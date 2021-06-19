Fotoğraf: Abdulnasser Alseddik

Yemen'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş ve mülteci kamplarına sığınan yüz binlerce kadın ve çocuk zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, Yemen'de savaş nedeniyle büyük bir kısmı kadın ve çocuk yaklaşık 4 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yüzde 64'ünün ise hiçbir geliri yok. Taiz kentindeki El-Burkani Mülteci Kampına sığınan aileler yaşam mücadelesi veriyor. ( Abdulnasser Alseddik - Anadolu Ajansı )