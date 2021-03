Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi olarak ilan etmesinin üzerinden geçen bir yılın ardından New York'taki Times Meydanı'nda, Times Square Alliance ve Broadway topluluğu tarafından "Geri Geleceğiz" (We Will Be Back) isimli bir pop-up performansı sergilendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )