Fotoğraf: Ahmet Okur

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1 megavatlık güneş enerjisi (GES) santrali kuran çiftçi Saki Gültepe, hem tarım yaptığı arazilerini sulamak için 3 ayda ödediği 200 bin liralık elektrik faturasından kurtuldu hem de ürettiği elektriği satarak kara geçti. Yaklaşık 30 yıldır ilçede çiftçilik yapan Gültepe, babasından devraldığı 200 dönümlük arazide meyve, yem bitkileri ve kuru gıda üretimi yapıyor. Arazilerini sulamada kullandığı fıskiye ve damlama sulama sistemleri nedeniyle yüksek enerji giderleriyle karşı karşıya kalan Gültepe, faturaları ödemekte sıkıntı yaşayınca 20 dönüm arazisine 1 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )