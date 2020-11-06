Fotoğraf: İbrahim Yaldız

Muş Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gonca Öcal (fotoğrafta) ve Anestezi Uzmanı Doktor Adil Akın Yıldıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına nefes olabilmek için çaba gösteriyor. Muş İl Sağlık Müdürlüğünün sağladığı imkanlar çerçevesinde hastalar için her türlü fedakarlığı gösteren doktorlar, gençler başta olmak üzere herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermesini istiyor. Pandemi servisine dönüştürülen birimlerde görev yapan Öcal ve Yıldıran, bir yandan taburcu ettikleri hastaların mutluluğunu yaşarken diğer yandan da kaybettikleri hastaların üzüntüsünü yaşıyor. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )