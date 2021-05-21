Fotoğraf: Dursun Aydemir

Belçika'daki birliğinden ağır silahlarla firar eden ve radikal görüşlü aşırı sağcı Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki bir askeri bulmak için operasyon devam ediyor. Conings'in yanında hala ağır silahlar ile mühimmat bulunduğu ve 12 bin hektarlık ormanda yaya olarak kaçtığı tahmin ediliyor. Bölgede yaşayanlar doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için uyarıldı. Operasyona askeri araçlar, özel harekat polisi, atlı polisler, polis helikopteri de katıldı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )