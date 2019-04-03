Fotoğraf: TUSAŞ

Kendi sınıfının en etkili taarruz helikopteri olan Atak, Brezilya'da yaptığı uçuşlarla beğeni topladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen Atak helikopteri, Brezilya'da gerçekleştirilen roadshow kapsamında 11 pilot tarafından, 22 sorti ile yaklaşık 18 saat uçuş yaptı. Rio de Janeiro kentinin simgelerinden biri olan Kurtarıcı İsa heykeli etrafından uçan Atak, performansıyla pilotların ve izleyicileri beğenisini kazandı. ( TUSAŞ - Anadolu Ajansı )