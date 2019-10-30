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Milli sporcu Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Milli sporcu Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği dalışta, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Şahika Ercümen antrenman dalışı sırasında görülüyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Göldeki ağaçlar, sular çekilince ortaya çıktı Fotoğraf: İlhami Çetin

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda, suların çekilmesiyle ortaya çıkan göl içindeki ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu. ( İlhami Çetin - Anadolu Ajansı )

Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri Fotoğraf: Ali Atmaca

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, yılın son gösterisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı Fotoğraf: Aytaç Ünal

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar "kortej yürüyüşü" düzenlendi. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası Fotoğraf: Mustafa Öztürk

Bosna Hersek'te düzenlenen Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda -70 kg kadınlar final maçında milli sporcumuz Gülüzar Kara, Rusya'dan Natalia Iurchenko (fotoğrafta) ile karşılaştı. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Isparta'da Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi’nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı. Tören sonrası tren hizmete açıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yoluna kadın eli değdi Fotoğraf: İsmail Kaplan

Kars'ta, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu için önemli merkez olan ve halen inşası süren Lojistik Merkezi'nde 130 kişilik ekipte tek kadın olarak çalışan mühendis İrem Nur Çetiner, büyük projede görev almanın mutluluğunu yaşıyor. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

Hizan, doğallığı ve tabiatıyla ziyaretçilerini büyülüyor Fotoğraf: Özkan Bilgin

Bitlis'in Hizan ilçesinin taş evlerden oluşan köyleri, sonbahar tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz görüntüler sergiliyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor. Köydeki çocuklar ise doğal yaşamın keyfini çıkarıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Kaliforniya'daki orman yangınları Fotoğraf: Justin L. Stewart

ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor. California eyaletinin kuzey Los Angeles bölgesinde bulunan Simi Vadisi yakınlarında, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. ( Justin L. Stewart - Anadolu Ajansı )

California'da yerleşim yerlerine yayılan yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi Fotoğraf: Neal Waters

ABD'nin California eyaletinde başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla, binlerce kişi tahliye edildi. California'nın kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesi tamamen boşaltıldı. Yangına havadan müdahale edildi. ( Neal Waters - Anadolu Ajansı )

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: İBB Basın

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde etkinlikler gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi düzenlendi. ( İBB Basın - Anadolu Ajansı )

Tel Abyad'da hayat normale dönüyor Fotoğraf: Emin Sansar

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönüyor. İlçe sokaklarında top oynayan, bisiklete binen Tel Abyadlı çocuklar da terörden kurtulmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

"Şili tarihinin en büyük protestosu" 7. gününde Fotoğraf: Muhammed Emin Canik

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve geçen hafta şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 7. gününde devam ediyor. "Şili'nin tarihindeki en büyük gösterisi" adı verilen gösterilerde, başkent Santiago'da İtalya Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini, ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto etti. Yerel basın, gösterilere 800 binden fazla kişinin katıldığını ve bu sayının 1 milyonu geçmesinin beklendiği bilgisini paylaştı. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )

Milli sporcu Şahika Ercümen'den dünya rekoru Fotoğraf: Şebnem Coşkun

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği dalışta, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Şahika Ercümen antrenman dalışı sırasında görülüyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler Fotoğraf: Murtadha Sudani

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etti. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )

Hizan, doğallığı ve tabiatıyla ziyaretçilerini büyülüyor Fotoğraf: Özkan Bilgin

Bitlis'in Hizan ilçesinin taş evlerden oluşan köyleri, sonbahar tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz görüntüler sergiliyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Süleyman Elçin

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde fener alayı düzenlendi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )

Kağıthane'de yurt binası yıkımı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Kağıthane'de riskli olduğu tespit edilen yurt binasının yıkımına başlandı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Rolex Paris Masters 2019 Tenis Turnuvası Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Rolex Paris Masters 2019 Tenis Turnuvası'nın üçüncü gününde Sırp tenisçi Novak Djokovic (fotoğrafta), Fransız raket Corentin Moutet ile AccorHotels Arena'da karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Hilal ve Jüpiter aynı kadrajda buluştu Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren hilal, Jüpiter ile güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Çobanın bulduğu mağarada dünya rekoru deneyecek Fotoğraf: Şebnem Coşkun

Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle keşfedilerek turizme kazandırılan Gilindire Mağarası'nda dalış yapacak milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmek için hazırlanıyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Hong Kong'da "polisin orantısız şiddetini" protesto eden gruba müdahale Fotoğraf: Miguel Candela Poblacion

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde yaz başından bu yana düzenlenen kitlesel protestolarda polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek için gösteri düzenleyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. ( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )

AX Armani Exchange Milan - Fenerbahçe Beko Fotoğraf: Marco Tacca

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan, İtalya'nın Milano kentinde, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Fenerbahçe oyuncusu Nando De Colo (solda) rakibi Luis Scola ile sayı için mücadele etti. ( Marco Tacca - Anadolu Ajansı )

Pakistan'daki Kyarr Kasırgası Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistanda yaşanan Kyarr kasırgası Karaçi'de sele neden olurken kasırga nedeniyle 500'den fazla insan evlerinden tahliye edildi. İbrahim Hyderi bölgesinde deniz suyu evlere kadar ilerledi. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ Fotoğraf: Elif Öztürk

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji ile TOFAŞ, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ basketbolcusu Devin Williams (solda), Bahçeşehir Koleji'nden rakibi Muhammet Doğan Şenli (65) ile mücadele etti. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Cumhuriyetin ilanının 96. yılı kutlanıyor Fotoğraf: Esra Bilgin

Galata Kulesi'ne, Cumhuriyetin ilanının 96. yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

Saraybosna'da "Aşkla" konulu sema gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Nihad İbrahimkadiç

Tasavvuf Vakfı tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Aşkla" konulu sema gösterisi düzenlendi. Tasavvuf Vakfı Bursa Temsilciliğince Mesudiye Tekkesi iş birliğinde başkentteki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde gerçekleşen gösteriye Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi. ( Nihad İbrahimkadiç - Anadolu Ajansı )

Rolex Paris Masters 2019 Tennis Tournament, Day 3 Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Rolex Paris Masters 2019 Tenis Turnuvası'nın üçüncü gününde Kanadalı tenisçi Milos Raonic (fotoğrafta), Avusturyalı rakibi Dominic Thiem ile AccorHotels Arena'da karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Meksika'da 'Ölüler Günü' festivali Fotoğraf: Emilio Espejel

19. yüzyılın sonunda doğan Meksikalı sanatçı Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden yola çıkılarak düzenlenen 'Ölüler Günü' festivalinin dördüncüsü Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleştirildi. ( Emilio Espejel - Anadolu Ajansı )

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: İBB Basın

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Kız Kulesi'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve Türk bayrağı yansıtıldı. ( İBB Basın - Anadolu Ajansı )

Gazze'de çocuk ampute futbol takımı kuruldu Fotoğraf: Ali Jadallah

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklardan ampute futbol takımı kuruldu. Uluslararası Kızılhaç Komitesinin gözetiminde kurulan takıma, nisan ayında Gazze'ye gelen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Simon Baker antrenörlük yapıyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Fotoğraf: Aytaç Ünal

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

AA İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü yeri havadan görüntüledi Fotoğraf: Ahmet Weys

Anadolu Ajansı (AA), İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yerini drone ile çekti. İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi. Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı. ( Ahmet Weys - Anadolu Ajansı )

TSK, Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor. Tel Abyad'a bağlanan tüm yollara Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutulan bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )

"PETZOO Türkiye 2019" açıldı Fotoğraf: Şebnem Coşkun

Türkiye'nin evcil hayvanlarla ilgili Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (PETZOO Türkiye 2019), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. "Hayvanlara dair her şey" sloganıyla gerçekleşen fuarda, kediler, köpekler, kuşlar, köpek balığı, balıklar ve daha birçok evcil hayvan yer aldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı Fotoğraf: Numan Erölmez

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirliler, Konak Pier Alışveriş Merkezi'nden Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar yürüdü. ( Numan Erölmez - Anadolu Ajansı )

Raftingin yeni adresi Munzur Çayı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

Doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin önemli turistik kentlerinden olması amacıyla önemli yatırımlar yapılan Tunceli'nin muhteşem doğası ile göz kamaştıran Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Çayı, adrenalin tutkunu raftingcilerin yeni adresi oldu. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Şahika Ercümen'den rekor denemesi öncesi antrenman Fotoğraf: Şebnem Coşkun

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, rekor denemesinde bulunacağı Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda antrenman gerçekleştirdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Van Gölü'ndeki flamingoların Afrika göçü başladı Fotoğraf: Necmettin Karaca

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasını yaz mevsimi boyunca mesken tutan flamingoların, havaların soğumasıyla Afrika'ya göçü başladı. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler Fotoğraf: Murtadha Sudani

Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, gösteri düzenledi. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )

Meksika'da 'Ölüler Günü' festivali Fotoğraf: Emilio Espejel

19. yüzyılın sonunda doğan Meksikalı sanatçı Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden yola çıkılarak düzenlenen 'Ölüler Günü' festivalinin dördüncüsü Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleştirildi. ( Emilio Espejel - Anadolu Ajansı )

"Türkiye'nin çatısı" sis bulutuyla büyüledi Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliğinden dolayı "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, görenleri hayran bıraktırdı. ( Göksel Cüneyt İğde - Anadolu Ajansı )

"Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadınları Defilesi" Fotoğraf: Halil Sağırkaya

Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadınları Defilesi"nde cumhuriyet kadınının tarzını yansıtan 35 farklı kıyafet ve bunlarla uyumlu aksesuar ile ayakkabı sergilendi. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Fetihten Kurtuluşa" sergisi Fotoğraf: Erçin Top

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Fetihten Kurtuluşa" sergisi açıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan sergide İstanbul'un fethiyle başlayıp Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan geniş bir dönemi anlatan askeri ve etnografik eserler yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninin gerçekleşeceği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Hisart Müzesi sahibi Nejat Çuhadaroğlu küratörlüğündeki 150 parça eserden oluşan sergi, kabul törenine gelen misafirlerin beğenisine sunulacak. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )

Keşmir'de protesto Fotoğraf: Faisal Khan

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde, göstericiler bir araya gelerek Avrupalı 27 milletvekilin gerçekleştirdiği Keşmir ziyareti üzerine protesto düzenlendi. Milletvekilleri, Hindistan hükümetinin, Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi iptal etmesini görüştü. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )

CSKA Moskova - Olympiakos Fotoğraf: Sefa Karacan

CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Megaspor Arena'da karşılaştı. CSKA Moskova basketbolcu Semen Antonov (11) ile Olympiakos oyuncusu Augustine Rubit (21) , bir pozisyonda mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Evrim Aydın

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Türkiye'nin her kçşesinden gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e akın etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Panathinaikos - Anadolu Efes Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes takımları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes takımından Shane Larkin (solda), rakibi Nick Calathes (sağda) ile mücadele etti. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Esra Bilgin

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki mahya Türk bayrağı ile aydınlatıldı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

İran'da Hatemül Enbiya Hava Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreni Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout

İran'ın başkenti Tahran’daki Hatemül Enbiya Hava Savunma Üniversitesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenciler törende hünerlerini sergiledi. ( İran Lideri Basın Ofisi / Handout - Anadolu Ajansı )

Hong Kong'da "polisin orantısız şiddetini" protesto eden gruba müdahale Fotoğraf: Miguel Candela Poblacion

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde yaz başından bu yana düzenlenen kitlesel protestolarda polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek için gösteri düzenleyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. ( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )

Kuruyan Meke Gölü'nün ziyaretçisi eksik olmuyor Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, görünümü nedeniyle "dünyanın nazar boncuğu" diye anılan Meke Gölü, kurumasına rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Zorlu şartlar Sudanlı çocukları derslerinden alıkoymuyor Fotoğraf: Mahmoud Hajaj

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin Delenc kentine bağlı bazı bölgelerde çocuklar, okul olmadığı için kimi ağaç altlarında, kimi de derme çatma mekanlarda imkansızlıklar içinde eğitimlerini sürdürüyor. Yağmur, kum fırtınası ve aşırı sıcaklar gibi olumsuz etkilere rağmen çocuklar derslerini aksatmamaya çalışıyor. ( Mahmoud Hajaj - Anadolu Ajansı )

Bosna Hersek'te sonbahar güzelliği Fotoğraf: Samir Yordamoviç

Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Jajce şehri sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü. Yılın son sıcaklarından faydalanmak isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, soluğu, renk cümbüşüyle muhteşem bir manzara sunan Mlincici Parkı'nda aldı. ( Samir Yordamoviç - Anadolu Ajansı )

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Filistinli gençler polis olabilmek için ter döktü Fotoğraf: Ali Jadallah

Gazze'de onlarca Filistinli genç, polis okuluna girebilmek için 45 gün boyunca zorlu bir eğitimi tamamlamaya çalışıyor. Polis adaylarının, eğitim kampında çeşitli bedensel zorluklara tabi tutularak dayanıklıkları test ediliyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası Fotoğraf: Mustafa Öztürk

Bosna Hersek'te düzenlenen Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda -60 kg kadınlar final maçında milli sporcumuz Çiğdem Kırvaç (sol), Bosna Hersek'den Selma Baltic (sağ) ile karşılaştı. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sis Fotoğraf: Serhat Çağdaş

İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, Haliç Köprüsü ve çevresinde etkili oldu. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri Fotoğraf: Ali Jadallah

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

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