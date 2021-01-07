Ankara'da sis
Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. ( Kadri Suat Çelik - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Malezya genelinde muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 20 bini geçti. Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 3'e yükseldiği açıklandı. Selden en çok etkilenen Pahang eyaletinde gönüllüler vatandaşlara gıda yardımında bulundu. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )
Rusya'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi. Başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde yapılan gece ayinini Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill (fotoğrafta) yönetti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
ABD Başkanı Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının netleştirilmesi için bugün yapılacak Kongre oturumu için Washington'da toplanan destekçilerine seslendi. Miting için çok sayıda kişi alanda toplandı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Ardahan'da dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde buluşan çocuklar, buz pateni yapmanın keyfini yaşadı. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının aldığı kararlar doğrultusunda ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesinden dolayı Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı. 16 Aralık’tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı. Kısıtlamaların uzatılmasıyla şehir merkezinde yoğunluk yaşanan alanlar boş kaldı. Berlin'in uğrak yerlerinden Alexanderplatz Meydanı'nın kısıtlamalar nedeniyle boş kalmasını fırsat bilen bir kadın meydandaki kuşları besledi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın Doğuşu ve Vaftiz edilişinin yıldönümü Bulgaristan'ın Kalofer kentinde kutlandı. Kutlamalar kapsamında Tundzha Nehri'nde bir araya gelen Hristiyanlar nehirde geleneksel "Horo" dansı yaparak kutlama yaptı. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )
İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan, Romalılardan Osmanlılara kadar kervan ve göç yolu olarak kullanılan Antalya'nın Akseki ilçesindeki güzergah, turizme kazandırılıyor. Sarıhacılar, Belenalan, Bucakalan ve Hüsamettin mahalleleri arasındaki yaklaşık 6 kilometrelik tarihi kervan ve göç yolunun 3 bin 650 metrelik kısmı tamamlandı, geri kalan bölüm ise bu yıl bakım ve onarımdan geçerek kullanıma sunulacak. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )
Kış aylarında en fazla tüketilen sebzelerden olan karnabaharda sezon öncesi yaklaşık 10 liraya kadar çıkan kilogram fiyatı, pazara giren ürün miktarının artmasıyla 3 liraya kadar geriledi. Kışlık sebze üretiminin önde gelen merkezlerinden olan İzmir'in Torbalı ilçesinde karnabahar hasadı devam ediyor. Ovalarda ekilen karnabaharda hasat mesaisi erkenden başlıyor. Sis, yağmur ve çamura rağmen mesai hız kesmeden devam ediyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırı hattındaki derme çatma çadırlara sığınan yüz binlerce sivil, "çilesiz hayat" için briket eve taşınma umuduyla yaşıyor. Türkiye sınırı hattındaki Ebu Fida kampına yerleşen Suriyeliler, zor koşullar altında yaşamlarını sürdürüyor. ( Ahmet Karaahmet - Anadolu Ajansı )
Nevşehir'de, 78 yaşındaki Mustafa Bozdemir, 46 yıldır küçük dükkanında eski ve bozulan saatleri tamir ederek, kaybolmaya yüz tutmuş zanaatını sürdürüyor. Öğretmenlikten istifasının ardından eşinin bileziklerini bozdurarak açtığı 4 metrekarelik atölyesinde yarım asra yakın süredir, bozuk saatlerde akrep ve yelkovanın hareketini sağlayan Bozdemir, ilerleyen yaşına rağmen ara sıra dükkana uğrayarak çalışmaya devam ediyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Kanada'nın Alberta kentinde buzullar, kaplıcalar, göller, şelaleler ve dağlardan oluşan ve ülkedeki en büyük ulusal park olan Jasper Milli Parkı kış aylarının gelmesiyle güzel görüntü oluşturdu. Parktaki Kanada geyikleri dikkat çekti. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki 5 Kilometre Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yawesse, evini medreseye dönüştürerek çocuklara ahşap levhalar üzerinden Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor. Derme çatma kulübelerde defter ve Kur'an-ı Kerim olmadan ders gören öğrenciler, levha üzerine yazılan ayetleri ezberledikten sonra siliyor. Çocuklar, daha sonra eğitmenlerce levhaya yazılan yeni ayetleri ezberlemeye çalışıyor. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD'de Kongre oturumunda başkanlık seçimlerinin Joe Biden lehine resmileştirilmesini protesto eden Donald Trump destekçileri düzenlenecek "Trump için Yürü" gösterisi öncesinde başkent Washington DC'de gece saatlerinde toplanmaya başladı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin batısındaki Cidade de Deus bölgesinde askeri polis tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen Marcelo Guimaraes için kentteki Inhauma Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende Guimaraes'in ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Venezuela'da 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunun kazanmasının ardından yeni milletvekilleri Ulusal Meclise (AN) gelerek görevlerine başladı. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez (sol 2) ile milletvekilleri parlamento binasına eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ile Latin Amerika ülkesinin bağımsızlık önderi Simon Bolivar'ın fotoğraflarını taşıyarak giriş yaptı. ( Carolina Cabral Fernandez - Anadolu Ajansı )
Yılbaşı için süslenip ışıklandırılan Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, yeni yılın ilk günlerinde vatandaşlar güzel vakit geçirdi. ( Alexey Nasyrov - Anadolu Ajansı )
FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka ile İtalyan ekibi Fortitudo Bologna takımları karşılaştı. Pınar Karşıyaka'dan Sek Henry (22) bir pozisyonda mücadele etti. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımı şehir hatları vapurları ile seyirlik görüntü oluşturdu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da Assam eyaletinin Guwahati kentinde bir araya gelen Assam Pradeş Kongre Komitesi üyeleri, yeni tarım reformuna, işsizliğe ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Hafiz Ahmed - Anadolu Ajansı )
İzmir'de son 1 haftada aralıklarla devam eden yağışlara karşın barajlardaki su oranı, geçen yılın gerisinde kaldı. Bu yıl yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir'de, kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş gözlendi. Geçen yılki doluluk oranı rakamlarına göre Tahtalı Barajı (fotoğrafta) yüzde 65'ten yüzde 39'a geriledi. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken, insanlar günlük hayatlarına devam etmeye çalıştı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanırken, ülkedeki durum 2020 yılında iç savaş, kıtlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha da kötüye gitti. Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarının, maddi yetersizlik, finansman eksikliği gibi sebeplerden ötürü yeterince yardım edemediği Yemen'de savaş koşulları, siyasi sorunlar ve ekonomik durum nedeniyle ağırlaşan insani kriz, Kovid-19 salgını sonrasında daha da derinleşti. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan beyin felci hastası 7 yaşındaki Faid Samim, başkent Sana'daki Sabeen Hastanesinde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor. ( Mohammed Hamoud - Anadolu Ajansı )
Kış aylarına karşın beklenen yağışı alamayan İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi ortalaması, yüzde 19,79 ile son 15 yılın en düşük düzeyinde bulunuyor. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda su seviyesinin belirgin ölçüde düştüğü görülüyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Ankara'da öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında avlanmaya devam ediyor. Denize açılan Filistinli balıkçılar, avladıkları balık ve deniz ürünlerini Gazze Limanı'nda satışa sundu. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde 26 Aralık'ta yaşanan tartışmanın ardından çadırları ateşe verildiği için bölgedeki diğer kamplara sığınan yüzlerce Suriyeli mülteci, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. ( Mahmut Geldi - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Polis göstericilere müdahale etti. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, 15 türdeki 185 papağana da ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 135 türden bin 500 civarında hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde, taklit özellikleri ve renkli tüyleriyle papağanlar dikkati çekiyor. Farklı hayvanat bahçelerinden alınanların yanı sıra yasal olmayan yollarla ülkeye getirilen ya da belgesi olmadığı için ilgili kurumlar tarafından el konulan papağanlar da hayvanat bahçesinde sıcak yuvaya kavuşuyor. Hayvanat bahçesindeki rengarenk ara papağanları dikkati çekiyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Malezya genelinde muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 20 bini geçti. ( Bernama - Anadolu Ajansı )
Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi. Başgöz'ü Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı. ( Chicago Başkonsolosluğu - Anadolu Ajansı )
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarının, Ulusal Seçim Kurumu (ANE) tarafından açıklanması bekleniyor. OAC güvenlik güçleri, başkent Bangui'deki mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera partisinin binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından güneşli havayı fırsat bilen başkentliler Ankara Kalesi'ni gezdi. Panoramik Ankara manzarasına sahip Ankara Kalesi, gün batımında güzel manzaralar oluşuyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde bir araya gelen aileler, Lawaypora'da polis ve militanlar arasındaki çatışmada öldürülen yakınlarının cenazelerinin iadesi talebiyle gösteri düzenledi. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar duruşması bugün Londra'da gerçekleştirildi. İadeye ilişkin davada karar duruşması görülürken Almanya'nın başkenti Berlin'deki İngiltere Büyükelçiliği önünde de Assange'ın serbest bırakılması için protesto gerçekleştirildi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini az da olsa yükseltti. Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 373 milyon 259 bin metreküp olarak ölçüldü. Kırklareli'nin Kayalıköy barajında da doluluk oranı yüzde 6 seviyesine ulaştı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor ile Frutti Extra Bursaspor, karşılaştı. Maçta, Bursasporlu oyuncu Oğuz Savaş (fotoğrafta) da mücadele etti. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye 45 kilometre uzaklıkta kurulan büyükbaş hayvan pazarı, Çad, Sudan ve Kamerun gibi ülkelerden ticaret ve hayvan alım satımı için gelen Fulaniler etnik grubuna mensup çobanların buluşma noktası. Dünyanın en büyük yarı göçebe halklarından Fulaniler, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak göçebe yaşam tarzlarını sürdürüyor. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )
Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in birinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslaraarası havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar, mum yaktı. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Bir destekçi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin masasına oturdu. ( EPA/ Jim Lo Scalzo - Anadolu Ajansı )
New York ile New Jersey eyaletlerini birbirine bağlayan George Washington Köprüsü'nün yağmurdan sonra yerde oluşan su göletlerinden yansıması ilginç görüntüler oluşturdu. Amerikalılar Hudson Nehri kenarındaki Ross Dock piknik bölgesinde güzel havanın tadını çıkardı. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
Başkent Moskova’da etkili olan 2021’in ilk kar yağışı ardından Izmaylovo Kremlin ve çevresi adete beyaza büründü. Yeni yıl tatilindeki Moskovalılar, yağan karla birlikte yürüyüş yaptı. Süslemeler ve ahşap mimarisiyle görenleri büyüleyen, Rus masal çizimlerinden de esinlenilerek inşa edilen ve 14 ile 17’nci yüzyıl dönemindeki Moskova'nın izlerini taşıyan Izmaylovo Kremlin, başkentin en önemli kültür ve eğlence merkezleri arasında yeralıyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı futbolcu Marcelo Saracchi (sağda) ile Antalyasporlu oyuncu Gökdeniz Bayrakdar (solda) mücadele etti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor takımları karşılaştı. 79. dakikada MKE Ankaragücü'nde bir oyuncu sakatlandı ve sarı-lacivertli futbolcular, topu taca attı. Daha sonra oyun başlayınca Yeni Malatyasporlu futbolcular topu rakip takıma vermedi. Bunun üzerine sahada iki takım oyuncuları arasına itişmeler başladı. ( Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, Eminönü Meydanı ve çevresinde turistlerin gezdiği gözlendi. ( Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı )
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor, karşılaştı Keçiörengücü takımı oyuncusu Mustafa Tahir Babaoğlu kaçırdığı gol sonrası üzüntü yaşadı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin tanınırlığını ve gelen turist sayısını artırmak amacıyla çalışma yürütülüyor. Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan, Karadeniz sahilinde doğal özelliklerini koruyabilmiş irili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları ve barındırdığı canlı türleri ile Türkiye'nin önemli doğal ekolojik sistemlerinden biri olan Kızılırmak Deltası'nın tanıtımının yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )
Düzce'de sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentindeki federal mahkeme yakınlarında bir araya gelen kalabalık, polis şiddeti karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, güvenlik güçleri ile çatıştı. ( John Rudoff - Anadolu Ajansı )
Filistinliler, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Deyir Cerir beldesi kırsalındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin bir tepeye çadır kurarak, bölgeye yerleşmesine tepki amacıyla gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Liberya'da günlük yaşam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde devam ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Liberya - Sierra Leone arasındaki Bo Waterside sınır kapısı, iki ülke vatandaşlarının yaya geçişleri için günün belirli saatlerde açılıyor. Sınır kapısında vatandaşların ateşi ölçüldü ve elleri dezenfekte edildi. ( Harry Browne - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Binaya girmeye çalışan bazı göstericiler, polisin müdahalesi üzerine biber gazından etkilendi. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir,'de 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. İnsanlar evlerine çekilirken doğadaki canlılar sessiz dünyanın tadını çıkarttı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
İstanbul’da yapılan taksi ücretlerine zam kararının ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi. Yenikapı’daki etkinlik alanına gelen taksiciler nedeniyle Yenikapı mevkisinden Laleli bölgesine kadar taksi sırası oluştu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Gazze'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girildi. Bir grup Filistinli genç, yeni yılı ''kıvılcım saçar'' çevirerek kutladı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1074 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 194 bin 949'a, 56 bin 773 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 675 bin 973'e yükseldi. Ülkede, yeni yıl kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen yasaklar doğrultusunda kısıtlandı. Rio de Janeiro kentinde yeni yıl öncesi sahilleri dolduran Brezilyalıların Kovid-19 tedbirlerine uymadığı görüldü. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle beraber yeni yılın ilk gününde, Yamuna nehri çevresinde sis etkili oldu. Bazı vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı. ( Pankaj Nangia - Anadolu Ajansı )
İspanya'da, yeni yıl kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen yasaklar doğrultusunda kısıtlandı. Barselona'da yılbaşı kutlamalarının merkezi konumunda olan alanların, bu yıl sakin olduğu gözlendi. Yeni yılın ilk dakikalarında Montjuic tepesinde havai fişek gösterisi gerçekleşti. İspanya'da normalde saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, yılbaşı dolayısıyla saat 01:00'e çekildi. ( Albert Bonsfills - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Turizmin başkenti Antalya'da tarihi Kaleiçi ile dünyaca ünlü Konyaaltı sahili sessizliğe büründü. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
İtalya'da, yeni yıl kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen yasaklar doğrultusunda kısıtlandı. Roma'da yılbaşı kutlamalarının merkezi konumunda olan alanların, bu yıl boş olduğu gözlendi. ( Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etti. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, yeni yıl kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen yasaklar doğrultusunda kısıtlandı. ( Arpad Kurucz - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Bursa'da sessizlik hakim oldu. Fotoğrafta, kısıtlamayla birlikte sefer sayıları azaltılan trenlerin park alanı görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Her yeni yıla görkemli programlarla giren Rusya, 2021'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde getirilen kısıtlamalarla karşıladı. Başkent Moskova’da kutlamaların en yoğun yapıldığı Kremlin Sarayı'nın yakınında yer alan tarihi Kızıl Meydan'a akşam saatlerinden itibaren girişler yasaklandı. Kızıl Meydan yakınlarında gerçekleşen hava fişek gösterisi, meydandaki sessizlikle görüntülendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Yunanistan'ın başkenti Atina, yeni yılı Akropolis tepesindeki Parthenon tapınağında yapılan havai fişek gösterileriyle karşıladı. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
Antalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için canları pahasına fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesi'ndeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Öne çıkanlar
En Yeniler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını eş zamanlı olarak izledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Savunma Sanayi Başkanlığını ziyaret etti