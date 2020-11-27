Savaşta tek bacağını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli Fatma'nın hayali, Türkiye'de tedavi olmak
Henüz 3 yaşındayken elinden tuttuğu annesi ve kardeşi ile bayram alışverişi için gittiği çarşıda savaş uçaklarının saldırısına uğrayarak bir bacağını kaybeden Fatma, tüm zorluklara rağmen okula gitmekten vazgeçmiyor. Rejimin yoğun saldırıları nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce Halep'teki evlerini terk ederek İdlib'e göçen Fatma'nın ailesi, maddi imkansızlıklar içinde zor bir hayat sürüyor. Her sabah değneklerine sarılarak yola koyulan Fatma, okuluna varmak için tek bacağıyla 3 kilometre yol yürüyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD’dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz'un ölümünden bir yıl sonra başkent Bogota'da anma töreni düzenlendi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Şeyh Abdulkadir Geylani’nin 943. doğum yıl dönümü münasebetiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki Geylani Türbesi'ne akın eden yüzlerce kişi, burada düzenlenen etkinliklere katıldı. Türbeyi ziyaret eden Iraklılar, mum yaktı. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da hükümetin yeni tarım yasalarını kaldırmasını talep eden binlerce gösterici, tüm ülke çapında başlatılan grevleri desteklemek için protesto gösterisi düzenledi. ( Sumit Sanyal - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok bölgeyi su basan Gazze kentinde görevliler, çalışma başlattı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Atalar köyündeki toprak damlarıyla sıralanan asırlık taş evler, sonbaharda hazan renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )
Kanserle Dans Derneği tarafından, "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, "Kanserle Dans Basın Buluşmaları - Akciğer kanserinde erken tanı ve yeni geliştirilen tedaviler" konulu etkinlik düzenlendi. Dünyanın dikkatini, her yıl yaklaşık 2 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve yaklaşık 1,7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan akciğer kanseri hastalığına çekmek için gerçekleştirilen etkinlik, Flamenko dans gösterisiyle başladı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler, sonbaharda da sunduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. 150 yıllık tarihiyle Bursa'nın eski yerleşimlerden biri olan bölge, sonbaharda gelen ziyaretçilerine sarı, yeşil ve turuncu renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen ve oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan Erzurum'daki Narman Peribacaları, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesinin ortak hazırladığı projeyle dünya turizmine kazandırılıyor. Devlet desteğiyle kentin turizmine alternatif güzergah olarak kazandırılan peribacalarının bulunduğu 62 kilometrelik vadiyi ziyarete gelenler, bisiklet, atlı ve ATV'li safariler de yapabilecek. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )
ABD'de Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü dolayısıyla New York'ta yürüyüş düzenlendi. Macy's mağazalar zinciri tarafından geleneksel olarak yapılan Şükran Günü Yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl düzenlenen yürüyüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Kayaklı Koşu Milli Takımı, kampa girdiği Ardahan'da asfalt zeminde antrenman yaparak güç depoluyor. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Yalnızçam Kayak Merkezi'ne ev sahipliği yapan Ardahan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kayaklı Koşu Milli Takımı'nı ağırlıyor. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
Sonbaharla birlikte doğanın yavaş yavaş değişen renkleri, Başkentin çehresine yansıdı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )
Düzce'de kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar açıklanıyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan sevenleri sokaklara döküldü. Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşında toplanan Maradona'nın sevenleri, Maradona için gözyaşı döktü, sloganlar attı. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Ankara Keçiörengücü ile Kocaelispor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Keçiörengücü'nden Osman Keçelioğlu topa kafa ile müdahale etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Çeşitli illerden gelen balıkçı teknelerinin de yoğunlaştığı Sinop açıklarındaki hamsi bolluğu yüzleri güldürüyor. ( Gökhan Gücüklüoğlu - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de taksiciler, Kovid-19 salgınında alınan önlemler nedeniyle işlerinin ve gelirlerinin düştüğünü belirterek, sektöre yönelik yardımların arttırılması talebiyle kent merkezinde turlayarak eylem yaptı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Azerbaycanlılar, 27 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Kelbecer bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın etti. Azerbaycan ordusunun, Kelbecer'e girmesinin ardından Azerbaycanlılar, ellerinde Türk ve ülke bayraklarıyla Şehitler Hıyabanı'na ziyarette bulundu. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de ocak-ekim döneminde 446 yeni güneş enerjisi santrali (GES) devreye alındı. Böylece güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 454 megavat seviyesine ulaşırken, güneşin toplam kapasite içindeki payı yüzde 6,9'a yükseldi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Namazgah Barajı'nın yanında kurulu güneş enerjisi santrali havadan görüntülendi. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te düzenlenen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan bu yana kutlanan Devlet Günü vesilesiyle başkent Saraybosna'da tören yapıldı. Tören kapsamında, Saraybosna yakınlarındaki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, kent merkezinde bulunan evini bırakıp ailesiyle köydeki prefabrik eve yerleşen Özgül Aktaş, sebze yetiştirip hayvancılıkla uğraşarak doğal yaşamın tadını çıkarıyor. Ankara'nın Sincan ilçesi Bucuk Mahallesi'ne yerleşen 53 yaşındaki Özgül Aktaş ve ailesi, salgın öncesi aldıkları prefabrik evi, Kovid-19 sonrası devamlı kaldıkları yer haline getirerek orada yaşamaya başladı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de, 2015 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uygulamaya konan elektronik kelepçe, şiddet mağduru kadının sosyal hayattan kopmamasını sağlıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamanın önemine dikkati çekmek amacıyla bütün bu süreçleri anlatan bir klip çekti. Klipteki canlandırmada şiddete maruz kalan bir kadının, polise şikayetinin ardından zanlıya elektronik kelepçe takılması, şüphelinin kadının çalıştığı iş yerine yaklaştığı sırada polis ekiplerinin kadını uyarması ve silahlı kişinin gözaltına alınması yer alıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 85'i tamamlandı. Caminin ramazanda ibadete açılması planlanıyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin her iline en az bir tane tavşan figürü çizen grafiti sanatçısı Yiğit Baykan (30), 18 yıldır uğraştığı mesleğiyle ülke içinde elde ettiği ünü uluslararası alana taşımak istiyor. ( Selçuk Kızıldağ - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'teki Republique Meydanı'nda bir araya gelen binlerce gösterici, sığınmacılara yönelik polis şiddetine karşı protesto düzenlendi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
İşgal altındaki Batı Şeria’nın doğusunda yer alan Ürdün Vadisi bölgesinde toplanan Filistinliler, İsrail’in yıkım politikasını ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etti. İsrail güçleri, yürüyüşe geçen Filistinlilerin ilerlemesine engel oldu. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in kuzeyinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, kentte yağmur ve kar yağışı öngörürken, Cammu ve Keşmir Afet Yönetimi bölümü kentin kuzey kesimlerinde olası çığ felaketlerine karşı vatandaşları uyardı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı azalmaya devam ederken, sağlık görevlileri başkent Yeni Delhi'deki Yeni Delhi Tren İstasyonu'nda vatandaşlardan test için örnek aldı. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Bursa'da spora ilgisinden dolayı dağda yaşamaya karar veren İlhan Budak, yaklaşık 7 yıldır Uludağ'ın eteklerinde yaptığı küçük kulübesinde teknolojiden uzak tek başına hayatını sürdürüyor. Ülke genelinde düzenlenen maraton koşularına katılan ve çok sayıda madalyası bulunan Budak, dağda koşarak ve yoğurt kovalarından yaptığı halter ile antrenmanlarını sürdürüyor. Budak, bazı günlerde kırsal mahallelerde çalışıp kazandığı parayla erzak alarak hayatını idame ettiriyor. Doğadaki meyvelerden sirke yapan Budak, yıllardır cep telefonu bile kullanmadan teknolojiden uzak yaşam sürüyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 3 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı. Gazzeliler, sınır kapısından geçiş yapabilmek için bekledi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği ile Kırşehir Belediyespor takımları Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği oyuncusu Ömürcan Artan (27) rakibi Sabit Hakan Yılmaz (11) ile mücadele etti. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
Nepal'de okulların koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olmasına rağmen Ulusal Eğitim Kurulu'nun aldığı kararla yaklaşık 400.000 öğrenci 12. sınıf kurul sınavına katıldı. Katmandu'daki bir okulda öğrenciler alınan tedbirler kapsamında açık havada sınava girdi. ( Sunil Pradhan - Anadolu Ajansı )
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentlerden Kars'ta, bazı araç ve iş yerlerinin camları kırağı tuttu. Vatandaşlar kırağı ile kaplanan camları kazıyarak temizledi. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Antakya künefesinin içinde kullanılan özel tuzsuz peynir, son dönemde yurt dışından ilgi görmeye başladı. Kentte üretilen aylık 600 ton tuzsuz peynirin yaklaşık yüzde 15'i, Irak, Suudi Arabistan, Dubai, Katar ve Kuveyt'e gönderiliyor. ( Lale Köklü Karagöz - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Özçayı Barajı'nda ilkbahar aylarında suların altında kalan ağaçlar, sonbaharda gölet suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı. Su yüzeyinde ve kenardaki kurumuş ağaçların üzerindeki beyazlıklar güzel görüntüler oluşturdu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 302 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169 bin 485'e, 16 bin 207 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 87 bin 608'e yükseldi. Vakaların yeniden yükselişi sonrası hastanelerde artan yoğunlukla birlikte Rio de Janeiro'daki bir hastanenin de yoğun bakım ünitesinde yatan Kovid-19 hasta sayısında artış gözlendi. ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 445 bin 95 olarak açıklandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan ve 4 bin 58 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin 3. büyük dağı Süphan'nın zirvesi karla kaplandı. Van Gölü'nün kıyısında bulunan Süphan Dağı, gökyüzü ve gölün maviliği arasında Van'dan görüntülendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde etkili oldu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne (sağ2), Hes Kablo Kayserispor kaleci Silviu Lung (sağda) ile mücadele etti. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın Hamburg şehri yakınlarında yer alan Mölln kenti sonbaharın gelişiyle kırmızı, sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Kent merkezindeki göl ve kanallardaki kuğu ve leylekler, yürüyüş yapanların ilgi odağı oldu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Düzce'de bazı yaylalarda sonbahar güzelliği yaşanırken bazı bölgelerde başlayan mevsimin ilk karı görenleri şaşırttı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Moskova’da devam eden Avrupa Tırmanma Şampiyonası erkekler yarı finalinde Rus sporcu Aleksei Rubtsov (52) mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Kars'taki çiçekçiler, Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan çiçekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ederek öğretmenlere ulaştırıyor. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, Trabzon'daki balıkçılar ve vatandaşın yüzünü güldürdü. ( Gazi Nogay - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da, bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki Takoran Vadisi'ne, doğa tutkunu ziyaretçilerin ilgisi her geçen gün artıyor. Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, kaya mezarları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet"i olan vadi, özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekiyor. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )
Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtları gösteriler düzenlerken, başkent Paris'teki eylemlerde polisin müdahalesi ile olaylar çıktı. Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda toplanan binlerce sarı yelekli ve gösterici, tartışmalı güvenlik yasa tasarısını ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı. Nemrut Dağı ve yüksek kesimler karla kaplandı. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
Tarihi ve doğal güzellikleri ile yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
Başkentte, serebral palsi hastası 32 yaşındaki Burak Budak, (sağda) ortopedik engelli kız arkadaşı Ayşe Yılmaz'a (solda) metro durağında EGO Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyon ile keman müziği eşliğinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Konuklarına masalsı tatil imkanı sunan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, sisle kaplanan vadiler üzerinde gerçekleştirildi. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, zaman zaman sisin arasında kaybolan balonlar güzel görüntü oluşturdu. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışlarla kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'ın güneydoğusunda yer alan RFK Stadı yakınındaki DC Armory'nin tören alanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 200 bin beyaz bayrak yerleştirildi. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )
Şili'de uzun süredir devam eden protestolar, çocuklara uygulanan polis şiddeti görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başkent Santiago'da yeniden alevlendi. Toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera'nın istifasını istedi. ( Cristobal Saavedra Vogel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2020/2021 ISU Grand Prix dizisinin beşinci etkinliği olan Rostelecom Cup Kadınlar Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Azerbaycanlı Ekaterina Ryabova (fotoğrafta) da yer aldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi 10. hafta maçında, Real Madrid ile Fenerbahçe Beko basketbol takımları Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Real Madrid takımının basketbolcusu Edy Tavares Walter (sağda), rakibi Danilo Barthel (solda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için astronot kıyafetiyle sokakta gezen bir kişi dikkat çekti. Brezilya'da şu ana kadar 5 milyon 983 bini aşkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirildi. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibariyle Ankara'da başladı. Bu kapsamda, yeme-içme yerleri sadece telefonla ya da online sipariş alacak. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı Ayasofya-i Kebir Camisi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde toplanan Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) hareketi mensupları, Brackenfell Lisesi'nde meydana gelen ırkçı uygulamaları protesto etti. Güney Afrikalı güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. ( Xabiso Mkhabela - Anadolu Ajansı )
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 120 güvenlik korucusu yemin ederek görevine başladı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 14 günlük eğitimi başarıyla tamamlayan 120 güvenlik korucusu, Türk bayrağı ve silah başında yemin etti. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve adını sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan alan "Altınkale"nin açılışı yarın yapılacak. ( Sivas Valiliği - Anadolu Ajansı )
Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimi nedeniyle Ankara'ya su sağlayan barajlarda su seviyesinin azaldığı görüldü. Çamlıdere Barajı'nda da su seviyesinin oldukça azaldığı gözlemlendi. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Antalya-Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar etkili oldu. Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde gece başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi beyaza büründü. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )
Konya'nın tarihi yerleşim yerlerinden Ladik mahallesindeki, Roma döneminden yaklaşık 40 yıl öncesine kadar işletilen maden galerileri, yer altı şehrini andıran yapısıyla ilgi çekiyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan okullar, yeniden açıldı. Öğrenciler, maske takıp ve sosyal mesafe kuralına uyarak ders başı yaptı. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda ve 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'un antrenmanını ziyaret etti. ( Bornova Belediyesi - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2020/2021 ISU Grand Prix dizisinin beşinci etkinliği olan Rostelecom Cup Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nın sonunda düzenlenen gala gösterisinde, Rusya'dan Annabelle Morozov ve Andrei Bagin ikilisi de yer aldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )