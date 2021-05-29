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Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, ilkbahar aylarının sonlarında kırmızının tonları ve beyaz rengiyle farklı bir güzelliğe büründü. Yağışların azalması ve sudaki tuzluluk oranının artması neticesinde, bir tür su yosunu olarak da bilinen "dunaliella salina"lar, tuzluluğun yoğun olduğu yerlerde daha fazla yaşadığı için kırmızı tonlar bazı bölgelerde artmakta. Alglerin besin zincirinde önemli bir yeri olması nedeniyle Tuz Gölü, dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan birisi olarak biliniyor. ( İsmail Duru - Anadolu Ajansı )