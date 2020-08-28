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ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti protestoları

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti protestoları

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Fotoğraf: Ali Balıkçı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan, 210 dönüm alana sahip tarihi mezarlıktaki 8 bin 200 anıtsal mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da bir girişimci engelli çocuklar için 3D yazıcıyla protez uzuv üretiyor Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis Yusef Munoz'un girişimciliği ile kurulan "SUYAY" adlı platform, savaşta, çatışmada veya doğal afetlerde uzuvlarını kaybeden ya da doğuştan eksik uzuvlu doğan çocuklar için mısır nişastası ve doğada biyolojik olarak tamamen çözünebilen plastikten yaptığı protezlerle umut oluyor. Munoz, üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak yaptığı protezlerin tasarımında, çocuklar için çizgi film kahramanlarından detaylar kullanıyor. Fotoğrafta 5 yaşındaki Mia Valentina Salinas kendisi için özel tasarlanmış protez kol ile öğrenme sevinci yaşıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Salda Gölü üzerinde yağmur yüklü kara bulutlar Fotoğraf: Bilal Altıok

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü üzerinde yağmur öncesi beliren kara bulutlar güzel görüntü oluşturdu. ( Bilal Altıok - Anadolu Ajansı )

Afganistan'da sel felaketi Fotoğraf: Haroon Sabawoon

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı. Birçok ev sular altında kalırken, çevrede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş: "Şampiyonluğa çok inanıyorum" Fotoğraf: Ömer Ürer

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş, Topuk Yaylası'nda düzenlenen kampta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sinan, toplantının ardından foto muhabirlerine poz verdi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Mersin'deki kaza sonrası hastanede şehit olan er Cihat Şengil son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Emrah Yaşar

Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Törende, Şeyda Şengil'in, eşine ait askeri kamuflajı giydiği görüldü. Kızı Ecrin Nisa Şengil ise tabutun önüne gelerek asker selamı verdi. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı. Fotoğrafta Alibeyköy Barajı görülüyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

ABD'de polis şiddetine karşı protestolar Wisconsin'de devam etti Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korudu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Wisconsin'de polis şiddeti karşıtı protestoların ardından Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti. Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti. Fotoğrafta, Kenosha'daki zarar gören otomobil satış bayiliği ve çevresi görülüyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü Fotoğraf: Özkan Bilgin

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Zafer Anıtı'na Türk bayrağı yansıtıldı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya - 2020" Fotoğraf: Sefa Karacan

Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden 6. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya - 2020" kapsamında yapılan gösteride Rus savaş uçağı MİG 29 lar da yer aldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Düzce'de gün batımı Fotoğraf: İsa Keleş

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımımında güzel görüntüler oluştu. ( İsa Keleş - Anadolu Ajansı )

Giresun'daki selin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor Fotoğraf: Tuğba Yardımcı

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezine dere taşkınıyla sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesiyle kaldırılıyor. ( Tuğba Yardımcı - Anadolu Ajansı )

İzmir'de 6 milyon fidan toprakla buluşacak Fotoğraf: Servet Ülkü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos'ta başlayan ve Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen yangında hasar gören ormanlık alana, 6 milyon fidan dikilecek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 80 yıllık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanı eski haline getirmek için yangın bölgesinde çalışmaları sürdürüyor. ( Servet Ülkü - Anadolu Ajansı )

Doğunun dağlarını topuz bitkileri süslüyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

Yüksek kesimli bölgelerin dikenli bitkisi "topuz", Doğu Anadolu'da yetiştiği arazilere adeta renk katıyor. Doğu Anadolu'nun en doğusunda bulunan Iğdır'ın yüksek kesimli bölgeleri, birbirinden farklı renklerde açan topuzlarla renklendi. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Erciyes'in eteklerinde yayılan mandaların gün sonu banyosu görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 5 bini bulan mandaların, günün sonunda ferahlamak için girdikleri sudaki görüntüleri görsel şölen sunuyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti protestoları Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Hong Kong'ta Kovid-19 kaynaklı yaşanan ekonomik kriz Fotoğraf: Miguel Candela

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında yeniden alınan kısıtlamalar karşısında ülke ekonomisi zarar gördü. Kovid-19'un ülke turizmi üzerindeki negatif etkisi, satışlardaki azalma, işsizlik oranı ve ayrıca hükümet desteğinin olmaması nedeniyle şirketler ayakta durmakta güçlük çekiyor. Cadde ve sokaklardaki dükkanların büyük çoğunluğunun kapalı olduğu görüldü. ( Miguel Candela - Anadolu Ajansı )

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi tekrar başladı.Önceki gün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün ara verilen havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden devam edildi. Bölgedeki yangın söndürme helikopterleri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Yaban hayatını da olumsuz etkilediği gözlenen yangında telef olmuş bir kaplumbağanın görüntülenmesi üzüntüye neden oldu. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )

İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Tahran'daki İmamzade Saleh türbesinin alanında düzenlenen matem töreniyle anıldı. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılan Iranlılar, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

ABD'de polis şiddetine karşı protestolar Wisconsin'de devam etti Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korudu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyinde Omdurman kentindeki Wadi Saydna askeri karargahını ziyaret etti. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı Fotoğraf: Ali Jadallah

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırısında, Filistinli Halit Ebu Yusuf'un evi isabet aldı. Saldırı sonucu evde hasar oluştu. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı yeni önlemler alınıyor Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa karşı ek önlemler alınmaya başlandı. Ülkedeki toplam vakaların yaklaşık 3'te 1'inin görüldüğü başkent Madrid'de özerk yönetim, yeni vakaların çıktığı bazı ilçelerde halka mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması, 10 kişiden fazla kalabalık gruplarla toplanılmaması ve seyahat etmemesi tavsiyesinde bulundu. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Eren Bozkurt

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına, 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediliyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Giresun'da sahil selin sürüklediği odun parçaları ile kaplandı Fotoğraf: İlyas Gün

Giresun'da yaşanan sel sonrası sahil, sel sularının getirdiği odun parçaları ile doldu. Kentte üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını da Karadeniz'e taşıdı. Tirebolu ilçesi sahilini kaplayan sel sularının getirdiği odun parçaları havadan görüntülendi. Kışlık odun ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi, denizdeki odun parçalarını toplamaya çalıştı. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Eren Bozkurt

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Eren Bozkurt

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Paris Saint Germain-Bayern Münih Fotoğraf: Julien Mattia

2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. Karşılaşma sırasında PSG taraftarları, takımlarını desteklemek üzere Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve Parc des Princes Stadyumu çevresinde toplandı. Maçın ardından bazı PSG taraftarları araçlara zarar verdi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

PSG-Bayern Münih Fotoğraf: Michael Regan - UEFA

2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. PSG takımının futbolcusu Neymar JR. (fotoğrafta), üzüntü yaşadı. ( Michael Regan - UEFA - Anadolu Ajansı )

Süleymaniye Camisi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da Süleymaniye Camisi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Giresun’daki sel Fotoğraf: Barış Oral

Sel ve heyelandan büyük ölçüde etkilenen Giresun'un Dereli ilçe merkezi. ( Barış Oral - Anadolu Ajansı )

Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı Fotoğraf: Sefa Karacan

Rusya'nın Kubinka kentinde 6. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2020" başladı. Rusya Savunma Bakanlığınca Kubinka şehrinde organize edilen Armiya-2020 Forumu kapsamında, askeri-teknik malzemelerinin sergilendiği fuar da düzenlendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Kiraladıkları adada hazırladıkları saman balyalarını "yüzdürerek" karaya ulaştırıyorlar Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hububat tarımı yapılan adada hasadın ardından toplanan tonlarca saman balyası, gölden yüzdürülerek zorlu bir mesainin ardından kıyıya çıkarılıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

ABD'de polis şiddetine karşı protestolar Wisconsin'de devam etti Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korudu. Kenosha sokaklarında silahlı bazı sivillerin benzin istasyonu ve benzeri yerlerde yağma ve kundaklamaya karşı çevreyi koruması AA kamerasına yansıdı. Kenosha’da olaylı gösterilerde silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Bir kişi göğsünden yaralandı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Erciyes'in eteklerinde yayılan mandaların gün sonu banyosu görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 5 bini bulan mandaların, günün sonunda ferahlamak için girdikleri sudaki görüntüleri görsel şölen sunuyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

İstanbullular, hafta sonunda sahil ve yeşil alanlara akın etti Fotoğraf: Şebnem Coşkun

İstanbul'da yaz mevsiminin son günlerini sahil ve yeşil alanlarda geçirmek isteyen vatandaşlar, haftanın son gününü de dışarda geçirdi. Vatandaşlar, Zeytinburnu sahil şeridinde çimlerin üzerlerine halılarını sererek serin havayı karşıladı. Kimileri çaylarını demlerken bazıları da mangallarını yakarak açık havada yemek yemenin tadını çıkardı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Sinabung yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor Fotoğraf: Albert Ivan Damanik

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Karo Kenti'nde bulunan Sinabung Yanardağı, havaya kül püskürtmeye devam ediyor. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda meydana gelen püskürtmelerin ardından halka, 3. seviye uyarı dahilinde boşaltılmış bölgelerde hiçbir etkinlik yapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. ( Albert Ivan Damanik - Anadolu Ajansı )

Endonezya'da yangın Fotoğraf: Muhammad A.F

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinin başkenti Palembang'daki Ogan Ilir bölgesinde bulunan turbalık bir ormanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. ( Muhammad A.F - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Oregon eyaletinde protesto Fotoğraf: John Rudoff

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda bu kez polis şiddeti karşıtı protestocularla, aşırı sağcı gruplar arasında çatışma çıktı. ( John Rudoff - Anadolu Ajansı )

Yeni, SAT, süratli devriye botu ve Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Fotoğraf: AA

Yeni, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu, törenle Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. ( AA - Anadolu Ajansı )

Muğla'nın sahillerinde "sıcak hava" yoğunluğu Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'in sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı. Bazı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )

Giresun'daki selden etkilenen araçlar sular altında kaldı Fotoğraf: Hayati Akçay

Giresun'nun Dereli ilçesinde kuvvetli sağanak sonrasında selden etkilenen araçlar zarar gördü. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )

32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Fotoğraf: Elif Öztürk

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 32'ncisi yapıldı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Giresun'da şiddetli yağış Fotoğraf: Gültekin Yetgin

Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağışın ardından ilçe merkezinde çok sayıda iş yeri hasar gördü. ( Gültekin Yetgin - Anadolu Ajansı )

Beyşehir Gölü'ndeki balıkçıların emek dolu mücadelesi Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Tatlı su balıkçılığında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, balıkçılıkla uğraşan bine yakın balıkçı, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Paris Saint Germain-Bayern Münih Fotoğraf: Julien Mattia

2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. Karşılaşma sırasında PSG taraftarları, Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve Parc des Princes Stadyumu çevresinde toplanıp takımlarını destekledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Şebnem Coşkun

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy sahilinden gün batımı ve ay ile görüntülendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Alaçatı'da rüzgar ve dalgaların oluşturduğu güzellik: Delikli Koy Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'deki Delikli Koy, dalgaların aşındırdığı kayaları ve tertemiz deniziyle ilgi görüyor. İsmini içinde bulunan delikli kayadan alan koyda, kimi vatandaşlar güneşten korunmak için çadır kuruyor kimi ise dalgaların aşındırdığı kayalıkların gölgesinde serinliyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinlerken, bazıları ise sadece delikli kayada fotoğraf çektirmek için koya geliyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Sofralık üzüm ihracatında hedef 180 milyon dolar Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

Türkiye'nin üzüm ihracatının önemli bölümünü tek başına karşılayan Manisa'da üzüm hasadına başlandı. Türkiye'nin yıllık 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin yüzde 60 ila 70'ini karşılayan Manisa'da, çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 32'incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

Batı Kudüs'te toplanan binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi. Başbakanlık konutuna doğru yürüyüşe geçen göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yıldızların görsel şöleni Fotoğraf: Halil Sağırkaya

Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan Sorgun Tabiat Parkı'da gece karanlığında beliren yıldızlar, bölgede kamp yapanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

İstanbul semalarındaki binlerce leyleğin göç yolculuğu kameralara yansıdı Fotoğraf: Mehmet Eser

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul üzerinden geçerek daha güneye doğru göç eden binlerce leylek güzel görüntüler oluşturdu. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Kiraladıkları adada hazırladıkları saman balyalarını "yüzdürerek" karaya ulaştırıyorlar Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hububat tarımı yapılan adada hasadın ardından toplanan tonlarca saman balyası, gölden yüzdürülerek zorlu bir mesainin ardından kıyıya çıkarılıyor. Çiftçiler kiraladıkları adada gecenin geç saatlerine kadar mesai yapıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Bolivya'da Kovid-19 test ekipleri çalışmalarına başladı Fotoğraf: MARCELO PEREZ DEL CARPIO

Bolivya'nın La Paz kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tespit çalışmaları yapıldı. Sağlık çalışanlarından oluşan bir ekip 6 gün boyunca sürecek çalışma kapsamında vatandaşlara evlerinde koronavirüs testini uyguladı. ( MARCELO PEREZ DEL CARPIO - Anadolu Ajansı )

İran'da Kovid-19 gölgesinde Muharrem ayı etkinlikleri Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, İran'da düzenlenen matem törenleriyle anıldı. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) gölgesinde başkent Tahran'daki Eram Parkı'nda düzenlenen törene maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek katılan İranlılar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptı Fotoğraf: Celal Güneş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin Fatih Sondaj Gemisinde açıklamalarda bulundu. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Su rengi pembeye dönen Meyil Obruğu Gölü, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, hava sıcaklıkları ve jeolojik faktörler dolayısıyla rengi pembeye dönen Meyil Obruğu Gölü, görenleri şaşırtıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklıyor Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Arıcıların "ballı" mesaisi Fotoğraf: Yahya Sezgin

Muş'ta zengin bitki örtüsüyle öne çıkan yaylalarda, gezgin aracıların organik bal mesaisi başladı. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )

Bursalı üreticiler "Santa Maria" cinsi armutta yüksek rekolte bekliyor Fotoğraf: Büşra Nur Yılmaz

Bursa'da yetiştirilen, lezzeti ve dayanıklılığıyla ünlü "Santa Maria" cinsi armudun rekoltesinde bu yıl geçen seneye göre yüzde 40-50 artış olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin armut üretiminin yarısına yakınının yapıldığı Gürsu Ovası'nda yetiştirilen "Santa Maria" cinsinin 23 Temmuz'da başlayan hasadı sürüyor. ( Büşra Nur Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'nın ilk kapsül oteli Bogota'da açılıyor Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya'nın ilk kapsül oteli Bogota'da açılıyor. Kolombiya hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlem ve düzenlemeler kapsamında başkent Bogota'da faaliyet gösterecek olan konaklama yeri, otel ile hostel karması hizmet verecek. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Ardahan'da kelebeklerin "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü Fotoğraf: Günay Nuh

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )

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