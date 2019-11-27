Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelede önemli görevler yürütüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda zorlu eğitimlerden geçirilen amfibi komandolar, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor. Eğitim kapsamında amfibi deniz piyadeleri muharebe sahasının canlandırıldığı düşman arazisine sızma operasyonu gerçekleştiriyor. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 30 bin 600 kişi kapasiteli Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde sağlıktan eğitime çok sayıda hizmete ulaşabiliyor. Sarıçam ilçesindeki merkezde, sağlıktan eğitime, spor alanlarından oyun parklarına, alışveriş merkezlerinden mescitlere kadar her türlü imkandan yararlanan Suriyeliler, yaşadıkları zorlukları Türkiye'nin misafirperverliği sayesinde aşıyor. ( Hakan Can Şahin - Anadolu Ajansı )
MSB: "YPG/PKK, Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi yaralandı". Saldırı sonucu bölgedeki araçlarda yangın çıktı. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )
Yemen’de uzun süredir devam eden iç savaştan dolayı birçok sivil yaşamını yitirirken, binlerce aile de evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınıyor. Başkent Sana'nın kuzeyindeki Amran vilayetinde bulunan Al-Reqah mülteci kampına sığınan Yemenliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor. ( Mohammed Hamoud - Anadolu Ajansı )
Doğa turizminin gözde şehirlerinden Kırklareli, ormanları, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve lezzetleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Longoz ve Istranca ormanları, özellikle sonbaharda güzel görüntüler oluşturuyor. Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldeleri, kış ve doğa turizmini bir arada geçirmek isteyenlere eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangına 13 itfaiye arazözü, ikisi merdivenli çeşitli tonajlarda itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. İZSU da 8 su tankeriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hayalhane 2 Tiyatro Grubu oyuncuları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için "Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim" sloganıyla, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'e ithafen sokak tiyatrosu sahneledi. Tiyatro gösterisi öncesi, avuçlarına şiddet gören kadınların arayabileceği 183 numarasını yazan oyuncular, sağ ellerini kaldırıp "Dur" işareti yaparak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. ( Osman Akça - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İlçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Van'ın Tuşba ilçesinde 10 yaşından beri kuş besleyen 57 yaşındaki Selami Yörük, "En iyi arkadaşım, sırdaşım." dediği güvercinleri için iki katlı evinin üstüne teras kat yaptı. İskele Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Yörük, zamanının büyük bölümünü güvercinlerle geçiriyor. Çocukluğundan beri kuş besleyen Yörük, çeşitli illerden getirdiği farklı türdeki 100'e yakın kuşa evinin üst katında bakıyor. İki katlı evinin üst kısmını tamamen kuşlar için dizayn eden Yörük, yaklaşık 40 bin lira harcayarak, güvercinleri için çatıyla birlikte iki katlı teras oluşturdu. Kuşlarının beslenmesi ve tedavileriyle de yakından ilgilenen Yörük, güvercinleriyle adeta bebek gibi ilgileniyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelede önemli görevler yürütüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda zorlu eğitimlerden geçirilen amfibi komandolar, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve tehlikeli görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor. Eğitim kapsamında amfibi deniz piyadeleri savaş beden eğitimini denizde gerçekleştiriyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları yaşandı. ( Olsi Shehu - Anadolu Ajansı )
Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü. Sis günlük hayatı olumsuz etkilerken, güzel görüntüler de ortaya çıktı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Çeşitli dalış etkinlikleriyle her yıl onbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kaş, son yıllarda dalış turizminin değişmeyen adresi oldu. Temiz ve berrak bir denize sahip olan Kaş, zengin bir su altı flora ve faunasıyla da dalış tutkunlarını büyülüyor. Bu noktaya gelen dalıcılar 20 metre derinlikte yer alan ve askeri uçak olan Dakota uçak batığını da görebiliyorlar. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi. ( Doğan Zelova - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelede önemli görevler yürütüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda zorlu eğitimlerden geçirilen amfibi komandolar, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve tehlikeli görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor. Eğitimler kapsamında amfibi deniz piyadeleri muharebe sahasını canlandırarak stres parkurunda gerçek mühimmatlar ile atış yapıyor. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Real Madrid ile Paris Saint-Germain (PSG) takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane (fotoğrafta) ve takım futbolcusu Thibaut Courtois, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde basın toplantısı düzenledi. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar dolayısıyla ağaçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasıyla, binlerce kişinin katıldığı ve 7 polisin yaralandığı hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Bogota’da protestocular, farklı bölgelerden harekete geçerek kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı’na kadar yürüdü. Taş ve molotofkokteyli atan göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Van'da gökyüzünü kaplayan bulutlar eşsiz görüntü oluşturdu. Bu anı fırsata dönüştüren fotoğraf tutkunları ve yeni evlenen çiftler de birbirinden güzel fotoğraflar çekti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle konuklarını hayran bırakan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, sıcak hava balon turlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor. Bu yıl ocak ayından beri yaklaşık 500 bin kişi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal güzelliklerle kaplı eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfetti. Turistlere, doğa harikası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izleme imkanı sunan balonlar, hava koşullarının uygun olduğu her gün Nevşehir'in Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükseliyor. Sıcak hava balonları bölge semalarında güzel görüntü oluşturuyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da 21 Kasım'daki genel grevle başlayan hükümet karşıtı protestoların 6. gününde, başkent Bogota'nın birçok noktasında öğrenci gruplarının yoğunlukta olduğu protesto yürüyüşleri düzenlendi. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan ve Ömerli Barajı'na pompalanarak İstanbul'a içme suyu temini sağlayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı bölgenin az yağış almasından dolayı etkilendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Haluk Bilginer (fotoğrafta), 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bilginer, ödülünü aldıktan sonra kameralara poz verdi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasıyla, binlerce kişinin katıldığı ve 7 polisin yaralandığı hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Başkent Bogota başta olmak üzere, ülkenin çeşitli şehirlerinde işçi sendikaları, öğrenci örgütleri, yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla binlerce kişi genel grev kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto ediyor. Taş ve molotofkokteyli atan göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Doğa turizminin gözde şehirlerinden Kırklareli, ormanları, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve lezzetleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Longoz ve Istranca ormanları, özellikle sonbaharda güzel görüntüler oluşturuyor. İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran Longoz Ormanları, güzelliğiyle ilgi çekiyor. Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar, yeşilin tonlarını her mevsim koruyan bitkiler ile ormandan geçen patikalar, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Çeşitli dalış etkinlikleriyle her yıl onbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kaş, son yıllarda dalış turizminin değişmeyen adresi oldu. Temiz ve berrak bir denize sahip olan Kaş, zengin bir su altı flora ve faunasıyla da dalış tutkunlarını büyülüyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Beşşar Esed rejimi, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de stratejik bir köy ve tepeyi ele geçirirken, Rus savaş uçaklarının Kensafra beldesine düzenlediği saldırıda, Kivan Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi kullanılamaz hale geldi. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )
Düzce'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar ellerindeki rengarenk balonları uçurdu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
İran'ın başkenti Tahran'da toplanan rejim yanlıları, geçen hafta benzine yapılan zam nedeniyle gerçekleştirilen protestolara tepki amacıyla İnkılap Meydanı'nda gösteri düzenledi. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan aleyhine sloganlar atan göstericiler, İran lideri Ali Hamaney'nin posterlerini taşıdı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Fransa'da çeşitli eyaletlerden başkent Paris'e traktörleriyle gelen binlerce çiftçi, Fransız hükümetinin tarım politikalarını ve uluslararası ticaret anlaşmalarını protesto etmek ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Çiftçiler, Paris'te yolları da protesto kapsamında traktörleriyle araç trafiğine kapattı. ( julien mattia - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri, yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelede önemli görevler yürütüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda zorlu eğitimlerden geçirilen amfibi komandolar, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ilçedeki 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Galata Kulesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Elazığ'da son dönemde yapılan tanıtımlarla dikkat çeken Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının yanı sıra aynı bölgedeki Güngörmez Kanyonu da güzelliğiyle ziyaretçilerine güzel manzara sunuyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle kara yolundan ulaşımın olmadığı kanyona sadece Karakaya Baraj Gölü üzerinden tekneyle ulaşılıyor. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Caja Magica'da düzenlenen Davis Cup Tenis Turnuvası'nın şampiyonu İspanya oldu. Takım oyuncuları Rafael Nadal (sağ 2), Roberto Bautista Agut (sağ 3), Sergi Bruguera (sağda), Feliciano Lopez (sol 2), Marcel Granollers (solda) ve Pablo Carreno (sol 3) sevinç yaşadı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Selimiye Camisi restorasyonu ilkbaharda başlayacak, çalışmalar, cami ibadet ve ziyarete kapatılmadan gerçekleştirilecek. Mimar Sinan belgeseli Selimiye Camisi'nde çekilmeye başladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 14. hafta mücadelesinde, Leganes ile Barcelona takımları Madrid’deki Butarque Belediye Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Barcelona takımının futbolcusu Lionel Messi de forma giydi. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Daha iyi bir gelecek için ülkelerinden kaçarak Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampına sığınan binlerce düzensiz göçmen zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
Asya ve Avrupa'yı birleştiren en uzun otobüs hattı 500T, eski cazibesini yitirse de gerek barındırdığı birbirinden ilginç hikayeler gerekse avantajlı ulaşım imkanı ile İstanbul'un klasikleri arasında yerini aldı. Türkiye'nin en popüler şehir içi otobüslerinden 500T, 25 yılı aşkın süredir İstanbul'un iki yakasında yolcu taşıyor. Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki en uzun güzergahın otobüs hattı 500T, kentin en uzun mesafe yolcu taşıyan otobüs hatları arasında da üçüncü sırada yer alıyor. Her gün 75 kilometrelik güzergahta seyreden otobüs, 12 ilçede 78 durağı kapsayan turunu trafik durumuna göre 2 veya 3 saatte tamamlıyor. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımı, Tarihi Yarımada ile güzel görüntü oluşturdu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samulaş Hafif Raylı Sistem A.Ş.'nin desteğiyle çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu "Samsun İçin Sanat Topluğu" ritim grubu, tramvayda müzik resitali verdi. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Off-Road Şenlikleri'ne 20 ilden 90 pilot katıldı.Kente 20 şehirden 45 araçla gelen 90 sürücü, Çilimli ilçesinde hazırlanan özel parkurda yarıştı.Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücüler, parkurda kalarak zor anlar yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )