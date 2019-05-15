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Denizkurdu-2019 tatbikatı

Denizkurdu-2019 tatbikatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor. Tatbikatta SAT komandolarının katılımıyla gemilere helikopterle serbest iniş eğitimi gerçekleştirildi. Senaryo gereği korsanların elinde bulunan gemileri SAT komandoları ele geçirdi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )

ÖSO'dan rejim güçleri ve YPG/PKK'nın saldırılarına misilleme Fotoğraf: Hişam el Homsi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün akşam saatlerinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ni vuran Beşşar Esed rejimi askerleri ve müttefiki İran destekli yabancı terörist grupların Halep'te konuşlu olduğu noktalara saldırılar düzenledi. ( Hişam el Homsi - Anadolu Ajansı )

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları Fotoğraf: Sefa Karacan

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 74. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Parkı'nda havai fişek gösterisi yapıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Kudüs'e giriş engeli Fotoğraf: Issam Rimawi

İsrail, Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Giriş engelinin ardından bazı Filistinli gençler, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki ayrım duvarını tırmanarak Kudüs'e geçmeye çalıştı. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Mali'de günlük yaşam Fotoğraf: Elif Öztürk

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali'nin başkenti Bamako'da bütün zorluklara rağmen hayat devam ediyor. Kalapo Kur'an Okulu'nda çocuklar, tahta tabletlere sureler ve dualar yazıyor. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fotoğraf: İsa Terli

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı. Ziyarete gelenler Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerifi de görebilecek. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Osmanlı geleneği gereği Eski Cami çiçeklerle donatıldı Fotoğraf: Salih Baran

Eski Cami, Vakıf Haftası kutlamaları kapsamında çiçeklerle süslendi. Osmanlı padişahlarından II. Ahmed ve II. Mustafa'ya kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Eski Cami'nin içine, cam vazolara yerleştirilen rengarenk çiçekler konuldu. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır." şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıf Haftası'nda bu yıl da sürdürüldü. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

TİGEM'in özel sürüleri yaz bakımında Fotoğraf: Halil Fidan

Türkiye'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi ırkı koyunlar, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra ilaçlı suda yıkanarak, meraya çıkarılıyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor Fotoğraf: Mustafa Bikeç

Ankaralı "yumurta kabuğu oyma sanatkarı" Hamit Hayran'ın, Allah ve Hazreti Muhammed lafızlarını, Hazreti Mevlana, Mustafa Kemal Atatürk ve Ömer Halisdemir portrelerini işlediği eserleri ilgi görüyor. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı )

Ata'nın izinde İstanbul'dan Samsun'a kano turu Fotoğraf: Semih Yüksel

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına İstanbul'dan Samsun'a kano ile yola çıkan ekip, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı. ( Semih Yüksel - Anadolu Ajansı )

Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Ramazan ayının ilk cuma namazı, Büyük Çamlıca Camisi'nde kılındı. Vatandaşlar namaza ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Baharda yayla yollarında kar temizliği Fotoğraf: Eyüp Elevli

Ordu'da doğanın eşsiz güzelliklerini yansıtan yaylalardaki yollarda yüksekliği yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri temizleniyor. ( Eyüp Elevli - Anadolu Ajansı )

Keşmir'de protesto gösterisi Fotoğraf: Faisal Journo

Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Srinagar kentindeki Müslümanlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı. Namaz sonrası Hindistan yönetimini protesto eden bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. ( Faisal Journo - Anadolu Ajansı )

Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nın WTA kadınlar yarı final maçında Romanyalı tenisçi Simona Halep (fotoğrafta) ile İsviçreli tenisçi Belinda Bencic, Caja Magica'da karşılaştı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor Fotoğraf: Cem Genco

Hatay'da bir at çiftliğinde bulunan bin 200 kilogramlık shire cinsi at görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 3 ay önce İstanbul'dan satın alınarak Hatay'a getirilen "Thor" isimli gösteri atı, büyüklüğü ile ilgi topluyor. Çiftlikte kısa gösterilere çıkan 9 yaşındaki Thor, bakıcıları tarafından özenle bakılıyor. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri Fotoğraf: Ali Jadallah

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahale etmesi üzerine bazı Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Antalyaspor - Bursaspor Fotoğraf: Süleyman Elçin

Spor Toto Süper Ligi 32. haftasında Antalyaspor ile Bursaspor, Antalya Stadı’nda karşılaştı. Bursasporlu futbolcular galibiyet sevinci yaşadı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )

Genç Kartallar Haftası Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Komutanlığı ve diğer askeri eğitim kurumların tanıtılması, gençlerin havacılığa olan ilgi ile merakının artırılması ve yıl boyunca büyük özveriyle çalışan harbiyelilerin moral ve motivasyonu için düzenlenen Genç Kartallar Haftası kapsamında Hava Harp Okulu'nun Yeşilyurt'taki yerleşkesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, T41D eğitim uçağı pasaj geçişi gerçekleştirdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Hollanda'da 47. "Ulusal Değirmen Günü" düzenlendi Fotoğraf: Abdullah Aşıran

Hollanda'da, Değirmenler Vakfının organize ettiği "Ulusal Değirmen Günü" bu yıl 47'nci defa düzenlendi. Etkinlik kapsamında ülke genelinde çok sayıda değirmenin kapıları halka açıldı. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı )

Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nın WTA kadınlar final maçında Romanyalı tenisçi Simona Halep (fotoğrafta) ile Hollandalı tenisçi Kiki Bertens, Caja Magica'da karşılaştı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Havaların ısınmasıyla besiciler sürülerini yaylalara çıkardı Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da uzun geçen kışın ardından havaların ısınmasıyla birlikte besiciler, sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nın ATP Masters 1000 Açık erkekler yarı final maçında, İspanyol tenisçi Rafael Nadal (fotoğrafta) ile Yunanlı tenisçi Stefanos Tsitsipas, Caja Magica'da karşılaştı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Zimbabveli anneler ve çocukları Fotoğraf: Mustafa Kamacı

Zimbabveli anneler, çocuklarını doğdukları andan yürüme çağına gelene kadar sırtlarındaki bohçalarda taşıyor. Anneler gündelik işleriyle uğraşırken bebeklerin bazıları uyuyor, bazıları da meraklı gözlerle etrafı izliyor. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Soma şehitleri facianın 5'inci yılında dualarla anılacak Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Türkiye'nin en önemli linyit kömürü üretim merkezi Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşamını yitiren 301 maden işçisi, facianın 5'inci yılında dualarla anılacak. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

"Engelli olunca hayata küsmedim, hayata tutundum" Fotoğraf: Orhan Çiçek

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 7 yaşındayken traktörün devrilmesiyle meydana gelen kaza nedeniyle engelli hale gelen Mevlüt Ekşi (55), hayat mücadelesinde engel tanımıyor. Eğitimine dışarıdan devam eden Ekşi, 18 yaşından sonra ise pazarlarda esnaflık ve market işletti. Ekşi, marketini kapattıktan sonra almaya başladığı engelli maaşıyla yetinmeyerek sahillerde balon satarak eşine ve 11 yaşındaki oğluna bakıyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fotoğraf: Orhan Yoldaş

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Evkur Yeni Malatyasporlu Ömer Şişmanoğlu (sağda), ile Mina (solda) gol sevinci yaşadı. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı )

Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Caja Magica'da yapılan Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nın ATP Masters 1000 Açık erkekler final maçında Yunanlı tenisçi Stefanos Tsitsipas'i yenen Sırp tenisçi Novak Djokovic (fotoğrafta), turnuvanın birincisi oldu. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Gençlerbirliği Süper Lig'de Fotoğraf: Binnur Ege Gürün

Gençlerbirliği taraftarları, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen takımlarını, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde karşıladı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )

"Hedef yolda sıfır can kaybı" Fotoğraf: İslam Yakut

Beşiktaş'ta, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sanatçılar tarafından yayaları ve şöförleri bilinçlendirmek amacıyla "Hedef yolda sıfır can kaybı" adlı grafiti çalışması yapıldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Turistlerin gözdesi sıcak hava balonları Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Doğa ile tarihin eşsiz uyumunun bir araya geldiği Kapadokya'da, ören yerlerini, doğa harikası peribacalarını ve vadileri görmek isteyen turistler için havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

Kargalar meradaki ineğe saldırdı Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Kargalar, Van-Özalp kara yolu üzerindeki Çegengöl merasında otlayan bir ineğe saldırdı. Kargaların üzerine üşüştüğü inek, bir süre sonra bulunduğu yerden kalkarak sürüye karıştı. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Somali'de iç savaşın izleri Fotoğraf: Cem Genco

Somali’de 21 yıl süren iç savaşın harabeye çevirdiği başkent Mogadişu ve diğer kentlerde hayat, zorlu koşullara rağmen sürüyor. Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan 9 bin kişinin yaşadığı mülteci kamplarında ise aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşanıyor. Kampta elektrik, su ve gıda sıkıntısı bulunuyor. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Zimbabve'de günlük yaşam Fotoğraf: Mustafa Kamacı

Afrika kıtasının güneyinde yer alan ve halkın gelir kaynağını tarım, madencilik ve imalat sektörünün oluşturduğu Zimbabve'nin başkenti Harare çevresindeki köylerde, zorlu yaşam şartlarına rağmen hayat devam ediyor. Zimbabveli çocuklar, okuldan arta kalan zamanlarını oynayarak geçiriyor. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Samsun, 19 Mayıs 1919'un 100. yılını kutluyor Fotoğraf: Veysel Altun

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Athena ile Aslı Gökyokuş konser verdi. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

Dünyanın en ünlü binasını THY'nin sponsorluğunda koştular Fotoğraf: Atılgan Özdil

New York'un simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusu Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda yapıldı. Bu yıl 42. kez düzenlenen ve THY'nin ikinci kez sponsorluğunu üstlendiği yarışta, yaklaşık 200 atlet bin 1,576 basamak çıkarak Empire State Binası'nın 86. katındaki gözlem kulesinde bulunan bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Avustrlyalı Suzy Walsham (fotoğrafta), kadınlar yarışını birinci sırada bitirdi. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )

Atlar engellilere terapi oluyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Veliefendi Hipodromu bünyesinde engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynayan bir terapi yöntemi olarak hayata geçirdiği Atla Terapi Merkezi'nde, engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin, fiziksel fonksiyonlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Gelibolu Mevlevihanesi'nde yüzyıllardır tasavvuf rüzgarı esiyor Fotoğraf: Sergen Sezgin

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 17. yüzyılda inşa edilen mevlevihanede, asırlardır tasavvuf öğretisi hayat buluyor. Çile çıkarılan, derviş yetiştirilen 15 Mevlevi asitanesi arasında bulunan Gelibolu Mevlevihanesi'nde her ay sema programları düzenleniyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Denizkurdu-2019 Tatbikatı Fotoğraf: Süleyman Elçin

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )

Gazze'de ramazan Fotoğraf: Ali Jadallah

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında Refah kentindeki evleri tamamen yıkılan Filistinli Zurub ailesi, evlerinin yakınında kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs'ın 100. yılı kutlamaları Fotoğraf: Recep Bilek

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dünya 2'ncisi ve Avrupa Şampiyonu Milli Ampute Futbol Takımı ile Samsun protokolü maç yaptı. ( Recep Bilek - Anadolu Ajansı )

Tarkan'ın Moskova konseri Fotoğraf: Sefa Karacan

Türk pop müziği sanatçısı Tarkan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde konser verdi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Muş'ta kar ve tipiden 6 aydır kapalı olan yol açıldı Fotoğraf: Yahya Sezgin

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan Çavuştepe yolunda, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşım sağlanmaya başlandı. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru babun heyecanı Fotoğraf: Ali Atmaca

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri arasında bulunan babun olarak bilinen habeş maymunları, 15 gün önce 3 yavru dünyaya getirdi. Babunlar, zaman zaman annelerinin kucağında ve sırtında geziniyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı Fotoğraf: Erhan Elaldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, kupasını aldı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın Fotoğraf: Serhat Zafer

Galatasaray, Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazandı. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Ovacık'ta gün batımı Fotoğraf: Sidar Can Eren

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gün batımı sırasında bir at ve sahibinin oluşan silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

72. Cannes Film Festivali Fotoğraf: Mustafa Yalçın

72'inci Cannes Film Festivali çerçevesinde "Les Miserables" filminin gösterimi düzenlendi. Bazı katılımcılar, "Hastaneleri bombalamayı bırakın" pankartı açtı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Göçerlerin zorlu mesaisi oruca engel olmuyor Fotoğraf: Halil Fidan

Şanlıurfa'da kıl çadırlarda yaşayıp hayvanları için sürekli yer değiştiren ve bölgede havaların ısınmasıyla 1919 rakımlı Karacadağ bölgesine giden göçerler, yoğun ve yorucu mesailerine rağmen ramazan ayında oruçlarını tutmaya çalışıyor. Küçük yaşlarına rağmen ailelerine yardımcı olan çocuklar ise fırsat buldukça yaşıtlarıyla oyunlar oynayarak vakit geçirmeye çalışıyor. Çocuklardan Zehra Arak, oğlak ve kuzularla ilgileniyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Somali ve Etiyopya'yı salla birleştiren nehir: Cubba Fotoğraf: Cem Genco

Somali ile Etiyopya arasındaki Cubba nehri, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler geçiren bölge halkı için adeta can damarı niteliği taşıyor. Mogadişu'nun güneyindeki Gedo bölgesinde bulunan Doolow kasabası yakınlarındaki Cubba nehri, aynı zamanda Etiyopya ile bölge halkını da birbirine bağlıyor. Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan mülteci kamplarında yaşayanlar, hem kendileri hem de hayvanları için nehre akın ediyor. Günlük yaklaşık 5 bin kişinin su almaya geldiği Cubba nehrinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Katar'da AL Wakrah Stad'ın açılış töreni Fotoğraf: Mohammed Dabbous

Katar'ın başkenti Doha'da yapımı tamamlanan ve 2022 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak AL Wakrah Stad'ın açılışı yapıldı. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )

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