti. ( Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. ( Burak Milli - Anadolu Ajansı )
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan atık toplama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan Black Lives Matter protestocuları ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence karşıtı protesto düzenledi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Bandar Lampung bölgesinde yer alan Sukaraja köyünün sahile bakan kısmında çeşitli atıklar ve bölge sakinlerin attığı çöplerden meydana gelen kirlilik, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. ( MUHAMMAD A.F - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplardaki siviller, aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Gün içinde 43 dereceye kadar çıkan sıcaklık, çoğunluğu kadın ve çocuğun yaşadığı çadırlarda zor anlara neden oluyor. Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar serinlemek için çareyi çeşitli yollara başvuruyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda yeni eğitim yılı açılış törenine düzenlendi. Törende Somalili ve Libyalıların da bulunduğu askerler de yeraldı ( MSB/Efe İlban - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York eyaletinde bulunan Times Meydanı'nda ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de ülkenin içinde bulunduğu güvensiz durum ve Haitili avukat Monferrier Dorval'ın öldürülüşüne karşı protesto gösterisi düzenlendi. ( Sabin Johnson - Anadolu Ajansı )