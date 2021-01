Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Birçok ülke mutfağını barındıran, her sokağında farklı bir tat ve lezzet sunan New York'ta restoranlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden birer birer kapanıyor. ABD'de Ulusal Restoranlar Birliğine göre, her 6 restorandan 1'i ya tamamen kapandı ya da uzun süreli kepenklerini indirmek zorunda kaldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )