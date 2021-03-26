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İzlanda'da binlerce yıldır uyuyan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti

İzlanda'da binlerce yıldır uyuyan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı. ( Anton Brink - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'nın Amazon kapısı San Jose del Guaviare'de gün batımı Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya'nın San Jose del Guaviare'de bulunan La Lindosa Sıradağları boyunca uzanan Guaviare Nehri'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu. Çayır ormanlarının bittiği, Amazon ormanlarının başladığı küçük bir orman kasabası olan San Jose del Guaviare, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında yangın çıktı Fotoğraf: Stringer

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'da bir kampta çıkan yangın sonucu yüzlerce barınak küle döndü. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Eser

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında etkili oldu. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Martıların yiyecek mücadelesi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

Trabzon'da, soğuk ve yağışlı havanın ardından etkisini gösteren sıcaklıklarla birlikte Karadeniz sahilinde yiyecek arayışını sürdüren martılar, kendilerine atılan balıkları ve ekmekleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı Fotoğraf: Muhammed Said

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzemeler taşıyan tırlar, yerel insani yardım derneğinin deposunun yakınları, dağlık alanlar ve İdlib'in güneyindeki M4 karayolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı. Saldırının olduğu bölgeden dumanlar yükselirken, birçok iş yeri ve araç hasar gördü. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Kovid-19 geçirdiği süreçte güvercinleriyle moral buldu Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Mustafa Ramazan, Kovid-19 geçirdiği 15 günlük sürede apartmanının çatısında beslediği 18 güverciniyle moral buldu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ölüdeniz'in "renkli aksesuarları" adrenalin tutkunlarına gökyüzünden eşsiz manzaralar sunuyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan kış ve bahar aylarında yapılan yamaç paraşütü uçuşları, eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Yamaç paraşütü pilotlarının hazırlıklarının ardından pistlerden havalanan tatilciler, karlı Babadağ ve Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )

Engelli çoban hibe desteğiyle sürü sahibi oldu Fotoğraf: Behçet Alkan

Nevşehir'in Alacaşar köyünde küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan doğuştan fiziksel engelli Muharrem Karakaya (43), devletin hibe desteği sayesinde sürü sahibi oldu. Küçükbaş hayvan sürüsünü büyütmek isteyen Karakaya, koyun, kuzu ve keçilerini her gün köyün dışındaki arazide otlatıyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )

Afgan ailelerin Kabil'deki yaşam mücadelesi Fotoğraf: Haroon Sabawoon

Afganistan'da artan şiddet olaylarından dolayı aile üyelerini kaybeden Afganlar, Afganistan için görüşülen barış sürecinin bir an önce sonuca bağlanmasını istiyor. Başkent Kabil'deki bazı Afganlar hayatta kalabilmek adına derme çatma evlerde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde bulunan Brooklyn Köprüsü gün batımında güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Adana'da vatandaşlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izledi Fotoğraf: Ozan Efeoğlu

Adana'da vatandaşlar, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı kurulan dev ekranda araçlarından izledi. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Elif Öztürk

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Sultanahmet Meydanı ve çevresinde kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Kırgızistan'da nevruz bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

Kırgızlar, milli spor olarak kabul ettiği Buzkaşı (Kökbörü) oyunu ile Nevruz Bayramını kutladı. Bişkek’de bir araya gelen Kırgız gençler, geçmişte atlı savaşçıların kendilerini diri ve zinde tutabilmek için oynadığı Kökbörü için mücadele etti. İki takıma ayrılan biniciler, 80 kiloluk buzağıyı kapmak için yarıştı. ( Guliza Urustambek Kızı - Anadolu Ajansı )

Hayallerinin peşinden gitmek için aldığı 45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor Fotoğraf: Ali Atmaca

İzmir'de yaşayan Esra Alkan, Samsun'dan satın aldığı 1976 model otobüsü Bursa'da bir firma aracılığıyla karavana çeviriyor. Gezme tutkusunu uzun yıllar sırt çantasıyla ve bisikletle seyahat ederek sürdüren Alkan, bu kez 44 bin liraya aldığı nostaljik otobüsü karavana dönüştürerek gezmenin hayalini kuruyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri Fotoğraf: Fabio Teixeira

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ikinci sırada 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya bulunuyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı 290 bini geçti. Yeni uygulanan tedbirler kapsamında plajlarda fiziksel aktiviteler kısıtlandı. Belediye ekipleri Rio de Janeiro kentinin güneyindeki Dona Marta favelasında dezenfekte çalışmaları yaptı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

Turistler, Kapadokya'yı gökyüzünden keşfediyor Fotoğraf: Behçet Alkan

Turistler, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal güzelliklerle kaplı eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, sıcak hava balon turuna katılanlar, milyonlarca yıl önce oluşan doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izliyor. Bölgede balonlar, her gün sabahın ilk ışıklarıyla hazırlanıp peş peşe havalanıyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )

New York'ta maske ve aşı karşıtı gösteri Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ve maske takmaya karşı protesto düzenledi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı sağcılar Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi yoğun güvenlik önlemlerinin alandan Federal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı. Göstericiler daha sonra polis eşliğinde alandan çıkarıldı. Bu sırada birçok kişi gözaltına alındı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün doğumu Fotoğraf: Islam Doğru

ABD'nin New York kentinde gün doğumu, Hudson Nehri üzerindeki yansımalarla güzel görüntü oluşturdu. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

Macera tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaparak adrenalin depoladı Fotoğraf: Ömer Ürer

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, rafting yaparak keyifli vakit geçirdi.Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Melen Çayı, rafting yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 kilometrelik parkurda rafting yapan macera tutkunları, doğayla içe içe olmanın tadını çıkıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Suriye Devrimi'nin 10. yıl dönümü Fotoğraf: Muhammed Said

Suriye Devrimi'nin 10. yıl dönümü nedeniyle İdlib kentinde at yarışı düzenlendi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Saraybosna sokaklarının Perulu kemancısı Türkiye'yi görmenin hayalini kuruyor Fotoğraf: Samır Jordamovıc

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da trafik ışıklarında kemanıyla müzik yapan Perulu Qori Bechet (fotoğrafta), bir yıldır süren yolculuğunu Türkiye'yi de gezerek sonlandırmanın hayalini kuruyor. Şehrin kalabalık bölgelerindeki trafik ışıklarında kemanıyla kulakların pasını silen Perulu sokak müzisyeni, hem ışıklarda bekleyen insanların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de onlardan aldığı bahşişlerle nihai hedefi Türkiye olan turunu sürdürmek için gerekli parayı topluyor. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )

Altay - Menemenspor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

TFF 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altay ile diğer İzmir temsilcisi Menemenspor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. Altay'dan İbrahim Öztürk (38) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşları ile paylaştı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Tel Abyad'da halk "Suriye devrim hareketi"nin 10. yıl dönümünü kutladı Fotoğraf: Bekir Kasım

Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad ilçesinde bölge halkı, "Suriye devrim hareketi"nin 10. yılını doldurmasını etkinlik düzenleyerek kutladı. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )

Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray Fotoğraf: Burak Akbulut

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray takımları İspanya’nın Salamanca şehrindeki Municipal de Würzburg stadında karşılaştı. Karşılaşmada, Galatasaray takımının basketbolcusu Anete Steinberga (solda), rakibi Kiah Stokes (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Sanatçı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi yoğun ilgi gördü Fotoğraf: Ömer Faruk Uğurlu

Sanatçı Refik Anadol'un yeni kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay" Beyoğlu Dolapdere'deki İstanbul Pilevneli Gallery'de sanatseverlerle buluştu. ( Ömer Faruk Uğurlu - Anadolu Ajansı )

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki bazı hayvanların doğum yapması sevindirdi Fotoğraf: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Hayvanat Bahçesi'nde zebra, kanguru, keçi, tavşan ve lemur doğum yaptı. ( Antalya Büyükşehir Belediyesi - Anadolu Ajansı )

Gaziantep'te atık malzemelerden yapılan sanat eserleri kent estetiğine katkı sunuyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi, belediyenin bakım ve onarım gibi işlerinin yanında, atık malzemelerden sanat eserleri de ortaya çıkarıyor. Ekipler, doğaya atılan ve çevre kirliliğine neden olan plastik, mermer, inşaat demirlerinin yanı sıra ağaç kütüğü gibi malzemeleri toplayarak atölyeye getiriyor. Burada değerlendirmeye alınan malzemeler, ustaların ellerinde mozaik, heykel, ahşap gibi sanat eserlerine dönüştürülüyor. İl genelinde yol kenarlarında, kavşaklarda, müze girişlerinde ve parklarda sergilenen bu eserlerle hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de kent estetiğine katkı sağlanıyor. ( Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gece Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da gece saatlerinde Galata Kulesi ve şehir hatları vapuru güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Anadolu Efes - Panathinaikos Fotoğraf: Elif Öztürk

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 31. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efesli Bryant Dunston (solda), Panathinaikoslu rakibi Howard Sant-Roos (74) ile mücadele etti. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatı sona erdi Fotoğraf: Özbekistan Savunma Bakanlığı

Özbekistan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin düzenlediği ortak tatbikat sona erdi. ( Özbekistan Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )

9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da sürüyor Fotoğraf: Mustafa Kurt

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde "Kriteryum" yarışıyla devam etti.Şehir merkezinde koşulan etapta kadınlar 28.8, erkekler ise 50.4 kilometre pedal çevirdi. ( Mustafa Kurt - Anadolu Ajansı )

Halkbank - Spor Toto Fotoğraf: Emin Sansar

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Spor Toto play-off 5-6'ncılık etabının ilk maçında Başkent Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Halkbank takımdan Hernandez (19) rakibiyle mücadele etti. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da kar Fotoğraf: Erçin Ertürk

Başkentte kar yağışı etkili oldu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Pakistan Milli Günü askeri geçit töreni başkent İslamabad'da düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

Pakistan'da 23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında yapılması planlanan ancak hava şartları dolayısıyla ertelenen askeri geçit töreni bugün düzenlendi. Başkent İslamabad'da düzenlenen geçit törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, bakan ve milletvekilleri, yabancı misyonların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Pakistan askerlerinin yürüyüş gerçekleştirdiği törende, tank, radar, hava savunma sistemi ve balistik füzeler de sergilendi. Helikopterler ve savaş uçakları da tören alanını uçarak geçti. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu izleyicilerin beğenisini topladı. Mehteranın "Dil Dil Pakistan, Can Can Pakistan" marşını seslendirmesi de izleyicilerden büyük alkış aldı. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

Çin'in, Uygur Türkleri'ne yönelik insan hakları ihlalleri Adana'da protesto edildi Fotoğraf: Eren Bozkurt

Adana'da, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı baskı ve insan hakları ihlalleri protesto edildi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Taksim Meydanı'nda inşaatı süren camide sona yaklaşıldı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Kolombiya Amazonları'ndaki biyoçeşitlilik Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki Amazon ormanları, biyoçeşitliliğin korunması ve ağaçların endüstri sektörüne daha fazla kurban olmasını önlemek için turizme açılıyor. Bölgenin, yüzlerce kuş türü, nehir yunusları, ağaçlar ve diğer türleri gözlemlemek ve doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için ilgi cazibe merkezi olması bekleniyor. Fotoğrafta balıkçılgillerden Egretta caerulea görülüyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Türkiye-Hollanda Fotoğraf: Onur Çoban

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaştı. A Milli Takım oyuncusu Burak Yılmaz (solda) attığı gol sonrası sevinç yaşadı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki protestolar şiddet olaylarına dönüştü Fotoğraf: Xabiso Mkhabela

Güney Afrika'nın Cape Town kentine bağlı Kraaifontein bölgesinde, bir aracın çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başladığı iddia eden kurye personellerinin protestoları şiddet olaylarına sahne oldu. Göstericiler, lastik yakarak bazı yolları trafiğe kapattı. ( Xabiso Mkhabela - Anadolu Ajansı )

Konya'da kar etkili oluyor Fotoğraf: Havva Dereağzı

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Konya'da dün sağanak, yerini gece saatlerinde kara bıraktı. Şehirde yaşayanlar, sabah saatlerinde beyaz örtüyle karşılaştı. Gün içinde eriyen kar, akşam saatlerinde yeniden etkisini artırdı. ( Havva Dereağzı - Anadolu Ajansı )

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyon olan Sistem9 Yeşilyurt kupasını aldı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinde Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı iki maçta da 3-0'lık skorlarla yenerek şampiyon olan Sistem9 Yeşilyurt, düzenlenen törenle kupasını aldı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

Sistem9 Yeşilyurt - CSM Volei Alba Blaj Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

Sistem9 Yeşilyurt, Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sistem9 Yeşilyurt oyuncusu Derya Cebecioğlu karşılaşmada forma giydi. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor Fotoğraf: Salvatore Allegra

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü. Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )

Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu. Kar yağışının ardından her mevsim alternatif seçenekleriyle turist çeken bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri, beyaza büründü. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Baharın müjdecisi leylekler, İstanbul'a gelmeye başladı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Kuşların göç güzergahında bulunan İstanbul, yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. Sürüler halinde kuzeye göç eden leylekler, Başakşehir'de bulunan Şahintepe Mahallesi'ndeki yeşillik alana konarak, dinlendi. Bir süre bölgede kalan leylekler daha sonra sürü halinde yollarına devam etti. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul’da soğuk hava Fotoğraf: Elif Öztürk

İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havaya rağmen Galata Köprüsü'nde olta balıkçıları avlanmaya devam ettiler. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Avustralya'da su baskınları hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Steven Saphore

Avustralya'nın Sidney kentinin kuzey batısındaki Penrith'te bulunan Nepean Nehri'nin taşmasının ardından birçok yerleşim birimi sular altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken halk evlerini terk etti, okullar da kapatıldı. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da kar yağışı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Galata Kulesi ve çevresinde etkili oldu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Ankara'da kar Fotoğraf: Halil Sağırkaya

Ankara'da kar yağışı etkili oldu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Hindistan'da Holi Festivali​​​​​​​ Fotoğraf: İmtiyaz Khan

Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", Barsana kentindeki Radha Rani Tapınağı'na gelen binlerce Hindu tarafından kutladı. ( İmtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )

Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

Almanya'da çeşitli eyaletlerden başkent Berlin'e traktörleriyle gelen onlarca çiftçi, tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanarak hükümetin tarım politikasını protesto etti. Çiftçiler, traktörleriyle 17 Haziran Caddesini araç trafiğine kapatarak protestolarını gerçekleştirdi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Fotoğraf: Reuters / Yves Herman / Pool

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahında düzenlendi. Bakanlar, toplantı öncesi toplu fotoğraf çektirdi. ( Reuters / Yves Herman / Pool - Anadolu Ajansı )

İsrail güçlerinden Yahudi yerleşimcilere karşı Urme Tepesi'nde nöbet tutan Filistinlilere müdahale Fotoğraf: İssam Rimawi

İsrail güçleri, işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Yahudi yerleşimcilerin el koymasına karşı El-Urme Tepesi'nde nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. İsrail askerleri, Filistinlileri Urme Tepesi'nden uzaklaştırmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )

AA ekibi, işitme ve görme engelli öğrencilerle yüz yüze eğitimde bir gün geçirdi Fotoğraf: Özge Elif Kızıl

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünya genelinde milyarlarca öğrencinin eğitimini sekteye uğratırken Türkiye'deki engelli öğrenciler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yüz yüze eğitimlerini tam zamanlı yürütmenin mutluluğunu yaşıyor. Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu'ndaki öğrenciler ise ellerini yoğun kullanmanın getirdiği sıkı hijyen kurallarına riayet ederek yüz yüze eğitimlerine devam ediyor. Görme engelli olduklarından sosyal mesafeye uyamamayan, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin kollarına girerek yürüyen, duvar takibi ve ortak ders materyali kullanan öğrenciler, öncelikli olarak el temizliğine dikkat ediyorlar. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

EBA TV İlkokul dersleri Hababam Sınıfı'nın çekildiği 168 yıllık kasırdan öğrencilere ulaştı Fotoğraf: Şebnem Coşkun

TRT EBA TV İlkokul için hazırlanan ders ve ders dışı etkinlik videoları, Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği 168 yıllık tarihi Adile Sultan Kasrı'ndan milyonlarca ilkokul öğrencisine ulaştırıldı. EBA TV'de anlatılan derslerin içeriğine göre "yeşil ekran" adı verilen sanal sahneler ile cam tahta teknolojileri kullanılarak, öğrencilerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlandı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kampında çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi Fotoğraf: Stringer

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki mülteci kampında, yüzlerce barınağın küle döndüğü yangının ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi, 70 binden fazla Arakanlı mülteci evsiz kaldı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Ankara'da kar yağışı Fotoğraf: İsmail Duru

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Çankaya ilçesi Söğütözü bölgesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. ( İsmail Duru - Anadolu Ajansı )

Kırklareli'nde yoğun sis, görüş mesafesini 30 metrenin altına düşürdü Fotoğraf: Özgün Tiran

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Sis, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkili oluyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

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