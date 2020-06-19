Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 65 kişiye 200 bin lira para cezası verildi. Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin neslini sürdürmek için tatlı sulara göçü devam ediyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )