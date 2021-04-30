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Nepal'deki hayvanat bahçesindeki geyiklere özenle bakılıyor

Nepal'deki hayvanat bahçesindeki geyiklere özenle bakılıyor

Güney Asya ülkesi Nepal'in Kapilvatsu şehrindeki hayvanat bahçesinde yaşayan geyiklere özenle bakılıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi ile güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Moskova kent merkezi Fotoğraf: Sefa Karacan

Rusya’nın başkenti Moskova’da gün batarken kentin üzerine yansıyan kızıl renk güzel bir görüntü oluşturdu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Avrupa'da 10. kez şampiyon olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da coşkuyla karşılandı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi. Kayaalp'i sevenleri Esenboğa Havalimanı'nda bayraklar ile karşıladı. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Emmanuel Macron - Frank-Walter Steinmeier Fotoğraf: Julien Mattia

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Macron (fotoğrafta), görüşme öncesinde Steinmeier ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Gazzeli subayların mezuniyet töreni Fotoğraf: Mustafa Hassona

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ribat Hukuk ve Polis Akademisinde mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan subaylar, farklı gösterilerle hünerlerini sergiledi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Japonya'da Kovid-19 önlemleri Fotoğraf: David Mareuil

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 607 artarak 569 bin 65’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 51 artışla 9 bin 990’a yükseldi. Başkent Tokyo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tren seferleri azaltıldı. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide 23 Nisan'da, salgınla mücadele kapsamında başkent Tokyo dahil 4 bölgede olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )

Rusya'da "Hürrem Sultan" rolüyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli, Moskova'da AA'ya konuştu: Fotoğraf: Sefa Karacan

Sinema ve dizi oyuncusu Meryem Uzerli, başrolünü üstlendiği "Kovan" filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için geldiği Rusya'nın başkenti Moskova’da , AA'nın sorularını yanıtladı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin en genç pilotu, gözünü "en genç kaptan pilot" olmaya dikti Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Kutay Karaman, Hususi Pilot Lisansı (PPL) eğitimini başarıyla tamamlayarak, "Türkiye'nin en genç pilotu" unvanını aldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" için 1500 gündür arı gibi çalışıyorlar Fotoğraf: Burak Akay

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, temelinin atılmasından bu yana 1500 gündür aralıksız sürdürülüyor. Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip, "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprünün temelinin 18 Mart 2017'de atılmasının ardından ekipler gece gündüz mesai yapıyor. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da dolunay Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

İsrail polisi, Şam Kapısı'nda Filistin bayrağı açan grubu dağıttı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kutlama amacıyla Filistin bayrağı açan gençlere müdahale ederek zorla alandan çıkardı. Polisin alandan çekilmesinin ardından Filistinliler tekrar Şam Kapısı'nda toplanarak kutlamaya devam etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Kuş cenneti Tuz Gölü'nün misafir flamingoları evlerine gelmeye başladı Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

Flamingolar, kendileri için dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü'ne gelmeye başladı. ( Oğuzhan Demiray - Anadolu Ajansı )

Goma'da günlük yaşam Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde yaşam zorlu şartlar altında devam ediyor. Çocuklar zorlu hayat şartlarına rağmen yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmiyor. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )

Ters laleler, etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu Fotoğraf: Mesut Varol

Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesinde doğal şekliyle yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler, güzellikleriyle dikkat çekiyor. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )

Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Fotoğraf: Eren Bozkurt

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yeni Adana Stadında karşılaştı. Bereket Sigorta Ümraniyesporlu oyuncular, Lanre Kehinde'nin (90) attığı golün ardından sevinç yaşadı. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Almanya'da ilkbahar Fotoğraf: Mesut Zeyrek

Almanya'da ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla insanlar özellikle haftasonları tarihi alanlar, park, bahçe, mesire alanlarına rağbet göstermeye başladı. Köln kenti yakınlarında bulunan ve ilk olarak 1230'da yapıldığı sanılan Bergheim Schloss Paffendorf isimli tarihi kale ve bahçesi görülmeye değer yerler arasında yer alıyor. ( Mesut Zeyrek - Anadolu Ajansı )

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri sona erdi Fotoğraf: Gökhan Balcı

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, son gün yarışlarıyla tamamlandı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık 3 yıl sonra teslim ettiği Filistinli çocuk defnedildi Fotoğraf: Ali Jadallah

Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan ve naaşı vefatından yaklaşık üç yıl sonra ailesine teslim edilen 16 yaşındaki Yusuf Ebu Cezer için Refah kentinde cenaze töreni düzenlendi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Şebnem Coşkun

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Rıhtım ve çevresinde kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

İran'da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağı açıklandı. Kovid-19 Bilim Kurulunun katılımıyla başkent Tahran'da bir otelde düzenlenen programda, Faz-3 çalışmalarına devam edilen COVIRAN Bereket, gönüllüler üzerinde uygulandı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

Sokak hayvanlarına yiyecek ulaştıran milli sporcular "iyilik hareketi"yle örnek oluyor Fotoğraf: Ömer Ürer

Düzce'de Muay Thai ve Rafting Milli Takım antrenörleri ve sporcuları, iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına mama ulaştırarak, karınlarının doymasını sağlıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Evrim Aydın

Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı vatandaşlar Güvenpark'taki güvercinleri besledi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

AA ekibi, sağlık çalışanlarının "hayat kurtaran" zorlu mesaisini görüntüledi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de üst seviyeye çıkarttıkları tedbirlerle, hayat kurtaran zorlu mesailerini fedakarca sürdürüyor. Karaciğer, böbrek, kalp, kornea, kemik iliği, yüz, kol, bacak gibi kompozit doku nakilleriyle dünyada en çeşitli organ nakli yapılan merkezler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde, salgın sürecinde de nakillere devam ediliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Afyonkarahisar'da köyde ailece ürettikleri rulo çimleri amatör spor kulüplerine ve belediyelere satıyorlar Fotoğraf: Arif Yavuz

Afyonkarahisarlı Mısırlıoğlu ailesinin 200 dekarlık arazilerinde ürettiği rulo çimler, hem belediyelerin peyzaj çalışmaları için hem de bazı amatör spor kulüplerinin stat zeminlerinde kullanılıyor. ( Arif Yavuz - Anadolu Ajansı )

Bosna Hersek'te iftar sofralarının vazgeçilmezi bu ramazanda da somun oldu Fotoğraf: Elman Omic

Balkan ülkesi Bosna Hersek'e özgü ramazan pidesi somun, bu ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. Başkent Saraybosna'daki fırınlarda pişen somunun kokusu iftar öncesi her yeri sararken, uzun somun kuyrukları da Bosna Hersek'teki ramazan ruhunun olmazsa olmazları arasında sayılıyor. ( Elman Omic - Anadolu Ajansı )

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Kayseri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Özellikle Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Sivas Caddeleri, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi normal zamanda yoğunluk yaşanan alanların sakin olduğu görüldü. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

Nepal'de ölü yakma töreni Fotoğraf: Özkan Bilgin

Nepal'de yaşayan insanların büyük bölümü inanışları gereği ölülerini yakıyor. Başkent Katmandu'da Pashupatinath Tapınağı'na getirilen cenazeler, buradaki nehirin kıyısındaki belirli alanlarda yapılan dini töreninin ardından odunlarla ateşe veriliyor. Nepalliler ve özellikle ülkeye gelen turistler de bu töreni izleyebiliyor. Nepalliler tören sonrası ise tapınakta ölüleri için dua ediyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı Fotoğraf: Ali Atmaca

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nda Saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Avustralya'da "Anzak Günü" anma törenleri Fotoğraf: Steven Saphore

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı dolayısıyla bu savaşta hayatlarını kaybeden Avustralyalı askerler için Avustralya'nın Sydney kentinde anma törenleri düzenlendi. Geçit törenine, gaziler, gazi torunları, askeri birlikler, sivil ve askeri okul öğrencilerinin yanı sıra Avustralya'da yaşayan Türkler de katıldı. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )

"Timsahlar" Mavi Vatan'daki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor Fotoğraf: Lokman İlhan

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de denizde harekat icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor. Anadolu Ajansı ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda amfibi timlerinin denizdeki eğitimlerini görüntüledi. Amfibi deniz piyadeleri, su üzerindeki eğitimlerde bottan hareket halindeki gemiye çıkarak gemiyi ele geçirme, helikopterden halatla gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş yapma gibi görevleri kusursuzca tamamlıyor. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )

New Jersey'deki lale tarlaları Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New Jersey eyaletinin Cream Ridge bölgesinde bulunan Holland Ridge Farms çiftliğindeki lale tarlaları, havadan görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

ABD'de Dilek Balonu Festivali Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Canlı müziğin de yer aldığı etkinlikte insanlar balonlarına dileklerini yazdıktan sonra gökyüzüne bıraktı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Hindistan'da günlük vaka sayılarındaki tırmanış sürüyor Fotoğraf: Sumit Sanyal

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor. Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor. Kalküta kentindeki Kovid-19 hastaları hastane önünde belirlenen bölgede gönderilen oksijen tüpleriyle nefes almaya çalışıyor. ( Sumit Sanyal - Anadolu Ajansı )

İdlib'de ramazan Fotoğraf: Muhammed Said

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Maarret el-Misrin kasabasındaki Suriyeliler, ramazan ayında vakitlerini tarihi Büyük Camii'de Kur'an-ı Kerim okuyarak ve ibadet ederek geçiriyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

"Evofone ESOK Rallisi" Eskişehir'de başladı Fotoğraf: Emrah Yaşar

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi" Eskişehir'de başladı. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı törenleri Fotoğraf: Sergen Sezgin

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı kapsamında, Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende Jandarma Atlı Birlikler de yer aldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

İsrail güçleri Doğu Kudüs’te teravih sonrası toplanan Filistinlilere müdahale etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir bölgesindeki Bab El-Amud (Şam Kapısı) kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail güçleri, bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı bazılarını ise darp etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü Fotoğraf: Esra Hacioğlu

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü. Altın madalya kazanan Taha Akgül ve Süleyman Atlı, gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile takım yetkilileri, hava yoluyla İstanbul aktarmalı olarak Ankara Esenboğa Havalimanına geldi. Milli güreşçiler, Esenboğa Havalimanı'nda çiçek ve Türk bayraklarıyla karşılandı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya akın etti. Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası Kubbet’us Sahra ile Kıble Mescidi arasında kalan alanda toplanan bir grup, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine tepki göstererek Hamas ve Mescid-i Aksa yanlısı sloganlar attı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

İdlib'de ramazan Fotoğraf: Muhammed Said

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınan halk, ramazan ayında günlük yaşamlarına devam ediyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

İzmir’de tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

İzmir’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde Konak Meydanı ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve çevresinin boş kaldığı gözlendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da "tam kapanma"nın ilk günü Fotoğraf: Atilla Sevil

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde Kız Kulesi ve çevresinin boş kaldığı gözlendi. ( Atilla Sevil - Anadolu Ajansı )

Ankara'da "tam kapanma"nın ilk gününde sessizlik hakim Fotoğraf: Mehmet Kaman

Başkent Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle park ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Muafiyeti bulunanların trafikte hareketliliğe neden olduğu başkentte, Kurtuluş Parkı, Botanik Parkı, Kuğulu Park ile Kızılay ve Ulus meydanları boş kaldı. ( Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı )

Tunceli'de dolunay Fotoğraf: Sidar Can Eren

Tunceli'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan Fotoğraf: Emin Sansar

Yüksek dağlar ve arasındaki vadilerden oluşan Kırgızistan topraklarının yaklaşık yüzde 65'ini Tanrı Dağları kaplıyor. Bu nedenle Kırgızistan, "Orta Asya'nın İsviçre'si" olarak adlandırılıyor. Kırgız kültüründe önemli bir yere sahip olan kartallar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Kırklareli'nde bir koyun altız doğurdu Fotoğraf: Özgün Tiran

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir besicinin "Pamuk" adındaki koyunu 6 kuzu doğurdu. Besici tarafından kuzular zaman zaman biberonla besleniyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Karslı kadınlar ramazan ayında tandırları yöresel lezzetler için yaktı Fotoğraf: İsmail Kaplan

Doğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve tandırda hazırlanan kaz, pişi ve keteler, ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süslüyor. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

"Timsahlar" Mavi Vatan'daki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de denizde harekat icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor. Anadolu Ajansı ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda amfibi timlerinin denizdeki eğitimlerini görüntüledi. Amfibi deniz piyadeleri, su üzerindeki eğitimlerde bottan hareket halindeki gemiye çıkarak gemiyi ele geçirme, helikopterden halatla gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş yapma gibi görevleri kusursuzca tamamlıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Bursa ve çevre illerde "tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı Fotoğraf: Ali Atmaca

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Bursa'da sessizlik hakim oldu. Trafik yoğunluğunun yaşandığı İzmir yolunda da kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu görüldü. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Real Madrid - Anadolu Efes Fotoğraf: Şenhan Bolelli

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında, Real Madrid ile Anadolu Efes basketbol takımları Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Anadolu Efes takımının basketbolcusu Bryant Dunston, rakibi Usman Garuba ile mücadele etti. ( Şenhan Bolelli - Anadolu Ajansı )

Tunus'ta Yahudilerin hac mevsimi, Kovid-19 nedeniyle az sayıdaki ziyaretçiyle kutlandı Fotoğraf: Yassine Gaidi

Afrika'nın en eski Yahudi ibadet yerlerinden biri kabul edilen Tunus'taki Cerbe Adası'nda yer alan Garibe Sinagogu'ndaki hac mevsimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda ziyaretçinin katılımıyla kutlandı. Yahudiler, hac mevsiminin bitmesine bir gün kala, sinagogda mum yakarak ibadetlerini gerçekleştirdi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Adana "tam kapanma"nın ardından sessizliğe büründü Fotoğraf: Ozan Efeoğlu

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan tam kapanma nedeniyle vatandaşların sıklıkla geldiği Merkez Park'ta sessizlik hakim oldu. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da tam kapanma başladı Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı. Sultanahmet Meydanı ve çevresinde kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Süper Lig'in 38’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumunda Fenerbahçe ile karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz (solda) rakibi Steven Caulker (sağda) ile mücadele etti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Antalya'nın sahillerinde "tam kapanma" öncesi hareketlilik Fotoğraf: Talip Demirci

Antalya'nın ünlü sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi hareketlilik oluştu. Kaş ilçesinde tatilciler, ünlü Kaputaş Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kaputaş Plajı'nda uygulanan salgın kuralları kapsamında denizin ve güneşin keyfini çıkardı. ( Talip Demirci - Anadolu Ajansı )

TBMM bahçesi ilkbaharla renklendi Fotoğraf: Halil Sağırkaya

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte TBMM bahçesinde bulunan bitkiler ve ağaçlar çiçek açtı. Bir tarafı pembe bir tarafı beyaz çiçek açan bir ağaç, güzel görüntü oluşturdu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Annesiz kalan tilki yavrularına rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor Fotoğraf: Ömer Ürer

Yozgat'ta ölen anne tilkinin, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan 5 yavrusu, bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak. Araç çarpması sonucu annesiz kalan yavru tilkiler, vatandaşlar tarafından Yozgat Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular, burada kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi.Koruma altına alınan tilkilerin bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanları anne şefkatiyle besliyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Nepal'de günlük yaşam Fotoğraf: Özkan Bilgin

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Nepal, sıra dışı insan profili ile ilgi çekiyor. Bir çok dine ve inanışa ev sahipliği yapan ülkede, bir çok farklı giyim ve yaşam biçimini de görmek mümkün olabiliyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Teröristlerin korkulu rüyası "Amanos kartalları" ramazanda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor Fotoğraf: Eren Bozkurt

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, elleri tetikte geçirdikleri ramazanda da "vatan nöbeti"ni kararlılıkla sürdürüyor. Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandıran hakim tepelerde görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip, teröristlere bölgeyi dar ediyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve gökdelenler ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya'da sendikaların, yerli toplulukların ve çeşitli kesimlerin çağrısıyla ilan edilen "ulusal grev" çağrısının ardından binlerce kişi, ülkenin birçok bölgesinde hükümet karşıtı protestolar için bir araya geldi. Başkentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplanan göstericiler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla ülkede son zamanlarda artan şiddet olayları, cinayet ve saldırılar nedeniyle Ivan Duque hükümetine tepki gösterdi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Hindistan'da krematoryumlarda Kovid-19 kurbanlarının cenaze işlemleri devam ediyor Fotoğraf: Imtiyaz Khan 

Hindistan'da son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Başkent Delhi'de toplu krematoryumda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, Kovid-19 nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor. Ölenlerin yakınları, krematoryuma gelerek hazır bulundu. ( Imtiyaz Khan  - Anadolu Ajansı )

Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor Fotoğraf: Ali Atmaca

Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile Fraport TAV Antalyaspor takımları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fraport TAV Antalyasporlu Ribeiro (16) topu oyunda tutmaya çalıştı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

İdlib'de ramazan Fotoğraf: Muhammed Said

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınan halk, ramazan ayında günlük yaşamlarına devam ediyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Ankara'da bahar Fotoğraf: Evrim Aydın

Başkent Ankara'da baharın gelmesiyle parklardaki ağaçlar ve çiçekler de canlandı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Mogadişu'da bombalı araçla saldırı Fotoğraf: Sadak Mohamed

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneyindeki bir cezaevi yakınında bomba yüklü aracın patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine gelen Somali güvenlik güçleri, önlem aldı. ( Sadak Mohamed - Anadolu Ajansı )

İzmir'de dansçılar meydanları sahneye dönüştürdü Fotoğraf: Ömer Evren Atalay

İzmir'de bir grup sanatçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "Dans sınır ve mekan tanımaz" sloganıyla sokak projesi hayata geçirdi. 29 Nisan Dünya Dans Günü çerçevesinde gerçekleştirilen proje için bir araya gelen sanatçılar, kentin meydan, park, çarşı ve ara sokaklarında dans etti. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

"Timsahlar" Mavi Vatan'daki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de denizde harekat icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor. Anadolu Ajansı ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda amfibi timlerinin denizdeki eğitimlerini görüntüledi. Amfibi deniz piyadeleri, su üzerindeki eğitimlerde bottan hareket halindeki gemiye çıkarak gemiyi ele geçirme, helikopterden halatla gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş yapma gibi görevleri kusursuzca tamamlıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

ABD'de Dilek Balonu Festivali Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Canlı müziğin de yer aldığı etkinlikte insanlar balonlarına dileklerini yazdıktan sonra gökyüzüne bıraktı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Binlerce kuzunun "süt koşusu" renkli görüntülere sahne oldu Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Tarım ve hayvancılık alanında yoğun faaliyet gösteren Konya'daki işletmede, koyunların "süt kuzuları" ile buluşma anı coşku içinde gerçekleşiyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Emirgan Korusu'nda lale zamanı Fotoğraf: Arife Karakum

İstanbul Emirgan Korusu'nda açan laleler güzel görüntüler oluşturdu. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Abdülkerim Güzel

Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. ( Abdülkerim Güzel - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Avustralya'da "Anzak Günü" anma törenleri Fotoğraf: Steven Saphore

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı dolayısıyla bu savaşta hayatlarını kaybeden Avustralyalı askerler için Avustralya'nın Sydney kentinde anma törenleri düzenlendi. Geçit törenine, gaziler, gazi torunları, askeri birlikler, sivil ve askeri okul öğrencilerinin yanı sıra Avustralya'da yaşayan Türkler de katıldı. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )

Sidney'de "Süper Pembe Ay" Fotoğraf: Steven Saphore

Avustralya'nın Sidney kentinin ticaret merkezi olan, Sydney Merkezi İş Bölgesi'nde (CBD) beliren Süper Pembe Ay, güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, Blackwattle Koyu'ndan Süper Pembe Ayı izledi. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )

Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları'nda Velo Erciyes MTB Cup etabı koşuldu. Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ndeki Vekse Mahallesi'ndeki 4,7 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen doğal akvaryum Gökpınar Gölü, cazibe merkezi olacak Fotoğraf: Halife Yalçınkaya

Sivas'ın Gürün ilçesinde su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gökpınar Gölü'nün, çevre düzenleme çalışmalarının ardından daha çok ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor. ( Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da mayın arama tatbikatı Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya ordusu, Medellin ve Bogota şehirleri arasında konumlanan EL Congal köyünde mayın arama tatbikatı gerçekleştirdi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York şehrinin simge yapılarından Empire State Binası ardında beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

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