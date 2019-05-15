Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Komutanlığı ve diğer askeri eğitim kurumların tanıtılması, gençlerin havacılığa olan ilgi ile merakının artırılması ve yıl boyunca büyük özveriyle çalışan harbiyelilerin moral ve motivasyonu için düzenlenen Genç Kartallar Haftası kapsamında Hava Harp Okulu'nun Yeşilyurt'taki yerleşkesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, T41D eğitim uçağı pasaj geçişi gerçekleştirdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )