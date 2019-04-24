Lale tarlasına turist ilgisi
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, tarladaki bitkilerin çiçek açması güzel görüntü oluşturdu. Bölgeye gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirdi. ( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )
Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, "Jülyet'in Yolculuğu" adlı kısa metrajlı filmle yönetmen koltuğuna oturacak. Atasoy, konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını cevapladı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )
Malatya'nın Darende ilçesinde, Berat Kandili dolayasıyla tarihi Somuncu Baba Külliyesi ve Caminde düzenlenen etkinlikle idrak edildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında, Real Madrid ile Panathinaikos basketbol takımları Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Real Madrid takımının basketbolcusu Edy Tavares (ortada), rakipleri Ioannis Papapetrou (solda) ve Ian Vougioukas (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Çamlıca Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Başkentte düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışmaları başladı. Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde teşvik yarışmaları yapılıyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
Trakya'da bu yıl geçen yıla göre 3 kat daha fazla ekilen kanola bitkisinin çiçekleri Edirne'yi de adeta sarıya boyadı. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )
Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen rafting parkurunda, bu yıl 150 bin kişinin rafting heyecanına katılması hedefleniyor. Turizmde bölgenin lokomotifi kabul edilen raftingde, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanırken bölgeye rafting yapmaya gelen maceraseverler doyasıya eğleniyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Uşak'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali'nde, motosiklet gösterisi yapıldı. ( Çağatay İğci - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 yıl önce yaz okulunda başladığı yüzmede önemli başarılar elde edip ikinci kez milli takıma seçilen Sera Sır, olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor. Sera Sır, Bodrum Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarını sürdürüyor. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Elise Jefferson (32), Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan rakibi ile mücadele etti. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Çanakkale'de kısa süren sağanağın ardından Çanakkale Boğazı'nda oluşan gökkuşağı, tarihi Gelibolu Yarımadası'na sefer yapan feribotla beraber adeta görsel şölen sundu. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Spor Toto Süper Lig’de Akhisarspor ile Antalyaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Akhisarspor’dan Elvis Manu (sağda) ile Antalyaspor’dan Bahadır Öztürk (solda) mücadele etti. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Irak'ın Erbil kentine bağlı Soran bölgesinde yer alan Ruwandız Vadisi, dik yamaçları, derin vadileri ve şelaleleriyle eşsiz bir güzelliğe sahip. Baharın gelmesiyle yeşile bürünen vadiler ziyaret edilen mekanların başında geliyor. Dağlarda eriyen kar sularının debisiyle oluşan vadi, manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. ( Yunus Keleş - Anadolu Ajansı )
Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen "MLO Strongman Champions League" sona erdi. 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların son gününde, tır çekme, araba kaldırma ve üzeri kum torbaları ile dolu pikap araçları itme yarışları yapıldı. Yarışmaya Honduraslu sporcu Nill Syhe de katıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Fransa'da sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlediği eylemler, 23. haftasında Paris'teki Place de la Republique'de devam etti. İtfaiye ekipleri, göstericilerin ateşe verdiği motosikletlere müdahale etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Yuto Nagatomo (55) attığı gol sonrası sevincini arkadaşlarıyla paylaştı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenler öncesinde tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki hazırlıklar tamamlandı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, askeri eğitimini başarıyla tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenledi. Mezuniyet töreninde düzenlenen gösteriler sırasında bir araç patlatıldı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 207 kişi öldü, 400 kişi yaralandı. Colombo'nun kuzeyinde yer alan Katana bölgesindeki St.Sebastian kilisesine düzenlenen saldırı sonrası yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. ( Chamila Karunarathne - Anadolu Ajansı )
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2019) Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 16 Nisan'da başlayan TUR 2019'un Sakarya ile İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik altıncı ve son etabı yapıldı. Avrasya Tüneli'nden geçen bisikletçiler, Sultanahmet Meydanı'nda finiş noktasına ulaştı. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 33. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Athletic Club Bilbao takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Marcelo Vieira (ortada), rakibi Inaki Williams (solda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi stada giremeyen bazı Adana Demirspor taraftarları maçı izlemek için çevredeki binaların çatısına çıktı. ( Yusuf Koyun - Anadolu Ajansı )
Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya, ABD'nin New York eyaletinde kutlandı. Paskalya dolayısıyla düzenlenen kutlamalara renkli kıyafet ve özel tasarım şapkalarla katılan Amerikalılar, trafiğe kapanan caddede yürüyüş yaptı. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı. Alanyasporlu bir taraftar yöresel Yörük kıyafetleriyle karşılaşmayı izledi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi. Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine ölçüsüz müdahalesi sonucu bacaklarını kaybeden bir grup Filistinli, Refah kentinde gösteri düzenledi. Koltuk değnekleriyle Şehitler Meydanı'nda toplanan göstericiler, ilaç, protez bacakların temin edilmesini ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep etti. ( Abed Zagout - Anadolu Ajansı )
Sudan Meslek Odaları (SPA) çağrısıyla başkent Hartum'daki Ordu Komutanlığı binası önünde toplanan Sudanlılar, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle gösteri düzenledi. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin dört bir yanından tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası'na gelen 3 bin Mevlevi, 57. Alay Şehitliği'nden birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tasavvuf Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu öncülüğünde şehit Mehmetçikler anısına düzenlenen "Mevlevi Alayı" programına ülkenin dört bir yanından yaklaşık 3 bin Mevlevi, yöresel kıyafetleriyle katıldı. Asker, efe ve semazen kıyafetleri de giyen Mevleviler, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çataldere Şehitliği bölgesinde kortej oluşturarak, açtıkları dev bayrağıyla 57. Alay Şehitliği'ne kadar yürüdü. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle yoğunluk yaşanıyor. Harran'daki kerpiç evler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda 24 ve 25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı. Provada, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları da uçuş gerçekleştirdi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Paskalya gününde aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya terör saldırıları düzenlenen Sri Lanka'da başkent Kolombo'da 87 adet bomba fünyesi bulunduğu bildirildi. Terör saldırıların hedeflerindeki kiliselerden St. Anthony's Kilisesi'nin yakınında park halindeki bir kamyonetin içinde bulunan 3 adet bombanın etkisiz hale getirilmeye çalışırken infilak etti. Patlamada yararlanan olmazken, gürültü çevrede korku ve paniğe sebep oldu. ( Chamila Karunarathne - Anadolu Ajansı )
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) bünyesinde bulunan çocuk korosu ve balesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara Opera Sahnesi'nde "neşe" temalı temsil verdi. Bölümün 25 yıldır başkanlığını yürüten Ömür Uyanık ve eğitmenlerin eşliğinde çalışmalarını sürdüren 60 çocuk, bale sanatçıları Sanem Subaygil ve Buğra Alnıaçık ile "Paquita"yı ve "Shostakovich'le dans"ı sahneye taşıdı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )
Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle Ordu Komutanlığı binası önünde düzenledikleri gösteriler devam etti. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Düzce'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin halk oyunu gösterileri beğeniyle izlendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla düzenlenen "Muş Olimpiyatları" başladı. Etkinlikte gençler kıyasıya güreş tuttu. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile 7'den 70'e binlerce kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Giresun'da kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yeşilgiresun İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi. ( Gültekin Yetgin - Anadolu Ajansı )
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gösteri uçuşu yaptı. Kentte, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandını dolduran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle izledi. ( Mustafa Güngör - Anadolu Ajansı )
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, Spor Toto Tenis Park'da 2.tur müsabakaları devam etti. Turnuvada, Fransız tenisçi Pauline Parmentier (fotoğrafta), Kazak rakibi Elena Rybakina ile mücadele etti. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler arasında yeni evli bir çift de yer aldı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, Spor Toto Tennis Park'da 1.tur müsabakaları devam etti. Turnuvada, milli tenisçi Çağla Büyükakçay (fotoğrafta), Rus rakibi rakibi Svetlana Kuznetsova ile mücadele etti. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
TRT 23 Nisan Gala Programı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, şenliğe katılan 40 ülkenin çocukları gösterilerini sundu. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )
Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle Ordu Komutanlığı binası önünde düzenledikleri gösteriler devam etti. Başkentteki protestolara katılmak üzere Atbara kentinden binlerce gösterici trenle geldi. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesinin 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Doğal güzellikleri, kültürel yapısı ve mesire yerleriyle ilgi çeken Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Son yıllarda adından da sıkça söz ettiren yayla, bir ay süreyle kendisini adeta maviye boyayan çiçeği görmek isteyenlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da bu tarihlerdeki ilk adresi haline geldi. ( Kadriye Aydın - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Filistinli sanatçı Ali el-Cibali, İsrail'in Gazze'ye Temmuz 2014'te düzenlediği saldırılarda büyük zarar gören binaların enkazında sergilediği eserleriyle sıra dışı bir şekilde bölge sakinlerinin acılarına tercüman oluyor. Gazze'deki Filistinlilerin maruz kaldığı sıkıntıları ifade etmek amacıyla kentin batısındaki En-Nasr Mahallesi'nde yer alan bir binanın yıkık duvarlarını sergi alanı olarak kullanan Cibali, bu sıra dışı sergisini "Molozlar Arasındaki Hayalperestler" şeklinde isimlendirdi. Sergide, çocuk, kadın, yaşlı ve genç yüzlerin kullanıldığı 4'ü duvara çizilen, 6'sı yağlı boya tabloya resmedilen 10 eser yer alıyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 57. Alay Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
VakıfBank, Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaştı. VakıfBanklı voleybolcular Kübra Çalışkan (6) Kelsey Robinson (7) , bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 34. hafta maçında, Atletico Madrid ile Valencia takımları Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Atletico Madrid takımının futbolcusu Juanfran (solda), rakibi Jose Luis Gaya (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erdi. ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" sona erdi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )