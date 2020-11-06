İzmir’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İzmir’de depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gazze'nin ez-Zeytun Mahallesi'nde derme çatma ev ve çadırlarda yaşayan Filistinli aileler, kış mevsiminin başlamasıyla zor günler geçiriyor. Bölgedeki çocuklar, yağmurdan naylonlarla korunmaya çalışıyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaret etti. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sonbaharla birlikte sararan ağaçlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İlçeye bağlı Asarcık köyü ile Avutmuş ve Kırkgöz mahallelerinde sarı sonbahar renklerine bürünen doğa, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını büyülüyor. Sararan çınar, dut, ceviz ağaçları ve dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturuyor. ( Mahmut Ahmet Yeles - Anadolu Ajansı )
Ermenistan'ın, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füzeyle saldırdığı ve 26 sivilin ölümüne neden olduğu Gence'de halk, bir yandan sağlam kalan eşyalarını topluyor, diğer taraftan da evlerini tamir etmeye çalışıyor. Saldırılarda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov'un babanesi Ragibe Guliyeva, evinden geriye kalan yıkıntıları temizledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Van'da telefon tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yılda biriktirdiği bin cep telefonuyla koleksiyon oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ankara Kızılay'da iki otobüsünün karıştığı trafik kazası sonucu 17 kişi yaralandı. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, Adana Demirspor ile Alanya Kestelspor, karşılaştı. Karşılaşmada yoğun yağış etkili oldu. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'ndeki tiyatroda, yaklaşık 2 bin yıl sonra öğrenciler satranç oynadı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Gaziantep'te kent merkezinde yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. ( Fırat Özdemir - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, "tescilli ürün" muzda üretim alanı yaklaşık 50 bin dekara ulaştı. Coğrafi konumu nedeniyle mikroklima özelliğine sahip ilçede, sera ortamında doğal yollarla yetiştirilen Anamur muzu, çiftçilerin en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
Ampute Milli Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında, büyük bölümü Birecik Barajı suları altında kalan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "Sıfır Atık Dalışı" gerçekleştirdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimlerinin gecesinde bir vatandaş Trump maskesiyle Times Meydanı'nda dolaştı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin 50 eyaleti ve ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da yaklaşık 250 milyon seçmen bugün ülkenin gelecek 4 yıllık başkanını belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Porto Rikolu seçmenler ayrıca, 2021 Ocak ayından, 2025 Ocak ayına kadar görev yapacak olan vali ve komisyon üyesini de seçiyor. Fotoğrafta, başkent San Juan'daki valilik konutu görülüyor. ( Alejandro Granadillo - Anadolu Ajansı )
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda yasaklı "beyaz fosforlu mermi" kullandı. Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi. ( Roman İsmayılov (AZERTAC) - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin, sonbaharın gelişiyle kırmızı, sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Şehrin simgesi olan tarihi Brandenburg Kapısı ve Tiergarten Park çevresinde oluşan sonbahar renkleri, güzel görüntüler oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda yeme içme alanları kapatıldı. Alınan önlemlere uyan vatandaşlar da vakitlerini şehir merkezindeki Tiergarten Parkı'nda bisiklet sürerek ve yürüyüş yaparak geçiriyor. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı. Ekipler, olay yerindeki çalışmalarını sürdürdü. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde, PTT ile Vakıfbank takımları, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Vakıfbank takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu (solda), sayı aradı. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin, 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan Ayda Gezgin’in de bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 kedi de çıkarıldı. Kediler arama kurtarma ekiplerinin kucağında alandan uzaklaştırıldı ve görevlilere teslim edildi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Akseki ilçesinde 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar Mahallesi, Osmanlı mimarisi tarzındaki evleri ve İpek Yolu ile turistlerin ilgisini çekiyor. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 4 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı. Gazzeliler, sınır kapısından geçiş yapabilmek için bekledi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Tunceli'de, doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan dağ sarımsağının kontrolsüz olarak toplanmasının önüne geçmek için kurulan üretim merkezi, yöre sakinlerine istihdam kapısı olacak. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Başkentin Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl ve çevresindeki ormanlık alan, sonbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )
İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdü. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
Çöl çekirgeleri, Etiyopya'nın Somali eyaletinin başkenti Jigjiga kentindeki tarım arazilerini istila etti. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
ABD’nin New York eyaletinde bir grup "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestoları kapsamında bir araya geldi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimlerinin gecesinde New York'taki Times Meydanı'nda polisler önlem aldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Enkazın altından çıkartılan bir araç vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciye konuldu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin, sonbaharın gelişiyle kırmızı, sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Şehrin simgesi olan tarihi Brandenburg Kapısı ve Tiergarten Park çevresinde oluşan sonbahar renkleri, güzel görüntüler oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda yeme içme alanları kapatıldı. Alınan önlemlere uyan vatandaşlar da vakitlerini şehir merkezindeki Tiergarten Parkı'nda bisiklet sürerek ve yürüyüş yaparak geçiriyor. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Apartmanı, kontrollü olarak yıkıldı. Binada yaşayan bazı sakinler evlerinin yıkılışını hüzünle izledi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, sonbaharın gelişiyle eşsiz bir güzelliğe büründü. Şehir merkezindeki "Vilsonovo" Yürüyüş Yolu, yaprakların sararıp dökülmesiyle adeta görsel şölen yaşatıyor. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışlarda 72 ülkeden bin 250 sporcu mücadele ediyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekipleri İzmir'de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu. AFAD'ın, Bornova eski ilçe stadınına kurduğu 210 çadırın 106'sında yaklaşık 400 kişi barınıyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Fransa'da son 24 saatte 49 bin 215 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken başkent Paris'te normalde yoğunluğunun yaşandığı Eyfel Kulesi ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle, Sisam Adası'ndaki Vathi bölgesinde çok sayıda bina ve araç hasar gördü. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
ABD'de mağazalar 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri ve sonrası için sivil itaatsizlik ve yağma riskine karşı çeşitli önlemler almaya başladı. Washington'da bulunan Beyaz Saray yakınındaki bazı mağazalar camlarını tahta plaklarla kaplatacağını açıklarken bazıları ise özel güvenlik şirketleri ile anlaşacağını duyurdu. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yıkılan Doğanlar Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Srinagar şehrinde Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla Hazratbal Camisi'nde düzenlenen programa katıldı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, kente çok sayıda resmi ve sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekibi geldi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı uyruklu gönüllüler, enkaz altındakilerin kurtarılması için çaba sarf ediyor. Bunlardan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekibi, bünyesindeki yabancı uyruklu görevli ve gönüllülerle dikkat çekiyor. Ekipte görev alan Suriyeli Alaa Eddin Darwish, enkaz alanında yapılan çalışmalara katılıyor. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Muş Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gonca Öcal (fotoğrafta) ve Anestezi Uzmanı Doktor Adil Akın Yıldıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına nefes olabilmek için çaba gösteriyor. Muş İl Sağlık Müdürlüğünün sağladığı imkanlar çerçevesinde hastalar için her türlü fedakarlığı gösteren doktorlar, gençler başta olmak üzere herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermesini istiyor. Pandemi servisine dönüştürülen birimlerde görev yapan Öcal ve Yıldıran, bir yandan taburcu ettikleri hastaların mutluluğunu yaşarken diğer yandan da kaybettikleri hastaların üzüntüsünü yaşıyor. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ata tohumu kullanılarak geleneksel yöntemlerle ekilip, orakla biçilen Kıbrıscık pirinci yoğun talep görüyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesi 283/15 sokakta yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerinde de devam etti. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Seferihisar sahilindeki tekneler zarar gördü. ( Cemre Can Tutar - Anadolu Ajansı )
ABD'de salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde New York'taki 5. Cadde'de bulunan mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı. Mağazalar, bankalar ve iş merkezlerinin de içinde olduğu birçok bina, seçim sonrasında muhtemel protesto veya yağma olaylarına dair önlem almaya başladı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Avusturya'nın başkenti Viyana'nın turistik bölgelerinden birinci Viyana'da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Saldırıda bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğü duyuruldu. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. ( Christian Bruna/EPA - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı. Bölgede taşkın sularına kapılan bazı arabaların denize düştüğü belirtildi. Limandaki birçok tekne ise halatlarını kopararak açıldıkları denizde yan yattı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir’in Bayraklı ilçesinde yıkılan bir binada arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ikinci dalganın doruk noktasına ulaşıldığı düşünülen Çekya'da son 24 saatte 13 bin 51 yeni vakan görüldü. Ostrava kentinde yer alan Agel Vitkovice Hastanesi'de tedavi gören Kovid-19 hastalarının iyileşmesi için verilen mücadeleye ortak olan Tıp öğrencisi Mikki Pospech, hasta bakımında sağlık personeline destek oluyor. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Kazakistan, ABD, Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve Romanya'dan 102 yelkenli yat ile 820 sporcu katıldı. ( Sabri Kesen - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de bazı binalar yıkıldı. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan yüzlerce kişi, Fransa yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri protesto etti. Protestocuların büyük bir çoğunluğu dağıldıktan sonra geriye kalan bir grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerine taş attı. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Srinagar şehrinde Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla Hazratbal Camisi'nde düzenlenen programa katıldı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
İspanya'da ikinci dalganın beklenenden daha sert başlamasından dolayı 25 Ekim'de ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzatıldı. Başkent Madrid, salgının en yoğun görüldüğü şehir olarak ilk sırada yer alıyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde yağan yağmur, Kadıköy ve çevresinde etkili oldu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bazı binalar yıkıldı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler, Cebaliye mülteci kampında rastgele vatandaşlardan Kovid-19 testi için sürüntü örneği aldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa avlusunda toplanan yüzlerce Filistinli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını ve İslam karşıtı tutumunu protesto etti. Tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'dan çıkarak Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçen Filistinlilere, İsrail güçleri engel oldu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Karo Kenti'nde bulunan Sinabung Yanardağı, havaya kül püskürtmeye devam ediyor. ( Albert Ivan Damanik - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaşayan Ortadoğu'nun en eski dini cemaatlerinden Samiriler, Sukot (Arş) Bayramını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde kutlamaya hazırlanıyor. Samiriler, bayram hazırlıkları kapsamında evlerinin tavanına çeşitli meyveler astı. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Tunceli'de 2018'de kurulan kadın rafting takımları, elde ettikleri derecelerle başarıdan başarıya koşuyor. Kentteki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 2018'de üç rafting takımı kuruldu. Yeni kurulmalarına rağmen ortaya koydukları performansla sporcularının çoğu milli takıma yükselme başarısı gösteren takımlar, bu süreçte katıldıkları Türkiye şampiyonalarının çoğunda birincilik elde etti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de yıkılan bir binada ekipler kurtarma çalışması yaptı. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla toplu taşımayı kullanmak istemeyenler ulaşım için bisikleti tercih ediyor. Türkiye'de en fazla bisikletin kullanıldığı ve 550 kilometre bisiklet yolunun bulunduğu Konya'da kadın, erkek her yaştan vatandaş, şehrin çeşitli yerlerinde bisiklete binmenin keyfini yaşıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen son ürünü olan Aydın kestanesinde, yarım asırlık ağaçlarda zorlu hasat dönemi başladı. Bölgede "sırıkçı" adı verilen erkek işçiler, ağaçlara tırmanarak ellerindeki 4-5 metrelik sırıklarla adeta bir cambaz dikkatiyle kestaneleri yere düşürüyor. Kadınlar ise eldivenlerle kestaneyi tek tek toplayıp çuvallara dolduruyor. Toplanan kestaneler ağaç kenarlarına kazılan derinliği 3 metrelik su dolu kuyulara boşaltılıp istenilen kıvama gelmesi için yaklaşık 1 ay bekletiliyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen göstericiler hükümet tarafından uygulamaya konulan koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı protesto düzenledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi 6. hafta maçında, Real Madrid ile Bayern Münih basketbol takımları Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Real Madrid takımının basketbolcusu Trey Thompkins (sağda), rakibi Nick Weiler-Babb (solda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )