Fotoğraf: Onur Çoban

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta geçici olarak kapatılan Beylerbeyi ile Dolmabahçe sarayları, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyayı tehdit altına alan Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla 18 Mart'tan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler, normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamında geçici süre kapalı kalan Dolmabahçe Sarayı olmak üzere tarihi kasırlar ziyaretçi kabul etmeye başladı. Ziyaretçi ile doğrudan temas kuran Milli Saraylar personeline maske, eldiven, siperlik ve dezenfektan kullanımı zorunlu hale getirildi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )