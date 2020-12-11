Fotoğraf: Ömer Evren Atalay

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerin yoğun bakım, göğüs hastalıkları ve acil servislerinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 vakalarının arttığı bugünlerde hastalara şifa vermek için yoğun gayret sarf ediyor. Kovid-19 Yoğun Bakımı hemşiresi Hidayet Aykut (fotoğrafta) 5 yıllık hemşire olduğunu, mart ayından bu yana meslek yaşantısının en zor ve yoğun dönemini yaşadığını anlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )