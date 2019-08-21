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Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bazı mahalleler, su ihtiyaçlarını ancak eşek arabalarıyla karşılayabiliyor. Başkent Nuakşot, her geçen gün gelişse de hala bazı kenar mahallelerde su altyapısı bulunmuyor. Halkın büyük bölümü ücret karşılığında ev ve iş yerlerine bu arabalarla su taşıtıyor. Özellikle kırsaldaki bölgelerde yaygın olarak kullanılan eşek arabaları, hem su hem de yük taşımada kullanılıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )