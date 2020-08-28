ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti protestoları
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan, 210 dönüm alana sahip tarihi mezarlıktaki 8 bin 200 anıtsal mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis Yusef Munoz'un girişimciliği ile kurulan "SUYAY" adlı platform, savaşta, çatışmada veya doğal afetlerde uzuvlarını kaybeden ya da doğuştan eksik uzuvlu doğan çocuklar için mısır nişastası ve doğada biyolojik olarak tamamen çözünebilen plastikten yaptığı protezlerle umut oluyor. Munoz, üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak yaptığı protezlerin tasarımında, çocuklar için çizgi film kahramanlarından detaylar kullanıyor. Fotoğrafta 5 yaşındaki Mia Valentina Salinas kendisi için özel tasarlanmış protez kol ile öğrenme sevinci yaşıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü üzerinde yağmur öncesi beliren kara bulutlar güzel görüntü oluşturdu. ( Bilal Altıok - Anadolu Ajansı )
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı. Birçok ev sular altında kalırken, çevrede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş, Topuk Yaylası'nda düzenlenen kampta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sinan, toplantının ardından foto muhabirlerine poz verdi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Törende, Şeyda Şengil'in, eşine ait askeri kamuflajı giydiği görüldü. Kızı Ecrin Nisa Şengil ise tabutun önüne gelerek asker selamı verdi. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )
İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı. Fotoğrafta Alibeyköy Barajı görülüyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korudu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti. Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti. Fotoğrafta, Kenosha'daki zarar gören otomobil satış bayiliği ve çevresi görülüyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Zafer Anıtı'na Türk bayrağı yansıtıldı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden 6. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya - 2020" kapsamında yapılan gösteride Rus savaş uçağı MİG 29 lar da yer aldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımımında güzel görüntüler oluştu. ( İsa Keleş - Anadolu Ajansı )
Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezine dere taşkınıyla sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesiyle kaldırılıyor. ( Tuğba Yardımcı - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos'ta başlayan ve Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen yangında hasar gören ormanlık alana, 6 milyon fidan dikilecek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 80 yıllık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanı eski haline getirmek için yangın bölgesinde çalışmaları sürdürüyor. ( Servet Ülkü - Anadolu Ajansı )
Yüksek kesimli bölgelerin dikenli bitkisi "topuz", Doğu Anadolu'da yetiştiği arazilere adeta renk katıyor. Doğu Anadolu'nun en doğusunda bulunan Iğdır'ın yüksek kesimli bölgeleri, birbirinden farklı renklerde açan topuzlarla renklendi. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 5 bini bulan mandaların, günün sonunda ferahlamak için girdikleri sudaki görüntüleri görsel şölen sunuyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında yeniden alınan kısıtlamalar karşısında ülke ekonomisi zarar gördü. Kovid-19'un ülke turizmi üzerindeki negatif etkisi, satışlardaki azalma, işsizlik oranı ve ayrıca hükümet desteğinin olmaması nedeniyle şirketler ayakta durmakta güçlük çekiyor. Cadde ve sokaklardaki dükkanların büyük çoğunluğunun kapalı olduğu görüldü. ( Miguel Candela - Anadolu Ajansı )
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi tekrar başladı.Önceki gün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün ara verilen havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden devam edildi. Bölgedeki yangın söndürme helikopterleri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Yaban hayatını da olumsuz etkilediği gözlenen yangında telef olmuş bir kaplumbağanın görüntülenmesi üzüntüye neden oldu. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılan Iranlılar, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korudu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyinde Omdurman kentindeki Wadi Saydna askeri karargahını ziyaret etti. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırısında, Filistinli Halit Ebu Yusuf'un evi isabet aldı. Saldırı sonucu evde hasar oluştu. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa karşı ek önlemler alınmaya başlandı. Ülkedeki toplam vakaların yaklaşık 3'te 1'inin görüldüğü başkent Madrid'de özerk yönetim, yeni vakaların çıktığı bazı ilçelerde halka mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması, 10 kişiden fazla kalabalık gruplarla toplanılmaması ve seyahat etmemesi tavsiyesinde bulundu. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına, 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediliyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Giresun'da yaşanan sel sonrası sahil, sel sularının getirdiği odun parçaları ile doldu. Kentte üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını da Karadeniz'e taşıdı. Tirebolu ilçesi sahilini kaplayan sel sularının getirdiği odun parçaları havadan görüntülendi. Kışlık odun ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi, denizdeki odun parçalarını toplamaya çalıştı. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. Karşılaşma sırasında PSG taraftarları, takımlarını desteklemek üzere Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve Parc des Princes Stadyumu çevresinde toplandı. Maçın ardından bazı PSG taraftarları araçlara zarar verdi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. PSG takımının futbolcusu Neymar JR. (fotoğrafta), üzüntü yaşadı. ( Michael Regan - UEFA - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Süleymaniye Camisi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Sel ve heyelandan büyük ölçüde etkilenen Giresun'un Dereli ilçe merkezi. ( Barış Oral - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Kubinka kentinde 6. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2020" başladı. Rusya Savunma Bakanlığınca Kubinka şehrinde organize edilen Armiya-2020 Forumu kapsamında, askeri-teknik malzemelerinin sergilendiği fuar da düzenlendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hububat tarımı yapılan adada hasadın ardından toplanan tonlarca saman balyası, gölden yüzdürülerek zorlu bir mesainin ardından kıyıya çıkarılıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korudu. Kenosha sokaklarında silahlı bazı sivillerin benzin istasyonu ve benzeri yerlerde yağma ve kundaklamaya karşı çevreyi koruması AA kamerasına yansıdı. Kenosha’da olaylı gösterilerde silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Bir kişi göğsünden yaralandı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 5 bini bulan mandaların, günün sonunda ferahlamak için girdikleri sudaki görüntüleri görsel şölen sunuyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yaz mevsiminin son günlerini sahil ve yeşil alanlarda geçirmek isteyen vatandaşlar, haftanın son gününü de dışarda geçirdi. Vatandaşlar, Zeytinburnu sahil şeridinde çimlerin üzerlerine halılarını sererek serin havayı karşıladı. Kimileri çaylarını demlerken bazıları da mangallarını yakarak açık havada yemek yemenin tadını çıkardı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Karo Kenti'nde bulunan Sinabung Yanardağı, havaya kül püskürtmeye devam ediyor. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda meydana gelen püskürtmelerin ardından halka, 3. seviye uyarı dahilinde boşaltılmış bölgelerde hiçbir etkinlik yapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. ( Albert Ivan Damanik - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinin başkenti Palembang'daki Ogan Ilir bölgesinde bulunan turbalık bir ormanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. ( Muhammad A.F - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda bu kez polis şiddeti karşıtı protestocularla, aşırı sağcı gruplar arasında çatışma çıktı. ( John Rudoff - Anadolu Ajansı )
Yeni, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu, törenle Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. ( AA - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'in sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı. Bazı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )
Giresun'nun Dereli ilçesinde kuvvetli sağanak sonrasında selden etkilenen araçlar zarar gördü. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 32'ncisi yapıldı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağışın ardından ilçe merkezinde çok sayıda iş yeri hasar gördü. ( Gültekin Yetgin - Anadolu Ajansı )
Tatlı su balıkçılığında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, balıkçılıkla uğraşan bine yakın balıkçı, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. Karşılaşma sırasında PSG taraftarları, Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve Parc des Princes Stadyumu çevresinde toplanıp takımlarını destekledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy sahilinden gün batımı ve ay ile görüntülendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'deki Delikli Koy, dalgaların aşındırdığı kayaları ve tertemiz deniziyle ilgi görüyor. İsmini içinde bulunan delikli kayadan alan koyda, kimi vatandaşlar güneşten korunmak için çadır kuruyor kimi ise dalgaların aşındırdığı kayalıkların gölgesinde serinliyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinlerken, bazıları ise sadece delikli kayada fotoğraf çektirmek için koya geliyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin üzüm ihracatının önemli bölümünü tek başına karşılayan Manisa'da üzüm hasadına başlandı. Türkiye'nin yıllık 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin yüzde 60 ila 70'ini karşılayan Manisa'da, çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 32'incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Batı Kudüs'te toplanan binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi. Başbakanlık konutuna doğru yürüyüşe geçen göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan Sorgun Tabiat Parkı'da gece karanlığında beliren yıldızlar, bölgede kamp yapanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul üzerinden geçerek daha güneye doğru göç eden binlerce leylek güzel görüntüler oluşturdu. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hububat tarımı yapılan adada hasadın ardından toplanan tonlarca saman balyası, gölden yüzdürülerek zorlu bir mesainin ardından kıyıya çıkarılıyor. Çiftçiler kiraladıkları adada gecenin geç saatlerine kadar mesai yapıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Bolivya'nın La Paz kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tespit çalışmaları yapıldı. Sağlık çalışanlarından oluşan bir ekip 6 gün boyunca sürecek çalışma kapsamında vatandaşlara evlerinde koronavirüs testini uyguladı. ( MARCELO PEREZ DEL CARPIO - Anadolu Ajansı )
Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, İran'da düzenlenen matem törenleriyle anıldı. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) gölgesinde başkent Tahran'daki Eram Parkı'nda düzenlenen törene maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek katılan İranlılar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin Fatih Sondaj Gemisinde açıklamalarda bulundu. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, hava sıcaklıkları ve jeolojik faktörler dolayısıyla rengi pembeye dönen Meyil Obruğu Gölü, görenleri şaşırtıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
Muş'ta zengin bitki örtüsüyle öne çıkan yaylalarda, gezgin aracıların organik bal mesaisi başladı. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )
Bursa'da yetiştirilen, lezzeti ve dayanıklılığıyla ünlü "Santa Maria" cinsi armudun rekoltesinde bu yıl geçen seneye göre yüzde 40-50 artış olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin armut üretiminin yarısına yakınının yapıldığı Gürsu Ovası'nda yetiştirilen "Santa Maria" cinsinin 23 Temmuz'da başlayan hasadı sürüyor. ( Büşra Nur Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın ilk kapsül oteli Bogota'da açılıyor. Kolombiya hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlem ve düzenlemeler kapsamında başkent Bogota'da faaliyet gösterecek olan konaklama yeri, otel ile hostel karması hizmet verecek. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Ardahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )