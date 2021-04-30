Fotoğraf: Ömer Evren Atalay

İzmir'de bir grup sanatçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "Dans sınır ve mekan tanımaz" sloganıyla sokak projesi hayata geçirdi. 29 Nisan Dünya Dans Günü çerçevesinde gerçekleştirilen proje için bir araya gelen sanatçılar, kentin meydan, park, çarşı ve ara sokaklarında dans etti. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )