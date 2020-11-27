Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 302 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169 bin 485'e, 16 bin 207 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 87 bin 608'e yükseldi. Vakaların yeniden yükselişi sonrası hastanelerde artan yoğunlukla birlikte Rio de Janeiro'daki bir hastanenin de yoğun bakım ünitesinde yatan Kovid-19 hasta sayısında artış gözlendi. ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 445 bin 95 olarak açıklandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )