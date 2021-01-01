Dolunay ve balonlar Kapadokya'da görsel şölen sundu
Yılın son gününde dolunay, Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarıyla güzel görüntü oluşturdu. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 2013'ten bu yana kurulu olan iskelenin sökülmesinin ardından, caminin ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi balikgözü objektif ile görüntülendi. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Yeni yıla umutla girmek isteyen Suriyeli çocuklar, savaşın getirdiği yıkıma dikkat çekmek için İdlib'te yıkılan bir evin enkazında roket kalıntılarını aydınlattı. Kamplarda derme çatma çadırlarda yaşayan çocuklar, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanlarında yıkılan evlerine kavuşmayı hayal ediyor. ( İzzeddin idilbi - Anadolu Ajansı )
Yüzeyinin büyük bölümü buz tutan ve Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintilerinin yapıldığı Çıldır Gölü, masalsı kış manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bıraktırıyor. Buzda gezinti yapıp eşsiz gün doğumu ile batımını izleyen turistler, arkasında karlı dağların bulunduğu alanda doyasıya eğleniyor. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Nijerya'da günlük yaşam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde devam ediyor. Lagos kentinde araç ve insan trafiği göze çarparken, halkın sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. ( Adeyinka Yusuf - Anadolu Ajansı )
Turizmin önde gelen kentlerinden Antalya'da, Konyaaltı Sahili'ndeki balıkçılar gün doğumunda mesailerine başladı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Meredi Klinik Merkezi çevresindeki duvarlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve destek vermek amacıyla ressamlar grafitiler çizdi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. Kentin işlek caddeleri ve meydanlarında yeni yıl süslemeleri gerçekleştirildi. Tarihi Kızıl Meydan, çevresindeki park ve sosyal alanlar renkli ışıklar, çam ağaçlarıyla süslendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Dyshawn Pierre (21), ASVEL takımı oyuncuları Charles Kahudi (solda) ve Kevarrius Hayes (sağda) ile mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, yeni yıl ışıklandırmalarıyla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde dün meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkı geceyi çadırlarda ve araçlarında geçirdi. Merkez üssü Petrinja olan ve bölge ülkeleri Bosna Hersek, Slovenya ve Sırbistan'da da hissedilen depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Petrinja şehrinde deprem nedeniyle neredeyse tüm binalarda hasar meydana gelirken, sarsıntıların sürmesi nedeniyle insanlar açık alanlarda bekleyişlerini sürdürüyor. ( Stipe Majic - Anadolu Ajansı )
Antalya'da, Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan Murat Tokmak, arkadaşlarıyla okey oynarken girdiği iddiayı kaybedince hurdacıdan aldığı otomobile 11 bin okey taşı ve 65 ıstaka yapıştırdı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
Arjantin'de Senato, 12 saat süren oturumun ardından kürtajı yasallaştıran yasayı kabul etti. Yasanın Senatoda kabul edilmesi, Arjantin'deki kadın hareketi için zafer şeklinde nitelendirildi. Kürtaj yanlısı aktivistler, oylamayı takip etti. ( Mario De Fina - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alarak büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları, vatandaşlara yılbaşında tedbirlere uymaları çağrısı yaptı. ( Mehmet Sıddık Kaya - Anadolu Ajansı )
Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, selatin camilerinin de aralarında bulunduğu 346 camide dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, Fatih Camisi'ni Sağlık Bakanlığının onay verdiği, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle dezenfekte etti. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan ve antik adı "Apollonia ad Rhyndacum" olan ve ''Küçük Venedik'' olarak nitelendirilen Bursa'daki Gölyazı Mahallesinde ve Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sessizlik hakim oldu. Uluabat Gölü üzerindeki Gölyazı Mahallesi, gece ve gündüz aynı açılardan drone ile görüntülendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 2013'ten bu yana kurulu olan iskelenin sökülmesinin ardından, caminin ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
İstanbul Boğazı'nda balıkçı tekneleri sabahın erken saatlerinde doğan güneşle beraber ağlarını Boğaz'a attı. ( Barış Oral - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da yeni tarım reformunu protesto eden çiftçiler, başkent Yeni Delhi sınırındaki gösterilerini sürdürüyor. Delhi- Uttar Pradeş sınırında bir otoyolu kurdukları çadırlarla kapatan göstericiler eylemlerine devam etti. Bir Sih, otoyolu kapatmak üzere park ettiği aracının arkasında bulunan aynayı kullanarak türbanını bağladı. ( Pankaj Nangia - Anadolu Ajansı )
Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi. Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )
Arjantin Senatosunda kürtajın yasallaşmasını kapsayan kanun tasarısı tartışılırken, Kongre binasının önünde bu tasarıyı destekleyen ve karşı çıkan binlerce kişi gösteri düzenledi. Kürtaja karşı çıkan gruplar ellerinde açık mavi bezler taşırken, kürtajın yasal hale gelmesini destekleyen gruplar ise yeşil bezler taşıdı. ( Mariano Gabriel Sanchez - Anadolu Ajansı )
ABD'de ''Soğuk Ay'' olarak da isimlendirilen yılın son dolunayı, New York kentindeki Brooklyn Köprüsüyle güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı )
Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehri yakınında bulunan "Lipa" göçmen kampında geçen hafta çıkan yangının ardından ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren göçmenlerin otobüslerle başkent Saraybosna'ya getirilmesine başlandı. ( Amar Mehic - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde bulutların arasından beliren dolunay, Selimiye Camisi ve Eski Cami'nin minareleriyle birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Elazığ'ın Palu ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Enver Hanci - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların askeri kanatları, ortak askeri tatbikata başladı. Zor Köşe adı verilen tatbikat, Fetih hareketi hariç Gazze'deki diğer Filistinli grupların askeri kanatlarını çatısı altında barındıran "Direniş Gruplarının Ortak Odası" tarafından yapıldı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Yaklaşan yılbaşı nedeniyle İstanbul Akvaryumu’nda, Noel Baba kıyafeti giyen dalgıç, ziyaretçilere gösteri dalışı yaptı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere tesis sözü vermesi, yöre halkı tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )
Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Arakanlı Müslüman mültecilerin ikinci grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi. 1804 Arakanlı Müslüman Bangladeş donanmasına ait 7 gemiyle Bhasan Char Adası'na doğru yola çıktı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle "yalancı bahar"a aldanan bazı ağaçlar çiçek açtı. ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da güneş, yeni gün için 1947-1953 yılları arasında inşa edilen yedi gökdelenden biri olan ve Stalinist mimari tarzına sahip Kudrinskaya Meydanı binası üzerinden yükseldi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile Eskişehirspor takımları, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Statta bulunan bir kedi dikkat çekti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21:00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Mesainin de sona ermesiyle gündüz nispeten sakin olan toplu taşıma araçlarında kalabalık arttı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
Elazığ'da sinyalizasyonu arızalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treninin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. ( Suat Öztürk - Anadolu Ajansı )
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yağışın ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu. ( Davut Genç - Anadolu Ajansı )
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sezonu güzel geçiren balıkçılar, yeni yıla umutlu giriyor. ( Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı )
Irak'ın güneyinde, İran'a komşu Bataklıklar bölgesi, Orta Doğu'nun en büyüğü olma özelliğini taşırken, Saddam rejiminin maruz bıraktığı kurutma politikası nedeniyle göç vermek zorunda kalsa da Mezopotamya'da doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor. Zikar vilayetinin kent merkezi Nasiriye’ye bağlı Ahvar el-Çibayiş halkı, ata mirası tarım, balıkçılık ve hayvancılıkla uğraşıyor. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'la karşılaştı. Karşılaşmada, Aliağa takımından Thomas Wimbush forma giydi. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 2 bin 941 artarak 222 bin 93'e, ölü sayısı 40 artışla 3 bin 287'ye yükseldi. Son bir günde 35 bin 347 kişiye virüs testi yapılan ülkede, 659 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor. Covid-19 vakalarının aralık ayı başlarında rekor kıran artışının ardından Japonya Hükümeti salgınla mücadele kapsamında insanlara yıl sonunu sosyal faaliyetlerden uzak geçirme çağrısında bulundu. Tokyo'nun en lüks alışveriş bölgelerinden Ginza'da vatandaşların maske kuralına uydukları görüldü. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler, oylarını kullanmak için başkent Bangui'deki Koudoukou İlkokulu önünde bekledi. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 erkek, 10 kadın sporcunun katılımıyla Dikmen Keklikpınarı'ndan start alan 85. Büyük Atatürk Koşusu Ankara Garı önünde son buldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Birlişmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nde görevli Ruanda güvenlik güçleri, başkent Bangui'nin farklı bölgelerinde güvenlik önlemleri aldı. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )
Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Noel kutlamaları gerçekleşti. Hartum'daki St. Matthew Katedrali'nde düzenlenen Noel ayini için Kovid-19 nedeniyle içeriye az sayıda katılımcı alındı. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'da sessizlik hakim oldu. Barınaktan ayrılmayan balıkçı tekneleri ilginç görüntü oluşturdu. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Kadıköy Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. Kısıtlamadan muaf vatandaşlar vapurla seyahat etti. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçmenler, başkent Bangui'deki Boganda okulunda oy kullandı. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )
Kayak pistleri, doğal güzellikleri, ormanları, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebilen manzarasıyla Kartepe, kış sezonunda misafirlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde ağırlayacak. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası ile İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla yılın her mevsimi ilgi gören bölge, özellikle Arap ülkelerinden gelen turistleri konuk ediyor. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )
İsveç'in başkenti Stokholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken vatandaşlar Noel tatilinde günlük yaşamlarına devam etti. ( Narciso Contreras - Anadolu Ajansı )
40 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bildirildiği ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1300'e yaklaştığı El Salvador'un başkenti San Salvador'da vatandaşlar günlük hayatına devam ediyor. ( Alex Pena - Anadolu Ajansı )
Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Fatma Mazı, 16 yaşından bu yana Amanos Dağları eteklerinde çobanlık yaparak ailesini geçindiriyor. ( Burhan Ateş - Anadolu Ajansı )
Malezya'da uyuşturucu bağımlılığından kurtulan kadın, mahallesindeki evsizler ve bağımlılara her gün yemek yardımında bulunuyor. Başkent Kuala Lumpur'da evsizler ve uyuşturucu bağımlılarının yoğunlukla yaşadığı Chow Kit Mahallesi'nde oturan "Mak Wan" lakaplı 68 yaşındaki Wan Qamariah Davud (fotoğrafta), 7 senedir buradaki evsiz, uyuşturucu bağımlısı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyor. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )
Kanada'da Noel Bayramı, Kuzey Amerika'nın en büyük kayak merkezlerinden biri olan ve 2010 Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği Whistler kentinde kutlandı. Her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği kent, dağın eteğinde bulunan olimpiyat köyü, buz pisti, restoranlar ve otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin çeşitli noktalarına düzenlediği hava saldırısında, Tuffah semtindeki El-Vedud Camisi'nde hasar oluştu. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde salgının ilk gününden itibaren özveriyle çalışan doktor ve hemşireler, hastaların sağlıklarına kavuşması için gece gündüz demeden özveriyle mücadele veriyor. Maske, koruyucu tulum ve siperliklerini çıkarmadan saatler boyunca hastalara müdahale eden Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesindeki sağlıkçılar, bir an bile pes etmeden çalışmayı sürdürüyor. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kış mevsiminin gelmesiyle her geçen gün artan hava kirliği sabah saatlerinde görüntülendi. ( Guliza Urustambek Kızı - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kocaeli'de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Kısıtlama dolayısıyla D-100 kara yolunda sessizlik hakim oldu. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Terör hedefleri zaman zaman top atışlarıyla ateş altına alınıyor. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Medan kentinde Noel Baba kostümü giyen bir vatandaş Noel kutlamaları nedeniyle sokaktan geçenlere çikolata dağıttı. ( Kiki Cahyadi - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler, Han Yunus kentinde rastgele vatandaşlardan Kovid-19 testi için sürüntü örneği aldı. ( Abed Zagout - Anadolu Ajansı )
Erzurum’un Oltu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesinin ardından, Dipsiz Göl’ün yüzeyi buz tuttu. İlçede etkili olan kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu. ( Erkan Erdoğan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Haliç mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. ( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı )
Rusya’nın başkenti Moskova’da sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren kar yağışı gün boyunca sürdü. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte Kuznetsky Most caddesinde yürüyüş yaptı. Moskova Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Nevşehir'de bir binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. ( Alpaslan Körükcü - Anadolu Ajansı )
Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Noel kutlamaları gerçekleşti. Hartum'daki St. Matthew Katedrali'nde düzenlenen Noel ayini için Kovid-19 nedeniyle içeriye az sayıda katılımcı alındı. İçeriye giremeyen Sudanlılar, ayine katedralin dışındaki alanda katıldı. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Antalya kent merkezindeki vadilerin en büyüğü olan Gökdere Vadisi, Torosların doğal güzelliklerini yansıtıyor. Dağlardan gelen kar ve yağmur sularının oluşturduğu küçük şelaleler ve doğal havuzlar, görsel şölen sunuyor. Vadi tabanında yaklaşık 2 metre derinliğindeki akarsu, kış aylarının henüz hüküm sürmediği Antalya'da bitki örtüsünün canlı kalmasını sağlıyor. ( Sinan Özmüş - Anadolu Ajansı )
Hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sürecinde uygulamaya koyduğu ve 31 Aralık tarihine kadar uygulamada olan Hareket Kontrol Düzeni sürerken, Noel kutlamalarına izin veriliyor. Başkent Kuala Lumpur'da yaşayan Papaz A. James Ravindaren de evinde ailesiyle Noel'i kutluyor. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )
Birçok ülke mutfağını barındıran, her sokağında farklı bir tat ve lezzet sunan New York'ta restoranlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden birer birer kapanıyor. ABD'de Ulusal Restoranlar Birliğine göre, her 6 restorandan 1'i ya tamamen kapandı ya da uzun süreli kepenklerini indirmek zorunda kaldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Edirne'de sis etkili oldu. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )
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