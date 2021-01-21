25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törende mezun olan polisler tarafından tatbikat gerçekleştirildi. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de kuş göç yollarının kesiştiği bölgedeki Çukurova Deltası, Anadolu'da allı turna olarak da bilinen ve türkülere konu olan flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Deltadaki renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Su içindeki bitkilerin yeşil rengiyle gökyüzünün mavisinin karıştığı gölde konaklayan ince bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip binlerce allı turna, doğa harikası lagüne ayrı bir güzellik katıyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Düzce'de sanayide motor ustası olarak çalışan 47 yaşındaki Murat Çetin, işten arta kalan zamanlarında, araçlardan çıkan hurda buji, cıvata, zincir, amortisör, motor kapağı gibi farklı parçalardan 250 kilogramlık dev heykeller yapıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Demir Grup Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi bir pozisyonda hava topu mücadelesinde bulundu. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Suriyeli aktivistler, Suriye'nin İdlib ilinde yağmur ve çamur altındaki sığınmacı kamplarında yaşam mücadelesi veren sivillerin çilesine dikkati çekmek için çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Suriye-Türkiye sınır hattındaki Ebu Fida sığınmacı kampında yapılan etkinlikte, basın mensupları ve yardım gönüllerinin de katılımıyla, çocuklarla çamurda futbol turnuvası, suda ve çamurda kayma ve yağmur nedeniyle su basan çadırları tahliye gibi aktiviteler yapıldı. ( Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen turistler, özellikle cuma günleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bazı ziyaretçiler, namaz kılarak dua etti. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Almanya'da çeşitli eyaletlerden başkent Berlin'e traktörleriyle gelen onlarca çiftçi, Almanya Başbakanlık binası önünde toplanarak hükümetin tarım politikasını protesto etti. Başbakanlık binası önüne hazırladıkları pankartları asan çiftçiler, traktörleriyle bina önündeki caddeyi araç trafiğine kapatarak protestolarını gerçekleştirdi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, üç gündür etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. İnegöl-Domaniç kara yolu Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Domaniç Dağları'nda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Galatasaray, OGM Ormanspor ile karşılaştı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bursa'da sessizlik hakim oldu. Fotoğrafta sefer sayıları azaltılan metroların park istasyonu görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İstanbul Boğazı'nda mevsim balıkları sarıkanat, istavrit, çinekop ve lüfer avlamak için ağ atan balıkçılar, zaman kavramı gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Balıkçılar, denize açılmadan ağ onarımı yaparak hazırlıklarını tamamladı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı'nda dün meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Patlama sonrası volkanik hareketlilik devam etti, yanardağ eteklerindeki bir köy küller altında kaldı. ( Suryanto - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sığındıkları derme çatma çadırlarını sağanak nedeniyle su basan siviller, yaşam mücadelesi veriyor. ( Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı )
Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzerliğiyle dikkati çeken otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, Antalya'da çekilecek filmde rol alacak dünyaca ünlü oyuncuyla tanışmak ve fırsat verilirse filmde oynamak istiyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, şehir merkezinin dışında yer alan çiftliklerde at binerek keyifli anlar yaşadı. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Bursa kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nde iki bölümden oluşan "kedi yolu" çalışmaları tamamlandı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Çamlıca Camisi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin İdlib ilinde gece yarısı başlayan ve hala devam den şiddetli sağanak, sınır hattında yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı 110 çadır kampı sular altında bıraktı. Gece boyu süren sağanak, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kamp sakinlerini olumsuz etkiledi. ( Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı )
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinleri, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarında besleniyor. Beslenme saatlerinde doğal ortamına uygun hazırlanan besinleri yiyen hayvanat bahçesinin avcı konuklarından Sibirya kaplanına, avcılık özelliklerini unutmaması için etler doğrudan verilmiyor. Bakıcılar, etleri bahçedeki ağaç gövdelerine ve özel hazırlanan direklere gizliyor. Saklanan etleri koklayarak bulan kaplan, ağaçlara ve yaklaşık 3 metre boyundaki direklere tırmanarak bunlara ulaşıyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısına karşı protesto düzenledi, özgürlüklerinin korunması için yürüyüş yaptı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi açıklarında Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandıktan sonra gözaltına alınan Filistinli balıkçı Yasir Zazug serbest bırakıldı. Zazug, serbest bırakılmasının ardından Deyir el-Belah kentindeki evinde, ailesi ve yakınları tarafından karşılandı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı'nda dün meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Yanardağ eteklerindeki bir köy küller altında kaldı. Patlama sonrası devam eden volkanik hareketlilik yetkililer tarafından takip edildi. ( Suryanto - Anadolu Ajansı )
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplar yoğun sağanak sonrası su altında kaldı. Sağanak nedeniyle İdlib'in kuzeyindeki Kefer Arouk bölgesindeki Um el-Curun Kampı'nda oluşan su birikintisi ve çamur, sığınmacıları olumsuz etkiledi. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde gün doğumu Hudson Nehri üzerinden güzel görüntüler oluşturdu. Bazı Amerikalılar pazar sabahını spor yaparak değerlendirdi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Bazı vatandaşlar, şehir merkezinin dışında yer alan çiftliklerde atlarıyla birlikte gezintiye çıktı. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Polonya'nın Krakow kentinde sular altında kalan bir kireç taşı madeninde bir araya gelen "kış yüzücüleri", dondurucu soğukta suya girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle spor salonlarının kapalı olduğu Polonya'da yılın en soğuk haftası yaşanırken, hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü belirtildi. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde asırlardır kullanılan yöresel giysilerin tescillenmesinin ardından, belediyenin kadın çalışanları, bu kıyafetleri giyerek mesai yapıyor. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Ankara'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Bursa'da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının en yüksek 3 derece olarak ölçüldüğü Bursa'da, karın yanı sıra sis de etkili oluyor. Kar yağışıyla kentteki cami ve tarihi binalar beyaza büründü. Fotoğrafta Kozahan görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam edildi. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Urartu kültürüne ait 2 bin 800 yıllık bronz "prenses kemeri", 1 ay boyunca İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenecek. İzmir Arkeoloji Müzesi, "Görmediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında, depolarda korunan 12 eşsiz eseri ziyaretçilerle buluşturuyor. Kemerin merkezinde tanrı ve tanrıçalara sunulan bir ziyafet sahnesi, tahtta oturan tanrıça önünde yiyeceklerin bulunduğu boğa ya da keçi toynağı biçimli ayakları olan bir masa ve tanrıçaya tören için gerekli nesneleri sunan bir rahibe görülüyor. Kemerdeki tasvirde, aslan pençesi biçimindeki ayaklara sahip tahtta oturan tanrıça bir elinde kase, diğer elinde sarkacı olan bir nesne tutarak sunuları kabul ediyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Çamlıca ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan, 134 tür ve 3 binin üzerinde yaban hayvanına ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı, salgın tedbirleri nedeniyle en sakin dönemini yaşıyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Anadolu topraklarında 200 yıl önce, göçerliğin yaygın olduğu dönemlerde obalar arası rekabetin bir göstergesi olarak ortaya çıktığı değerlendirilen deve güreşleri, bugün yoğun bir şekilde Ege, ardından Akdeniz ve Marmara bölgelerinde sürdürülüyor. Bölge halkının yanı sıra yabancı turistlerin de merakla takip ettiği güreşlere katılan develerin sahiplerinin ise bu hayvanlara gösterdikleri yakın ilgi ve onlarla kurdukları bağ dikkati çekiyor. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Tepedelen ailesi de devecilik tutkusunu, 3 kuşaktır sürdürüyor. Ailenin devecilikteki son temsilcisi torun İbrahim Tepedelen ve savranları (deve bakıcısı) Yaşar Pınar (fotoğrafta), salgın nedeniyle şenlikler iptal edilince güreşemediği için asabileşen deveyi hem bu durumu yenmesi hem de güreşlere hazırlanması amacıyla her gün dışarı çıkarıyor, bazı günler ise güreş kıyafeti olarak bilinen havutu da kuşattıkları deveye şehir turu yaptırıyor. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gece saatlerinde kısa süreli kar yağışı gözlendi. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinleri, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarında besleniyor. Büyükşehir Belediyesince 1998 yılında kurulan, 138 türden 1500 civarında hayvanı barındıran tesiste yoğun kar yağışı, ağır hava şartlarına alışkın hayvanlara adeta doğal yaşamlarını hatırlattı. Günlük üç öğünde yarım kilogram balık tüketen penguenler, yemeğin ardından yüzüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Fransa'da vatandaşlar tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar düzenledi, özgürlüklerinin korunması için yürüyüş yaptı. Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde organize edilen protestolarda göstericiler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda yayımlanmasını yasaklayan yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. Gösteride "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde", "Polis devleti gösteri yapmamızı engelleyemez" sloganları atıldı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası ve çevresinde, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu. Yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkentte görev yapacak. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni düzenlendi. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sığındıkları çadırları sağanak nedeniyle su basan siviller, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Sağanak nedeniyle İdlib'in kuzeyindeki Harbanouş Kampı'nda oluşan su birikintisi ve çamur, sığınmacıları olumsuz etkiledi. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin'de sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren kar yağışı gün boyunca sürdü. Federal Meclis Binası ve tarihi Brandenburg Kapısı çevresi de beyaza büründü. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehri yakınlarında bulunan "Lipa" kampında kalan göçmenler, dondurucu soğuğa rağmen imkansızlıklar nedeniyle açık havada yıkanmak zorunda kalıyor. Kışın gelmesiyle yaşam koşulları iyice ağırlaşan göçmenler, kıyafetlerini kampın yakınında bulunan derede yıkarken, kendileri de aynı derede banyo yapıyor. attaniyelere sarılarak soğuktan korunmayan çalışan göçmenler, her gün karlı ve buz tutmuş yollardan geçerek temizlikleri için kampın yakınındaki dereye gidiyor. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )
Malatya'da da kar yağışı etkili oluyor. Darende ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar polis ve karayolları ekiplerince kurtarıldı. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
Erzurum'da kar yağışı beş gündür aralıklarla devam ediyor. ( İsmail Hakkı Demir - Anadolu Ajansı )
İran Ordusu, ülkenin güneydoğusunda yer alan Umman Denizi kıyısındaki Mekran sahilinde askeri tatbikat başlattı. Tatbikata, hava indirme, özel kuvvetler ve acil müdahale ekiplerinden oluşan askeri birlikler katıldı. ( İran Ordusu - Anadolu Ajansı )
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağdan lav ve duman yükseldi. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )
Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın Şeria (Ürdün) Nehri'nde vaftiz edilişinin anısına düzenlenen Timkat Bayramı (Epifani) kutlamalarına katıldı. Başkent Addis Ababa'daki Jan Meda Alanı'nda düzenlenen etkinlikte halkın üzerine kutsal su serpildi. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
Kuş gözlemcileri, zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda yeni türlerin izini sürdü. Her yıl birçok ülkede gerçekleştirilen 2020 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü kuş gözlemcilerinin de katılımıyla Çakalburnu Lagünü'ndeki flamingolar da sayıldı. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca aşılarının ülkede acil kullanımına onay vermesinin ardından Rio de Janeiro kentinde iki yaşlı kadın Terezinha da Conceicao ve Dulcineia da Silva, Kurtarıcı İsa Heykeli önünde CoronaVac ile aşılandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yandı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son zamanlarda hızla artan ve 1 milyon 908 bin 413'e ulaşan vaka sayısıyla Kolombiya'da, başkent Bogota'daki El Tunal Hastanesi, bünyesinde Kovid-19 hastalarının entübasyonunu önleyen koruyucu başlıklar bulundurmaya başladı. Hastanede, mekanik solunum cihazlarının kullanımını azaltan 12 yeni koruyucu başlık bulunuyor. Yetkililer, başlıkların solunum cihazlarının kullanımını azalttığını, hastaların, hasta yakınlarının ve görevli personelin sağlık güvenliğine büyük fayda sağladığını belirtti. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın Strazburg kentinde kurulan bir aşı merkezinde, 75 yaş üzeri kişilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı uygulandı. ( Elyxandro Cegarra - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da kar yağışının ardından güneşin çıkmasıyla akşam saatlerinde turistler ve vatandaşlar, Karaköy ve çevresinde vakit geçirdi. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
ABD’de Virginia eyaletinin başkenti Richmond‘da silahlı gruplar toplanmaya başladı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın Şeria (Ürdün) Nehri'nde vaftiz edilişinin anısına başkent Addis Ababa'daki Urael Kilisesi alanında düzenlenen Timkat Bayramı (Epifani) kutlamalarına katıldı. Ortodoks Hristiyanlar, ilahiler eşliğine yürüdü. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da kar yağışı Beykoz ve Levent çevresinde etkili oldu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Yoğun kar yağışı Sakarya kent merkezini beyaza bürüdü. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık mahallesinde bulunan çiftliklerde at binerek keyifli anlar yaşadı. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, plastik atıklar geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Han Yunus kentindeki bir tesiste toplanan plastik atıklar, ayrıştırma işleminin ardından yerel endüstride kullanılmak üzere ham maddeye dönüştürülüyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan ve antik adı "Apollonia ad Rhyndacum" olan ve ''Küçük Venedik'' olarak nitelendirilen Gölyazı Mahallesi yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Fransa'da vatandaşlar tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar düzenledi, özgürlüklerinin korunması için yürüyüş yaptı. Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde organize edilen protestolarda göstericiler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda yayımlanmasını yasaklayan yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. Gösteride "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde", "Polis devleti gösteri yapmamızı engelleyemez" sloganları atıldı. Polis göstericilere müdahale etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da kar yağışı Üsküdar ve çevresinde etkili oldu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Bursa'da kar yağışı etkili oldu. Bir otomobil firmasının parkında bulunan araçlar karla kaplandı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından Galata Kulesi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Çukurova yöresinde, turfanda yetiştirilen erkenci karpuz fideleri toprakla buluşturuldu. Ekim alanını hazırlayan karpuz üreticileri, binbir emekle fideleri toprakla buluşturarak, soğuktan korumak için üstlerini naylonla kapattı. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Tarihi konaklarıyla ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen nüfusunun 9 katı yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. ( Ahmet Özler - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile çevresi beyaz örtüyle kaplandı. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )
Malatya'nın Darende ilçesinde çocuklar karın keyfini poşet, naylon, plastik bidon ve kızaklarla kayarak çıkardı. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Bitlis'te kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Kentteki araçlar karla kaplandı. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
Bursa'da bulunan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisine ait yapıların bugünlere taşındığı Cumalıkızık, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yıldırım ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te alınan Cumalıkızık Mahallesi, erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulmasıyla önemli bir geçmişi barındırıyor. Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan, 270 tarihi evin yanı sıra yürüyüş yolları ve müzenin bulunduğu mahalle, kar yağışı sonrası "beyaz gelinliği" ile ziyaretçilerini büyülüyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Van'da son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, masalsı güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Van Gölü'nde yarım saatlik tekne yolculuğuyla ulaşılabilen ada, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerini ağırlıyor. İlkbaharda badem ağaçlarının çiçekleriyle oluşan renk cümşübü, yaz aylarında da Van Gölü'nün eşsiz maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden ada, bugünlerde de adeta beyaz gelinliğini giyerek seyrine doyum olmayan görüntülere sahne oluyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesindeki kamplara sığınan, dört çocuğu doğuştan görme engelli olan aile tedavi için yardım bekliyor. Halep'in Deyr Hafir ilçesinden göç etmek zorunda kalarak 9 metrekarelik çadırda yaşam mücadelesi veren aile, çocuklarının diğer çocuklar gibi görmesini istiyor. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )
Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananlar ile temaslı kişileri belirlemek için gibi çalışan filyasyon ekipleri, görevlerini özveriyle sürdürüyor. Koruyucu ekipmanlarını giyerek göreve çıkan filyasyon ekipleri, salgınla mücadele için en ön cephede savaşıyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Osmanlı Devleti'nin ilk başkentlerinden olan, tarihi cami, hamam, medrese ve türbeleriyle sivil mimarinin önemli eserlerini barındıran Bursa, kar yağışının ardından gece ve gündüz ayrı bir güzelliğe büründü. Fotoğrafta gece ve gündüz aynı açılardan Kozahan görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından geldiği Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Donald Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı. ( EPA/Doug Mills/POOL - Anadolu Ajansı )
Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Artışla beraber hastanelerdeki yatak doluluk oranının da yüzde 80'lerin üzerine çıktığı bildirildi. Başkent Bogota'da yer alan El Tunal Hastanesi'ndeki doktorlar, yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının sağlıklarına kavuşması için özveriyle mücadeleye devam ediyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da kar yağışı Kız kulesi ve çevresinde etkili oldu. Salacak'ta bir çocuk kardan adam yaptı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Fransa'da gençlik kuruluşları ve öğrenci sendikalarının çağrısıyla hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği (UNEF) ve diğer gençlik kuruluşları, yaşam ve eğitim koşullarını savunma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim kurumlarının kapalı olması ve üniversitelerin açılış tarihlerinin açıklanmamasını protesto amacıyla öğrencilere gösteri çağrısı yaptı. Başkent Paris'teki Georges Bernanos Caddesi'nde toplanan binlerce öğrenci, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığının önüne yürüdü. ( julien mattia - Anadolu Ajansı )
ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkent Washington'daki Kongre binasında düzenlenen yemin töreniyle görevine başlamasının ardından, Biden destekçileri bina dışında toplanarak destek gösterisinde bulundu. Gösteriye, Biden destekçisi Rahip Shurland McLeod da katıldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Beyaz Saray'dan sabah erken saatlerde ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son saatinde Florida'ya vardı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde kar yağışı, Esed rejiminin yerinden ettiği sivillerin sığındığı çadır kamplardaki hayatı olumsuz etkiledi. Son günlerde yağmur ve çamurla uğraşan Cebel Şariki çadır kampı sakinlerinin yaşam mücadelesi, kar yağışıyla birlikte daha da zorlaştı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftadan ertelenen maçta Ziraat Bankkart ile Tokat Belediye Plevne takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Ziraat Bankkart'tan Van Garderen, Emin Gök ve Arslan Ekşi ile Tokat Belediye Plevne'den Abdullah Çam mücadele etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
İzmit Körfezi Sulak Alanı'nın en baskın ailesi flamingolar, havaların soğumasına rağmen buradan ayrılmıyor. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )
Kışın en çetin geçtiği illerden Bitlis'te, etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Evlerin, araçların karla kaplandığı kentte, belediye karla mücadele ekipleri, mağduriyet yaşanmaması için cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Hatay'ın Yayladağı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yakınlarındaki kampta kalan göçmenler, her gün Ilidza semtinde bulunan termal su kaynağına gelerek yıkanıyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu Saraybosna'daki göçmenler, kaldıkları kampta su sıcaklığının oldukça soğuk olduğunu, kaplıca kaynağına gelerek bir nebze olsun ısındıklarını söylüyor. Ilizda'daki termal su kaynağı her gün düzenli olarak gelen göçmenleri ağırlıyor. ( Elman Omic - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sığındıkları çadırları sağanak nedeniyle su basan siviller, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Sağanak nedeniyle İdlib'in Kefer Lusin Kampı'nda oluşan su birikintisi ve çamur, sivillerin yaşamını olumsuz etkiledi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusundan topçu birliği, Gazze'nin orta kesimlerinde bir evi vurdu. İsrail'den yapılan top atışları sonucu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki top mermisi isabet eden evde ağır hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu amaçla YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda özenle korunan ve tüm bakımları yapılan Van kedileri, her yıl kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Neslinin korunması ve sayılarının artırılması için "Her eve bir Van kedisi" projesinin başlatıldığı merkezde, kediler için uluslararası geçerliliği olan "sağlık karnesi" hazırlanıyor. Adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi, kuyruk özelliği, rengi, işitme durumu, kimlik ve cip numarası gibi bilgilerin yazıldığı karneler, kedileri sahiplenmek isteyenlere teslim ediliyor. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü. ( Muhammet Çelik - Anadolu Ajansı )
Yoğun kar yağışı Sakarya'nın Sapanca ilçesini de beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Sapanca Gölü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir firmanın ürettiği yatak imalat makineleri 130 ülkeye ihraç ediliyor. Bulgaristan'dan 1989 yılında Bursa'ya göç eden elektronik mühendisi Osman Güler, tekstil fabrikalarına elektrik ve elektronik servis hizmeti vermek amacıyla 1990'da açtığı firmayla makine üreticilerine yazılım ve otomasyon hizmeti vermeye başladı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalsa da ilgi görmeye devam etti. Yerli, yabancı çok sayıda turisti ağırlayan ve yıllık ortalama ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen Selimiye Camisi'nde salgın nedeniyle 2020'de ziyaretçi sayısında düşüş yaşandı. Kovid-19'a karşı her türlü önlemin alındığı camiyi 2020'de yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. ( Enver Hancı - Anadolu Ajansı )
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki gösteren gruplar güvenlik güçleri ile çatıştı. Başkent Tunus'un Tedamun semtinde yasağa rağmen sokağa çıkan gruplara güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )
Akdeniz havzasının en önemli sulak alanlarından Gediz Deltası, 300’e yakın kuş türü ve geniş bitki türlerinin yanında yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki atlar, civarda yaşayan insanların yıllar önce buraya otlatma amaçlı bıraktıkları ya da yaşlılık ve sakatlık gibi nedenlerle saldıkları atların devam eden nesilleri olarak biliniyor. Deltadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynayan atların beslenmesiyle bazı bitkilerin gelişmesi engellenerek bu türlerin baskın hale gelmesinin önüne geçiliyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )