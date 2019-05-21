Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Coğrafyası Doğu Avrupa ve Orta Asya'ya yayılan Kazakistan, topraklarının yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 9. ülkesi olma özelliğini taşıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) bağımsızlığını 1991 yılında kazanan Kazakistan petrol, uranyum, demir ve altın gibi yer altı kaynakları bakımından zengin ülkeler arasında bulunuyor. Kazakistan'da Kazakça ile birlikte Rusça da ana dil olarak konuşuluyor. Kazakların geleneksel kültüründe yer alan keçe çadırlar günümüzde de kullanılıyor. Çadırın kurulumu ise yoğun emek istiyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )