Doğuştan ayak ve kolları olmayan Muhammed bebek, İdlib'de yaşam mücadelesi veriyor
Suriye'de Esed rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib'teki sivillerin sığındığı kamplarda akrabalarına ait bir çadırda yaşam mücadelesi veren Mısaytıf ailesi, doğuştan ayakları ve kolları olmayan 14 aylık çocukları Muhammed için yardım bekliyor. Baba Halit Mısaytıf, sürekli ilgi ve bakıma ihtiyacı duyduğunu belirttiği oğlu ile ilgileniyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Av yasağının kalkmasıyla İzmir'in Güzelbahçe ilçesinden demir alan balıkçılar gece boyu sürdürdükleri çalışmalar sonunda sezonun ilk gününü bereketli bir avla tamamladı. Balıkçılar yakalanan balıkları güverteye çekti. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ülke genelinde belirli saatlerde uygulanan "sokağa çıkma yasağı" nedeniyle bir süredir durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları aşamalı olarak yeniden başladı. Başkent Bogota'da yer alan El Dorado Uluslararası Havalimanı, 1 Eylül itibariyle yeniden faaliyete geçti. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. NATO karşıtı tutumuyla bilinen muhalif Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakının zafer ilan etmesinin ardından sokaklara dökülen muhalefet yanlıları, başkent Podgorica'daki İsa'nın Dirilişi Kilisesi önünde toplanarak kutlama yaptı. ( Milos Vujovic - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin sofralık üzüm üretim merkezi Manisa'da hasat başladı. Her yıl ortalama 1 milyon dekar bağda 2.5 milyon ton üzüm üretilirken bunun neredeyse tamamı 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Sarıgöl ilçesinde ise hasat sezonun daha uzun bir periyoda yaymak isteyen üzüm üreticileri, 20 yıldır bağlarının üzerini beyaz kaneviçelerle örterek hem üzümün olgunlaşmasını geciktiriyor hem de ürünlerini sağanak ve dolu yağışı gibi doğal afetlerden koruyor. Bu sayede bölgede yıl sonuna kadar üzüm hasadı yapılabilen üreticiler, ayrıca üzümlerini daha katma değerli satma olanağı elde ediyor. 120 bin dönüm bağın 90 bin dönümünün beyaz örtü altına alındığı Sarıgöl'deki üzüm bağları, güzel görüntüler oluşturuyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin uluslararası mecrada tanıtılması amacıyla Doğubayazıt ilçesinde ünlü mankenlerin katılımıyla düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin bulunduğuna inanılan alandaki çekimlerle tamamlandı. Deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte, saman yığınlarıyla süslenen Ağrı Dağı manzaralı doğal sahnede düzenlenen defileye, ünlü mankenler katıldı. ( Göksel Cüneyt İğde - Anadolu Ajansı )
ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'ndeki en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçen ve kategori 4 seviyesinde Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında can ve mal kaybı artmaya devam ediyor. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların devrildiği eyalette, bazı yollar su altında kalırken binlerce kişi de elektriksiz kaldı. ( Dave Creaney - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi yapıldı. ( İletişim Başkanlığı - Anadolu Ajansı )
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile “30 Ağustos Zaferi” temalı ışık gösterisi düzenlendi. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da bazı vatandaşlar, hafta sonunu değerlendirmek için Üsküdar Sahili'ne geldi. Salacak sahilindeki kayalıklara oturan vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nı izledi. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Atakule'de ışıklandırma yapıldı. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşinin bilgisayar hediye edeceğini bildirdiği, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konargöçer yaşayan Yörük ailesiyle yayla yayla gezen 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça, bu haberle mutlu oldu. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )
Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin 1381. yıl dönümü münasebetiyle, başkent Tahran'ın güneyindeki Tahran Büyük Pazarı'nın bulunduğu Gelubendek Kavşağı'nda anma töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törende Kerbela hadisesi temsili oyunla canlandırıldı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Malezya'nın Selangor eyaletindeki Şah Alem şehrinde yaşayan bir çift, hayvan rehabilite merkezinde sokak kedilerini ve köpeklerini kurtararak toplumdaki köpek sahiplenmesine karşı olan ön yargıyı kırmak hedefiyle şimdiye kadar binden fazla sokak hayvanını tedavi etti. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene katılan askerlerin, koronavirüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında maske taktıkları gözlendi. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Filistinli kuaför Muhammad Kırayka, Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesinin ardından Filistin Sağlık Bakanlığınca uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Gazze kentinin sokaklarında çocukları ücretsiz tıraş ediyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Batı Karadeniz'de üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatından memnun. Bölgede rekoltenin geçen yıla oranla düşük olmasına rağmen sezon başlamadan önce TMO tarafından 22,5 liradan alım yapılacağının duyurulması üzerine üretici, bahçesine yüzü gülerek girdi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nda yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların doğal yaşamı, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yeşillikle kaplı kayalıkların arasından, yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Sunturas Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimlerde muhalif kanat zaferini ilan ederken, iktidar kanadı ise resmi sonuçları bekleyeceklerini ve buna saygı göstereceklerini bildirdi. Muhalefet taraftarları, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından kutlama yaptı. ( Milos Vujovic - Anadolu Ajansı )
Mersin'de şehit yakınları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu. ( Serkan Avcı - Anadolu Ajansı )
Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde Fenerbahçe, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon oldu. Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda sekizer takımın mücadelesine sahne olan organizasyonun final yarışları tamamlandı. Aleyna Sarıkaya, 3000 engelli koşu kategorisinde yarıştı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Nallıhan ilçesi yakınlarında bulunan Nallıhan Kuş Cenneti'nde gün batımında uçan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçilerin gün batımı sırasında yaptığı buğday hasadı güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeyindeki at yetiştiricileri, besicilikte iç savaşın neden olduğu sıkıntıları dile getirmek için İdlib'in Sermede ilçesinde bir araya geldi. Sermede Soylu Atlar Kulübünün düzenlendiği at yarışı festivaline, Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerden 50 yarışçı katıldı. ( Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişinin katıldığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önlemlerinin protesto gösterisi polis tarafından sonlandırıldı. "Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 30 bin kişi kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandı. Gösteriler sırasında polis bazı göstericilere sert müdahalede bulundu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Sudan’ın başkenti Hartum'un güneyinde etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi. Evleri hasar gören Hartuma bağlı El-Kelakile bölgesindeki Sudanlılar, bir yandan zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da gırgır ve trol balıkçıları, yeni av sezonu için umutlu.Yeni sezona teknelerine bakım ve ağ tamirlerini yaparak hazırlıklarını tamamlayan Akçakoca'daki balıkçılar, palamut, hamsi, lüfer, istavrit için ağlarını sulara bırakacakları 1 Eylül tarihini bekliyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Kayseri'de Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla baraj gölünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Merkez Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'nde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan balık adamlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. ( Murat Asil - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 tedbirleri protesto edildi. Gösteriler sırasında polis göstericilere sert müdahalede bulundu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin 1381. yıl dönümü münasebetiyle, başkent Tahran'ın güneyindeki Tahran Büyük Pazarı'nın bulunduğu Gelubendek Kavşağı'nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Doğu Akdeniz'in önemli tarım kentlerinden Mersin'de balık sayısının artırılması ve balıkçılık faaliyetinin geliştirilmesi için tatlısu kaynaklarına 113 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı. ( Serkan Avcı - Anadolu Ajansı )
Dosso Dossi Fashion Show’un 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi, aralarında Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya ve eski Türkiye güzellerinin de olduğu mankenlerin katılımıyla Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda başladı. ( Göksel Cüneyt İğde - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinin başkenti Palembang'daki Ogan Ilir bölgesinde bulunan turbalık bir ormanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. ( MUHAMMAD A.F - Anadolu Ajansı )
Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig final kademe yarışmalarında ilk gün tamamlandı. Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda 8'er takım mücadele etti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Konya'da, alın terine kömür karası karışan torlukçular olarak da bilinen mangal kömürü üreticileri, sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar emeklerle ve zorluklarla dolu mesai yapıyor. Odunları yakan kömürcüler, dumanın ağır kokusu altında saatlerce çalışıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Daha önce Manş Denizi'ni yüzerek geçen maraton yüzücüsü Emre Deliveli, Kars'ta bulunan ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kuyucuk Gölü ile diğer kuruma riski bulunan sulak alanlara dikkati çekmek için Ağrı ile Iğdır sınırlarında bulunan Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü'nü yüzerek geçti. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Esed rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib'teki sivillerin sığındığı kamplarda akrabalarına ait bir çadırda yaşam mücadelesi veren Mısaytıf ailesi, doğuştan ayakları ve kolları olmayan 14 aylık çocukları Muhammed için yardım bekliyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki besici İsmail Kılıçkaya, Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı 62 bin liralık destekle çıktığı yolda 250 koyunluk sürünün sahibi oldu. ( Murat Asil - Anadolu Ajansı )
Büyük bölümü Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Huser Yaylası'nda ziyaretçiler gün batımı ve "bulut denizi"ni izleyebilmek için saatlerce bekliyor. ( Bülent İsmailoğlu - Anadolu Ajansı )
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinlikleri arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgeyi ziyaret eden turistler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izleme imkanı elde ediyor. ( Cüneyt Çelik - Anadolu Ajansı )
Konya'da yer altı sularının kontrolsüz kullanımına ve bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak bugüne kadar farklı büyüklüklerde yaklaşık 360 obruk oluştu. Obruk oluşabilecek bölgelerin erken tespit edilip tedbir alınması için çalışmalar yürütülüyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Acil vakaların yanında bu dönem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aktif yer alan 112 Acil Servis çalışanları, beyaz tulumları içinde fedakarca görev yapmaya devam ediyor. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi, bu yıl 8'inci ayine ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle 2010 yılından bu yana yılda bir kez olarak gerçekleştirilen ayin için hazırlıklara başlandı. Her yıl yüzlerce kişinin katıldığı ayin, bu yıl yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçiyle gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de Edremit İskelesi'nde teknelerle adaya taşınacak olan ziyaretçiler, ateş ölçümleri ve diğer işlemleri yapıldıktan sonra ayine katılabilecek. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Türkiye ve Akdeniz havzasının en büyük flamingo kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde, bu yıl kuluçkadan çıkan on binlerce yavru, uçacak olgunluğa erişti. ( Hacı Özkan - Anadolu Ajansı )
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. ( Efe İlban/MSB - Anadolu Ajansı )
New York'taki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terası, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tekrar ziyarete açıldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Gazze Şeridi’nde cadde ve sokaklar boşalırken, bazı Filistinliler, Deyr Balah kentinde gün batımı sırasında tekneleriyle denize açıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünden beliren dolunay, Selimiye Camisi'yle birlikte seyirlik görüntü oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig final kademe yarışmalarında ilk gün tamamlandı. Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda 8'er takım mücadele etti. ENKA'nın sporcusu Metin Doğu, yüksek atlama kategorisinde yarıştı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükseldi. Reyhanlı Barajı'nda bazı hayvanlar, baraj göletine girerek serinlemeye çalıştı. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede birçok noktada çıkan küçük çaplı yangına uçak ve helikopterlerle müdahalede bulunuldu. ( Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı )
İngiltere'nin başkenti Londra'da Westminster Meydanı'nda toplanan çevreci grup "Extinction Rebellion", çevre sorunlarına dikkat çekmek ve milletvekillerini İklim ve Ekolojik Acil Durum Yasa Tasarısını (CEE Bill) desteklemeye çağırmak amacıyla gösteri düzenledi. Gösteride bazı aktivistler gözaltına alındı. ( Ray Tang - Anadolu Ajansı )
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesinde Arhavi Voleybol ile Solhanspor takımları karşılaştı. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Her yıl yaklaşık 200 ülkeden milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, sadece bugün değil, binlerce yıldır farklı ırk ve inançtan insanların barış içerisinde yaşadığı bir huzur kenti olarak nitelendiriliyor. ( Bekir Bektaş - Anadolu Ajansı )
Milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda yapılan yer altı şehirleriyle Kapadokya'nın batıdan giriş kapısı olarak bilinen Kırşehir'in Mucur ilçesi, bu alanda turizm destinasyonlarında yer almak istiyor. Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde bulunan ve Nevşehir'e komşu olan yaklaşık 13 bin nüfuslu Mucur'un ilçe merkezinin yüzde 60-70'inde yeraltı şehri uzantıları ve mağaralar yer alıyor. Mucur Yer Altı Şehri ilçe yerleşim alanında geniş bir yer kaplıyor. ( Abdullah Yıldız - Anadolu Ajansı )
Konya'da, alın terine kömür karası karışan torlukçular olarak da bilinen mangal kömürü üreticileri, sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar emeklerle ve zorluklarla dolu mesai yapıyor. Odunları yakan kömürcüler, dumanın ağır kokusu altında saatlerce çalışıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Edirne'nin ender manda yetiştiricilerinden Metin Karaarslan, merkeze bağlı Büyükdöllük köyündeki "Gölbaba" adı verilen sulak alanda mandalarını yetiştiriyor. Anaç mandaları Gölbaba'ya götüren Karaarslan, yavru mandaları da köydeki ahırda besliyor. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
İzmir'de özel bir merkezde, 5 yaş altı çocukların kas gelişimine katkı sağlamak üzere kurulan havuzlar, down sendromlu çocukların özgürlük ve mutluluk alanı haline geldi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti. ( Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )
Bulgaristan’da günlerdir devam eden siyasi protestolara katılanlar Başbakan Borisov’u ve hükümetini istifaya çağırdı. Başkent Sofya'da yeni hükümet binası önünde toplanan göstericiler yumurta atarak güvenlik güçleri ile çatıştı. Başbakan Borisov’un daha önce yaptığı halka seslenişinde yeni bir anayasa kabul edilmesine ilişkin talebi, gösterileri daha da alevlendirdi. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Büyük Çamlıca Camisi ile dolunay güzel görüntü oluşturdu ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento Meydanında toplanan çevreci grup "Extinction Rebellion", çevre sorunlarına dikkat çekmek için gösteri düzenledi. Gösteride bazı aktivistler gözaltına alındı. ( Hasan Esen - Anadolu Ajansı )
Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde Fenerbahçe, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon oldu. Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda sekizer takımın mücadelesine sahne olan organizasyonun final yarışları tamamlandı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Şehitler Meydanı’nda “Büyük Lübnan Öfkesi” sloganıyla toplanan binlerce vatandaş, mevcut siyasi partilerin yeni hükümeti kurma yönündeki çabalarını protesto etti. Lübnan güvenlik güçleri, gösteriye müdahale etti. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )
Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden “Askeri Oyunlar 2020" kapsamındaki tank biatlon yarı final müsabakalarında Azerbaycan (fotoğrafta), Belarus, Çin ve Sırbistan takımları yarıştı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın Tulkerm kentine bağlı Şufe beldesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve ilhak planını protesto etti. İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sırasında, siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan ABD'deki polis şiddetini andıran görüntüler ortaya çıktı. Gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, 64 yaşındaki Filistinli Hayri Hanun'u yerlerde sürükleyerek darbetti. Bir İsrail askeri direnen yaşlı adamın sırtına ve boynuna dizini dayadı. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı konuk evi Villa Borsig'te Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelen Wang Yi, Uygur, Hong Kong ve Tibet'te yaşananlardan dolayı Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Bitlis Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek başkanlığında, Elazığ Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Korkmaz Şen'in bilimsel danışmanlığında bu yıl başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. İl merkezinde kaya blokların üzerine kurulan ve tüm ihtişamıyla günümüze ulaşan kaledeki kazılarda, kentin tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edildi. Yürütülen kazıda, bir tandır ortaya çıkarıldı. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kendisine özgü mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında ve görme mesafesi uzaklığında bulunuyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda binlerce yıl öncesine ait eserler gün yüzüne çıkartılıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de açılacağını bildirdi. ( Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Edirne'nin ender manda yetiştiricilerinden Metin Karaarslan, merkeze bağlı Büyükdöllük köyündeki "Gölbaba" adı verilen sulak alanda mandalarını yetiştiriyor. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Konya'da, alın terine kömür karası karışan torlukçular olarak da bilinen mangal kömürü üreticileri, sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar emeklerle ve zorluklarla dolu mesai yapıyor. Odunları yakan kömürcüler, dumanın ağır kokusu altında saatlerce çalışıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )