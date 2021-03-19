Fotoğraf: Omar Marques

Polonya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olası 3'üncü dalgası korkusuyla yeniden önlemler alınırken, halihazırda uygulanan tedbirlerin uzatılması kararlaştırıldı. Kovid-19 kaynaklı vaka sayıları ve günlük can kayıplarının artmaya devam ettiği ülkede, yetkililer tarafından bölgesel kısıtlamaların 20 Mart'tan itibaren tüm ülkede geçerli olacağı duyurulurken, müzeler, sanat galerileri, yüzme havuzları ve okulların 9 Nisan'a kadar kapalı kalacağı belirtildi. Bochnia Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs belirtileri gösteren kişilerin evlerine giderek antijen testleri uygulamaya başladı. Personel, sonucu pozitif çıkan hastaları bölgedeki yerel hastanelere naklediyor. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )