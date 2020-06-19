Asi Nehri’nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğarak Suriye'den geçen Asi Nehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü yer, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )
Aksaray merkeze bağlı Yenikent beldesindeki yem fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. ( Oğuzhan Demiray - Anadolu Ajansı )
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremden 5 gün sonra Yedisu ilçesinde samanlık enkazında 2 kedi yavrusu sağ çıkarıldı. ( Abdullah Çelik - Anadolu Ajansı )
Van'ın Tuşba ilçesinde 2 yıl önce hobi olarak kaz yetiştiriciliğine başlayan girişimci Bilal Kasap, kurduğu çiftlik sayesinde artan talebe yetişemiyor. İlçede 2 yıl önce aldığı yumurtalarla kaz yetiştiriciliğine başlayan Kasap, kısa sürede sayılarını artırdığı çiftliğindeki kazları Türkiye'nin birçok iline göndermeye başladı. ( Necat Hazar - Anadolu Ajansı )
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) safkan Arap atı yetiştirilen haralarda bu sezon şampiyon adayı tayların doğumları tamamlandı. Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu'ndaki TİGEM tesislerinde ocak-haziran dönemini kapsayan doğum sezonunda 362 tay dünyaya gözlerini açtı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Muş’un Varto ilçesinde 2150 rakımlı Hamurpet Gölü gece karanlığında gökyüzü ve yıldızlar güzel görüntü oluşturdu. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )
Gazze Şerdi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistinli çiftçiler, üzüm hasatlarını toplamaya başladı. Toplanan mahsul daha sonra meyve kasalarına yerleştirilerek satışa hazır hale getiriliyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde gençler, rejim saldırıları nedeniyle yıkılan evler arasında parkur sporunu icra ediyor. Parkur sporu tutkunu gençler, Esed rejiminin yaptığı saldırılara dikkati çekmek için tehlikeye aldırmadan enkaz arasında spor faaliyetlerine devam ediyor. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında yeni yangın uçaklarını tanıttı. Konuşmaların ardından Rus amfibi yangın söndürme uçağı "Be-200 ES"in kokpitine geçen Bakan Pakdemirli'nin de kontrolündeki uçak, ilk olarak Tahtalı Barajı'ndan su alımı yaptı. Daha sonra ise kontrollü olarak çıkartılan yangına müdahale etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 234'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda kesin korunacak alanlar olarak ilan edilen göl ve sazlıklar, havaların ısınmasıyla bölgeye gelen göçmen kuşlarla renklendi. Sarıasma kuşu, (oriolus oriolus) havzada yaşam alanı bulan nadir kuşlardan biri. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'ne göç zamanı gelen flamingolar, her mevsim farklı güzelliğe bürünen alanda yaşamlarını sürdürüyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalıştıkları dükkanlarını açamayan Ankara Kalesi'nin emektar kalaycıları, kontrollü normalleşme süreciyle yeniden iş başına geçti. Kalay ustası 72 yaşındaki Mehmet Şahin (sağda) ve 59 yaşındaki Şakir Yıldız (solda), koronavirüs tedbirlerine uyarak bakır kalaylamaya devam ediyor. Şahin ve Yıldız işlerini yaparken maske takıyor. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 234'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda kesin korunacak alanlar olarak ilan edilen göl ve sazlıklar, havaların ısınmasıyla bölgeye gelen göçmen kuşlarla renklendi. Havzada yaşam alanı bulan kuşlardan arıkuşu (meropidae) güzelliğiyle dikkat çekiyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 55 bin dönümde ayçiçeği üretimi yapılarak yağ sanayisine katkı sağlanıyor. ( Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı )
Kars'ta gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Fransa'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris'te olaylar çıktı. ( Geoffroy van Der Hasselt - Anadolu Ajansı )
Fransa'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken, Strasbourg'da gösterilerin merkezi Bölgesel Sağlık Ajansı yakını oldu. Çalışma koşullarının ve hastanelerdeki imkanların iyileştirilmesini talep eden eylemciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını iyi yönetmediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi. ( Elyxandro CEGARRA - Anadolu Ajansı )
Libya hükümetinin davetiyle ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı "mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti ve imha" (METİ) ekipleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve patlayıcıları temizleyerek, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor. AA ekibi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı METİ ekiplerinin Trablus şehir merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Selahaddin bölgesinde sivillerin evlerine ve yerleşim bölgelerine Hafter milisleri ve beraberlerinde savaşan paralı askerlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha faaliyetlerini görüntüledi. ( Hazem Turkia - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de golf turizminin merkezi olarak bilinen Antalya Belek bölgesindeki dünya standartlarına sahip 16 golf sahası, eylülde sezonu açmaya hazırlanıyor. ( Sinan Özmüş - Anadolu Ajansı )
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 65 kişiye 200 bin lira para cezası verildi. Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin neslini sürdürmek için tatlı sulara göçü devam ediyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde, dün gece bir mazot tankerine yerleştirildiği düşünülen bombanın patlaması sonucu, çevrede bulunan çok sayıda mazot tankeri tahrip oldu. Tankerlerin bekletildiği park alanında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları neticesinde söndürüldü. ( Mustafa Bathiş - Anadolu Ajansı )
Beyoğlu'ndaki bir restoran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki normalleşme sürecinde müşterilerine Haliç manzarasına karşı "fanus" şeklindeki izole alanlarda yemek yeme keyfi yaşatıyor. Açık alanda hizmet verilen restoranda, her bir masa polikarbondan oluşturulan odaya konuluyor. Misafirler tamamen izole bir ortamda yemeklerini yerken, adeta "fanus" içerisinde Haliç manzarasını seyredebiliyor. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
Yüksekten düşme, kanser, kalp krizi ve trafik kazası gibi hayatında çoğu insan için kaldırması güç olan 4 büyük travma yaşayan Gaziantepli 30 yaşındaki Zübeyde Nisa Karabacak, trafik kazasında kolunu kaybetmesi sonucu tanıştığı ve "Revo" adını verdiği biyonik koluyla hayata daha da sıkı sarılarak yeni hobiler edindi. Karabacak'ın edindiği hobiler arasında keman çalmak da yer alıyor. ( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı )
New York'taki Fulton Caddesine, ABD'deki polis şiddetine dikkat çekmek ve protestolara destek vermek için "Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter)" yazıldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen el dokuması halı ve kilimler görsel şölen sunuyor. Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimler, mikroplardan arındırılması ve renklerinin pastele dönüşmesi için Döşemealtı ilçesindeki tarlalara seriliyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde tıbbi maske ve eldivenle teftişe çıkan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (ortada), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan önlemleri yerinde inceledi. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, yeni bir tehdit oluşturan çöl çekirgeleri, Hindistan'ın Rajasthan Eyaleti'ndeki Narvar Kasabası'na ulaştı. ( Sourabh Vyas - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da cuma akşamı Rayshard Brooks adlı bir siyahinin polise elektroşok tabancasını uzatması üzerine polislerce vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. ( Ben Hendren - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'ne göç zamanı gelen flamingolar, her mevsim farklı güzelliğe bürünen alanda yaşamlarını sürdürüyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerdeki özel konumu ve geçmişte birçok ünlü bilim insanına ev sahipliği yapmasıyla bilinen Datça'daki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti, yine ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak. Asırlara meydan okuyan görkemiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan 2 antik tiyatrosu, 2 limanı ile meşhur Knidos Antik Kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kapılarını ziyaretçilere açtı. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak’ın kuzeyindeki hedefler Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 528 bin 964’e, ölenlerin sayısının da 6 bin 948’e yükseldiği Rusya’da ertelenen 9 Mayıs Zafer bayramı geçit töreninin hazırlıkları Moskova'da başladı. 24 Haziran’a ertelenen 75. yıl Zafer bayramı kutlamalarının geçit törenine katılacak askeri araçların sürücü ve operatörleri katılımı ile prova ''araçsız'' yapıldı. Askerlerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske kullandığı görüldü. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Filistinli ressam Taki Sabatin, İsrail polisince şehit edilen 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın resmini, Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim kenti tarafında kalan kısmına çizdi. ( Wisam Hashlamoun - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'ne göç zamanı gelen flamingolar, her mevsim farklı güzelliğe bürünen alanda yaşamlarını sürdürüyor. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. ( Metin Dere - Anadolu Ajansı )
Tunus'un başkenti Tunus'ta toplanan bir grup, meclisin feshedilmesi ve erken seçim talebiyle eylem gerçekleştirdi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin'de sosyal adaletsizliğe ve ırkçılığa karşı protesto gerçekleştirildi. Tarihi Brandenburg Kapısı'ndan başlayan protestoda aralarına sosyal mesafeyi ifade eden 1,5 metrelik şerit bulunduran protestocular, Hermannplatz Meydanı'na kadar 9 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü üyeleri, Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Sahili'nde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında tüplü dalış yaparak deniz temizliği gerçekleştirdi. Denizin altında 3 grup halinde temizlik çalışması yapan kulüp üyeleri, yaklaşık 1 saat süren dalış sonunda denizden ağ, çizme, naylon poşet, tıbbi atık, kablo ve şişe çıkardı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi. Göstericiler, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Belçika'nın sömürgeci geçmişi de tekrar gündeme geldi. Ülkede, Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerine yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Ixelles bölgesinde yer alan Kral 2. Leopold döneminde sömürgecilik faaliyetlerine katılan General Storms'un (fotoğrafta) büstü de kırmızıya boyandı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki göçerlerin, her yıl okulların tatil olmasıyla başlayan zorlu göç yolculuğu, yeni tip koronavirüs (kovid 19) tedbirleri kapsamında geçilen normalleşme süreciyle başladı. Dikmen Mahallesi'nde, adeta gelin gibi süsledikleri hayvanlarını her yıl şenlik havasında Dikmen Yaylası'na çıkaran köylüler, bu yıl koronavirüs nedeniyle yaylaya ayrı ayrı çıkarmak zorunda kaldı. Her şeye rağmen geleneği sürdürmek isteyen köylüler, bu yıl da hayvanlarını boyayıp süsledi, yöresel kıyafetlerini giyip zorlu göç yoluna çıktı. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler kayıklarla 146 çeşit kuş türünün barındığı alanda gezinti yapabiliyor. Ziyaretçiler Eber Gölü'nün bu eşsiz güzelliğine, 45 yaşındaki Kadir Ateş'in rehberliği sayesinde tanık oluyorlar. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, müze ve ören yerlerinde koronavirüs kapsamında alınması gerekli tedbirler altında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın önde gelen antik yerleşimlerinden olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anlık en fazla 650 kişinin ziyaret edebileceği açıklandı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Antalya'da yeşil ve mavinin ahenk içerisinde görsel bir şölen sunduğu Kurşunlu Şelalesi, ziyaretçilerine ağaçların arasından kendisini gösteren doğal güzelliğiyle başka bir dünyanın kapısını aralıyor. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) saat 10.15'te başladı. Adayların sınavda koranavirüs önlemlerine uyduğu görüldü. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler, maskelerini çıkarabildi. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da cuma akşamı Rayshard Brooks adlı bir siyahinin polise elektroşok tabancasını uzatması üzerine polislerce vurularak öldürülmesinin ardında başlayan protestolar gün içinde devam etti. Atlanta polis şefi Erika Shields istifa ederken, olayın yaşandığı restoranın önünde protestolar düzenlendi. Akşam saatlerinde şehirdeki çevre yolunu da kapatan göstericilere polis müdahale etti. ( Ben Hendren - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Hoboken kısmından görülen New York kentine vuran güneş ışıkları, gün batımında güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, Hudson Nehri kenarında güzel havanın tadını çıkardı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde binlerce kişi, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. Gösteri yasağına rağmen Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. ( Geoffroy Van Der Hasselt - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'ne, göç zamanı gelen flamingolar, her mevsim farklı güzelliğe bürünen alanda yaşamlarını sürdürüyor. ( İsmail Duru - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci hafta sonunda İstanbullular, Belgrad Ormanı'na gelerek piknik yaptı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen mevkisinde bulunan ve her yıl yüzbinlerce adrenalin tutkununu ağırlayan Melen Çayı'nda, rafting turları normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle tekrar start aldı. İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentin arasında yer alması ve 12 kilometrelik macera dolu parkuru ile doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede suya giren yüzlerce macerasever, yağış ile birlikte dahada keyifli bir hal alan turlarını tamamladı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapalı bulunan dalış merkezleri, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) aldığı önlemlerle yeniden su altı meraklılarını ağırlamaya başladı. Uzun süre sualtına giremeyen dalışseverler yasağın kalkmasının ardından yaptıkları ilk dalışta sualtı canlılığını görme fırsatını buldu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Lübnan'daki ekonomik krizin etkileri sonucu doların iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin liranın üzerine çıkmasının ardından başlayan protestolar, ikinci gününde devam ediyor. Başkent Beyrut'ta toplanan protestocular, lastik yakarak bazı yolları trafiğe kapattı. ( Hussam Shbaro - Anadolu Ajansı )
Gazze'de havaların ısınmasını fırsat bilen Filistinliler, Gazze sahiline akın etti. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar, denizin keyfini çıkardı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarlar için özel bir tribün hazırlayan Fenerbahçe Kulübü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yanı sıra, iç sahada oynanacak karşılaşmalar için "sevdikseni.fenerbahce.org" sitesine fotoğraflarını yükleyen taraftarların kartonetlerini tribünlere yerleştirdi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
İngiltere'nin başkenti Londra'da"Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketinin düzenlediği George Floyd'a destek gösterileri devam ederken, Waterloo Tüneli yakınlarındaki bir sokakta Malcolm X ve Martin Luther King'in grafitilerinin duvara çizildiği görüldü. ( Isabel Infantes - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için defin işlemi gerçekleştirildi. Başkent Yeni Delhi'deki cenazede, sağlık çalışanları ve vefat edenlerin yakınları koruyucu kıyafetleri ile yer aldı. Hindistan'da son 24 saatte 10 bin 956 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğunu bildirdi. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından Fatih Camisi'nde belirlenen kurallara uyarak üçüncü kez cuma namazı kılındı. Namaza 65 yaş üstü vatandaşların da katıldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Sarıçam ormanları ve yemyeşil doğasıyla göz kamaştıran Karsın Sarıkamış ilçesi, kelebeklerle renklendi. Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere ile Keklik vadileri, çiçeklere konan kelebeklerle kartpostallık manzaralar sunuyor. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde sertifikalı tohumda kullanılmak üzere üretilen buğdayın hasadı 160 biçerdöverle hummalı bir şekilde yürütülüyor. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )
Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 72,000'i geçti. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki ünlü Copacabana plajında, Kovid-19 ölümlerini ve hükümetin salgın ile mücadele kapsamındaki politikalarını protesto etmek amacıyla göstericiler, başlarına siyah haç diktikleri 100 adet sembolik mezar kazdı. ( Fabio Alarico Teixeira - Anadolu Ajansı )
Lübnan'da ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi üzerine halk sokağa döküldü. Başkent Beyrut'ta toplanan Lübnanlılar, çöp konteynerlerini yakarak yolları trafiğe kapattı. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )