Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis Yusef Munoz'un girişimciliği ile kurulan "SUYAY" adlı platform, savaşta, çatışmada veya doğal afetlerde uzuvlarını kaybeden ya da doğuştan eksik uzuvlu doğan çocuklar için mısır nişastası ve doğada biyolojik olarak tamamen çözünebilen plastikten yaptığı protezlerle umut oluyor. Munoz, üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak yaptığı protezlerin tasarımında, çocuklar için çizgi film kahramanlarından detaylar kullanıyor. Fotoğrafta 5 yaşındaki Mia Valentina Salinas kendisi için özel tasarlanmış protez kol ile öğrenme sevinci yaşıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )