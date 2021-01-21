Fotoğraf: Mesut Varol

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu amaçla YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda özenle korunan ve tüm bakımları yapılan Van kedileri, her yıl kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Neslinin korunması ve sayılarının artırılması için "Her eve bir Van kedisi" projesinin başlatıldığı merkezde, kediler için uluslararası geçerliliği olan "sağlık karnesi" hazırlanıyor. Adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi, kuyruk özelliği, rengi, işitme durumu, kimlik ve cip numarası gibi bilgilerin yazıldığı karneler, kedileri sahiplenmek isteyenlere teslim ediliyor. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )