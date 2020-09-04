Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

Türkiye'nin sofralık üzüm üretim merkezi Manisa'da hasat başladı. Her yıl ortalama 1 milyon dekar bağda 2.5 milyon ton üzüm üretilirken bunun neredeyse tamamı 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Sarıgöl ilçesinde ise hasat sezonun daha uzun bir periyoda yaymak isteyen üzüm üreticileri, 20 yıldır bağlarının üzerini beyaz kaneviçelerle örterek hem üzümün olgunlaşmasını geciktiriyor hem de ürünlerini sağanak ve dolu yağışı gibi doğal afetlerden koruyor. Bu sayede bölgede yıl sonuna kadar üzüm hasadı yapılabilen üreticiler, ayrıca üzümlerini daha katma değerli satma olanağı elde ediyor. 120 bin dönüm bağın 90 bin dönümünün beyaz örtü altına alındığı Sarıgöl'deki üzüm bağları, güzel görüntüler oluşturuyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )