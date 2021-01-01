Fotoğraf: Mert Alper Derviş

Kanada'da Noel Bayramı, Kuzey Amerika'nın en büyük kayak merkezlerinden biri olan ve 2010 Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği Whistler kentinde kutlandı. Her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği kent, dağın eteğinde bulunan olimpiyat köyü, buz pisti, restoranlar ve otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )