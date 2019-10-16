Fotoğraf: Sidar Can Eren

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan, Tunceli kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık'a kadar uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı, sonbaharda da birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Her mevsim zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tırtıllar da yaşıyor. Bir süre sonra kelebeğe dönüşecek olan tırtıllar, vücutlarındaki renk ve desenlerle göz kamaştırıyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )