İzlanda'da binlerce yıldır uyuyan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti
İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı. ( Anton Brink - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın San Jose del Guaviare'de bulunan La Lindosa Sıradağları boyunca uzanan Guaviare Nehri'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu. Çayır ormanlarının bittiği, Amazon ormanlarının başladığı küçük bir orman kasabası olan San Jose del Guaviare, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'da bir kampta çıkan yangın sonucu yüzlerce barınak küle döndü. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında etkili oldu. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Trabzon'da, soğuk ve yağışlı havanın ardından etkisini gösteren sıcaklıklarla birlikte Karadeniz sahilinde yiyecek arayışını sürdüren martılar, kendilerine atılan balıkları ve ekmekleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )
Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzemeler taşıyan tırlar, yerel insani yardım derneğinin deposunun yakınları, dağlık alanlar ve İdlib'in güneyindeki M4 karayolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı. Saldırının olduğu bölgeden dumanlar yükselirken, birçok iş yeri ve araç hasar gördü. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Mustafa Ramazan, Kovid-19 geçirdiği 15 günlük sürede apartmanının çatısında beslediği 18 güverciniyle moral buldu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan kış ve bahar aylarında yapılan yamaç paraşütü uçuşları, eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Yamaç paraşütü pilotlarının hazırlıklarının ardından pistlerden havalanan tatilciler, karlı Babadağ ve Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )
Nevşehir'in Alacaşar köyünde küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan doğuştan fiziksel engelli Muharrem Karakaya (43), devletin hibe desteği sayesinde sürü sahibi oldu. Küçükbaş hayvan sürüsünü büyütmek isteyen Karakaya, koyun, kuzu ve keçilerini her gün köyün dışındaki arazide otlatıyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Afganistan'da artan şiddet olaylarından dolayı aile üyelerini kaybeden Afganlar, Afganistan için görüşülen barış sürecinin bir an önce sonuca bağlanmasını istiyor. Başkent Kabil'deki bazı Afganlar hayatta kalabilmek adına derme çatma evlerde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde bulunan Brooklyn Köprüsü gün batımında güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Adana'da vatandaşlar, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı kurulan dev ekranda araçlarından izledi. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Sultanahmet Meydanı ve çevresinde kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Kırgızlar, milli spor olarak kabul ettiği Buzkaşı (Kökbörü) oyunu ile Nevruz Bayramını kutladı. Bişkek’de bir araya gelen Kırgız gençler, geçmişte atlı savaşçıların kendilerini diri ve zinde tutabilmek için oynadığı Kökbörü için mücadele etti. İki takıma ayrılan biniciler, 80 kiloluk buzağıyı kapmak için yarıştı. ( Guliza Urustambek Kızı - Anadolu Ajansı )
İzmir'de yaşayan Esra Alkan, Samsun'dan satın aldığı 1976 model otobüsü Bursa'da bir firma aracılığıyla karavana çeviriyor. Gezme tutkusunu uzun yıllar sırt çantasıyla ve bisikletle seyahat ederek sürdüren Alkan, bu kez 44 bin liraya aldığı nostaljik otobüsü karavana dönüştürerek gezmenin hayalini kuruyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ikinci sırada 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya bulunuyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı 290 bini geçti. Yeni uygulanan tedbirler kapsamında plajlarda fiziksel aktiviteler kısıtlandı. Belediye ekipleri Rio de Janeiro kentinin güneyindeki Dona Marta favelasında dezenfekte çalışmaları yaptı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Turistler, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal güzelliklerle kaplı eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, sıcak hava balon turuna katılanlar, milyonlarca yıl önce oluşan doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izliyor. Bölgede balonlar, her gün sabahın ilk ışıklarıyla hazırlanıp peş peşe havalanıyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda "Özgürlük Gösterisi" kapsamında toplanan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ve maske takmaya karşı protesto düzenledi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı sağcılar Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi yoğun güvenlik önlemlerinin alandan Federal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı. Göstericiler daha sonra polis eşliğinde alandan çıkarıldı. Bu sırada birçok kişi gözaltına alındı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde gün doğumu, Hudson Nehri üzerindeki yansımalarla güzel görüntü oluşturdu. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, rafting yaparak keyifli vakit geçirdi.Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Melen Çayı, rafting yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 kilometrelik parkurda rafting yapan macera tutkunları, doğayla içe içe olmanın tadını çıkıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Suriye Devrimi'nin 10. yıl dönümü nedeniyle İdlib kentinde at yarışı düzenlendi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da trafik ışıklarında kemanıyla müzik yapan Perulu Qori Bechet (fotoğrafta), bir yıldır süren yolculuğunu Türkiye'yi de gezerek sonlandırmanın hayalini kuruyor. Şehrin kalabalık bölgelerindeki trafik ışıklarında kemanıyla kulakların pasını silen Perulu sokak müzisyeni, hem ışıklarda bekleyen insanların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de onlardan aldığı bahşişlerle nihai hedefi Türkiye olan turunu sürdürmek için gerekli parayı topluyor. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )
TFF 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altay ile diğer İzmir temsilcisi Menemenspor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. Altay'dan İbrahim Öztürk (38) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşları ile paylaştı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Barış Pınar Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad ilçesinde bölge halkı, "Suriye devrim hareketi"nin 10. yılını doldurmasını etkinlik düzenleyerek kutladı. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray takımları İspanya’nın Salamanca şehrindeki Municipal de Würzburg stadında karşılaştı. Karşılaşmada, Galatasaray takımının basketbolcusu Anete Steinberga (solda), rakibi Kiah Stokes (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Sanatçı Refik Anadol'un yeni kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay" Beyoğlu Dolapdere'deki İstanbul Pilevneli Gallery'de sanatseverlerle buluştu. ( Ömer Faruk Uğurlu - Anadolu Ajansı )
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde zebra, kanguru, keçi, tavşan ve lemur doğum yaptı. ( Antalya Büyükşehir Belediyesi - Anadolu Ajansı )
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi, belediyenin bakım ve onarım gibi işlerinin yanında, atık malzemelerden sanat eserleri de ortaya çıkarıyor. Ekipler, doğaya atılan ve çevre kirliliğine neden olan plastik, mermer, inşaat demirlerinin yanı sıra ağaç kütüğü gibi malzemeleri toplayarak atölyeye getiriyor. Burada değerlendirmeye alınan malzemeler, ustaların ellerinde mozaik, heykel, ahşap gibi sanat eserlerine dönüştürülüyor. İl genelinde yol kenarlarında, kavşaklarda, müze girişlerinde ve parklarda sergilenen bu eserlerle hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de kent estetiğine katkı sağlanıyor. ( Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gece saatlerinde Galata Kulesi ve şehir hatları vapuru güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 31. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efesli Bryant Dunston (solda), Panathinaikoslu rakibi Howard Sant-Roos (74) ile mücadele etti. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Özbekistan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin düzenlediği ortak tatbikat sona erdi. ( Özbekistan Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde "Kriteryum" yarışıyla devam etti.Şehir merkezinde koşulan etapta kadınlar 28.8, erkekler ise 50.4 kilometre pedal çevirdi. ( Mustafa Kurt - Anadolu Ajansı )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Spor Toto play-off 5-6'ncılık etabının ilk maçında Başkent Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Halkbank takımdan Hernandez (19) rakibiyle mücadele etti. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Başkentte kar yağışı etkili oldu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Pakistan'da 23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında yapılması planlanan ancak hava şartları dolayısıyla ertelenen askeri geçit töreni bugün düzenlendi. Başkent İslamabad'da düzenlenen geçit törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, bakan ve milletvekilleri, yabancı misyonların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Pakistan askerlerinin yürüyüş gerçekleştirdiği törende, tank, radar, hava savunma sistemi ve balistik füzeler de sergilendi. Helikopterler ve savaş uçakları da tören alanını uçarak geçti. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşu izleyicilerin beğenisini topladı. Mehteranın "Dil Dil Pakistan, Can Can Pakistan" marşını seslendirmesi de izleyicilerden büyük alkış aldı. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )
Adana'da, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı baskı ve insan hakları ihlalleri protesto edildi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki Amazon ormanları, biyoçeşitliliğin korunması ve ağaçların endüstri sektörüne daha fazla kurban olmasını önlemek için turizme açılıyor. Bölgenin, yüzlerce kuş türü, nehir yunusları, ağaçlar ve diğer türleri gözlemlemek ve doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için ilgi cazibe merkezi olması bekleniyor. Fotoğrafta balıkçılgillerden Egretta caerulea görülüyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaştı. A Milli Takım oyuncusu Burak Yılmaz (solda) attığı gol sonrası sevinç yaşadı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Güney Afrika'nın Cape Town kentine bağlı Kraaifontein bölgesinde, bir aracın çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başladığı iddia eden kurye personellerinin protestoları şiddet olaylarına sahne oldu. Göstericiler, lastik yakarak bazı yolları trafiğe kapattı. ( Xabiso Mkhabela - Anadolu Ajansı )
Konya'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Konya'da dün sağanak, yerini gece saatlerinde kara bıraktı. Şehirde yaşayanlar, sabah saatlerinde beyaz örtüyle karşılaştı. Gün içinde eriyen kar, akşam saatlerinde yeniden etkisini artırdı. ( Havva Dereağzı - Anadolu Ajansı )
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinde Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı iki maçta da 3-0'lık skorlarla yenerek şampiyon olan Sistem9 Yeşilyurt, düzenlenen törenle kupasını aldı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Sistem9 Yeşilyurt, Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sistem9 Yeşilyurt oyuncusu Derya Cebecioğlu karşılaşmada forma giydi. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü. Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )
Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu. Kar yağışının ardından her mevsim alternatif seçenekleriyle turist çeken bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri, beyaza büründü. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )
Kuşların göç güzergahında bulunan İstanbul, yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. Sürüler halinde kuzeye göç eden leylekler, Başakşehir'de bulunan Şahintepe Mahallesi'ndeki yeşillik alana konarak, dinlendi. Bir süre bölgede kalan leylekler daha sonra sürü halinde yollarına devam etti. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havaya rağmen Galata Köprüsü'nde olta balıkçıları avlanmaya devam ettiler. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Avustralya'nın Sidney kentinin kuzey batısındaki Penrith'te bulunan Nepean Nehri'nin taşmasının ardından birçok yerleşim birimi sular altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken halk evlerini terk etti, okullar da kapatıldı. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Galata Kulesi ve çevresinde etkili oldu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Ankara'da kar yağışı etkili oldu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", Barsana kentindeki Radha Rani Tapınağı'na gelen binlerce Hindu tarafından kutladı. ( İmtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
Almanya'da çeşitli eyaletlerden başkent Berlin'e traktörleriyle gelen onlarca çiftçi, tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanarak hükümetin tarım politikasını protesto etti. Çiftçiler, traktörleriyle 17 Haziran Caddesini araç trafiğine kapatarak protestolarını gerçekleştirdi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahında düzenlendi. Bakanlar, toplantı öncesi toplu fotoğraf çektirdi. ( Reuters / Yves Herman / Pool - Anadolu Ajansı )
İsrail güçleri, işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Yahudi yerleşimcilerin el koymasına karşı El-Urme Tepesi'nde nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. İsrail askerleri, Filistinlileri Urme Tepesi'nden uzaklaştırmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünya genelinde milyarlarca öğrencinin eğitimini sekteye uğratırken Türkiye'deki engelli öğrenciler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yüz yüze eğitimlerini tam zamanlı yürütmenin mutluluğunu yaşıyor. Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu'ndaki öğrenciler ise ellerini yoğun kullanmanın getirdiği sıkı hijyen kurallarına riayet ederek yüz yüze eğitimlerine devam ediyor. Görme engelli olduklarından sosyal mesafeye uyamamayan, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin kollarına girerek yürüyen, duvar takibi ve ortak ders materyali kullanan öğrenciler, öncelikli olarak el temizliğine dikkat ediyorlar. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
TRT EBA TV İlkokul için hazırlanan ders ve ders dışı etkinlik videoları, Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği 168 yıllık tarihi Adile Sultan Kasrı'ndan milyonlarca ilkokul öğrencisine ulaştırıldı. EBA TV'de anlatılan derslerin içeriğine göre "yeşil ekran" adı verilen sanal sahneler ile cam tahta teknolojileri kullanılarak, öğrencilerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlandı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki mülteci kampında, yüzlerce barınağın küle döndüğü yangının ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi, 70 binden fazla Arakanlı mülteci evsiz kaldı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Çankaya ilçesi Söğütözü bölgesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. ( İsmail Duru - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Sis, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkili oluyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
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