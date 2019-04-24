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Lale tarlasına turist ilgisi

Lale tarlasına turist ilgisi

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, tarladaki bitkilerin çiçek açması güzel görüntü oluşturdu. Bölgeye gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirdi. ( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )

Fadik Sevin Atasoy yönetmen koltuğuna oturacak Fotoğraf: Binnur Ege Gürün

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, "Jülyet'in Yolculuğu" adlı kısa metrajlı filmle yönetmen koltuğuna oturacak. Atasoy, konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını cevapladı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )

Berat Kandili Fotoğraf: Ayhan İşcen

Malatya'nın Darende ilçesinde, Berat Kandili dolayasıyla tarihi Somuncu Baba Külliyesi ve Caminde düzenlenen etkinlikle idrak edildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )

Real Madrid – Panathinaikos Fotoğraf: Burak Akbulut

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında, Real Madrid ile Panathinaikos basketbol takımları Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Real Madrid takımının basketbolcusu Edy Tavares (ortada), rakipleri Ioannis Papapetrou (solda) ve Ian Vougioukas (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Van'da kar sürprizi Fotoğraf: Mesut Varol

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )

Yaylaya çıkmaya hazırlanan besiciye kar sürprizi Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, kar sürprizi ile yolculuklarını erteledi. Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Koyunlarını yaylaya çıkarmaya hazırlanan besici Sevdin Çaksoy, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaylalara daha geç çıkacaklarını belirtti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Berat Kandili Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Çamlıca Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Binicilikte 23 Nisan heyecanı Fotoğraf: Ali Balıkçı

Başkentte düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışmaları başladı. Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde teşvik yarışmaları yapılıyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Edirne'de bahar çiçekleri doğaya renk verdi Fotoğraf: Salih Baran

Trakya'da bu yıl geçen yıla göre 3 kat daha fazla ekilen kanola bitkisinin çiçekleri Edirne'yi de adeta sarıya boyadı. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

Melen Çayı'nda rafting heyecanı Fotoğraf: Ömer Ürer

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen rafting parkurunda, bu yıl 150 bin kişinin rafting heyecanına katılması hedefleniyor. Turizmde bölgenin lokomotifi kabul edilen raftingde, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanırken bölgeye rafting yapmaya gelen maceraseverler doyasıya eğleniyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Ulubey kanyonunda motosiklet gösterisi Fotoğraf: Çağatay İğci

Uşak'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali'nde, motosiklet gösterisi yapıldı. ( Çağatay İğci - Anadolu Ajansı )

"Olimpiyatlarda yüzmeyi hedefliyorum" Fotoğraf: Ali Ballı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 yıl önce yaz okulunda başladığı yüzmede önemli başarılar elde edip ikinci kez milli takıma seçilen Sera Sır, olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor. Sera Sır, Bodrum Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarını sürdürüyor. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )

Galatasaray - Hatay Büyükşehir Belediyespor Fotoğraf: Elif Öztürk

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Elise Jefferson (32), Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan rakibi ile mücadele etti. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı Fotoğraf: Sergen Sezgin

Çanakkale'de kısa süren sağanağın ardından Çanakkale Boğazı'nda oluşan gökkuşağı, tarihi Gelibolu Yarımadası'na sefer yapan feribotla beraber adeta görsel şölen sundu. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Akhisarspor - Antalyaspor Fotoğraf: Emin Mengüarslan

Spor Toto Süper Lig’de Akhisarspor ile Antalyaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Akhisarspor’dan Elvis Manu (sağda) ile Antalyaspor’dan Bahadır Öztürk (solda) mücadele etti. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Revanduz dağlarında "ilkbahar güzelliği" Fotoğraf: Yunus Keleş

Irak'ın Erbil kentine bağlı Soran bölgesinde yer alan Ruwandız Vadisi, dik yamaçları, derin vadileri ve şelaleleriyle eşsiz bir güzelliğe sahip. Baharın gelmesiyle yeşile bürünen vadiler ziyaret edilen mekanların başında geliyor. Dağlarda eriyen kar sularının debisiyle oluşan vadi, manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. ( Yunus Keleş - Anadolu Ajansı )

Dünyanın en güçlü adamları Alanya'da Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen "MLO Strongman Champions League" sona erdi. 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların son gününde, tır çekme, araba kaldırma ve üzeri kum torbaları ile dolu pikap araçları itme yarışları yapıldı. Yarışmaya Honduraslu sporcu Nill Syhe de katıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 23. haftasında sokaklarda Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa'da sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlediği eylemler, 23. haftasında Paris'teki Place de la Republique'de devam etti. İtfaiye ekipleri, göstericilerin ateşe verdiği motosikletlere müdahale etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor Fotoğraf: Şebnem Coşkun

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Yuto Nagatomo (55) attığı gol sonrası sevincini arkadaşlarıyla paylaştı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır Fotoğraf: Sergen Sezgin

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenler öncesinde tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki hazırlıklar tamamlandı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Gazze'de mezuniyet töreni Fotoğraf: Mustafa Hassona

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, askeri eğitimini başarıyla tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenledi. Mezuniyet töreninde düzenlenen gösteriler sırasında bir araç patlatıldı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılar Fotoğraf: Chamila Karunarathne

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 207 kişi öldü, 400 kişi yaralandı. Colombo'nun kuzeyinde yer alan Katana bölgesindeki St.Sebastian kilisesine düzenlenen saldırı sonrası yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. ( Chamila Karunarathne - Anadolu Ajansı )

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf: Orhan Akkanat

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2019) Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 16 Nisan'da başlayan TUR 2019'un Sakarya ile İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik altıncı ve son etabı yapıldı. Avrasya Tüneli'nden geçen bisikletçiler, Sultanahmet Meydanı'nda finiş noktasına ulaştı. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )

Real Madrid – Athletic Club Bilbao Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 33. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Athletic Club Bilbao takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Marcelo Vieira (ortada), rakibi Inaki Williams (solda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Adanaspor - Adana Demirspor Fotoğraf: Yusuf Koyun

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi stada giremeyen bazı Adana Demirspor taraftarları maçı izlemek için çevredeki binaların çatısına çıktı. ( Yusuf Koyun - Anadolu Ajansı )

New York'ta Paskalya kutlamaları Fotoğraf: Atılgan Özdil

Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya, ABD'nin New York eyaletinde kutlandı. Paskalya dolayısıyla düzenlenen kutlamalara renkli kıyafet ve özel tasarım şapkalarla katılan Amerikalılar, trafiğe kapanan caddede yürüyüş yaptı. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Fotoğraf: Süleyman Elçin

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı. Alanyasporlu bir taraftar yöresel Yörük kıyafetleriyle karşılaşmayı izledi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )

Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi Fotoğraf: Sergen Sezgin

Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi. Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Gazzeli engellilerden protesto Fotoğraf: Abed Zagout

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine ölçüsüz müdahalesi sonucu bacaklarını kaybeden bir grup Filistinli, Refah kentinde gösteri düzenledi. Koltuk değnekleriyle Şehitler Meydanı'nda toplanan göstericiler, ilaç, protez bacakların temin edilmesini ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep etti. ( Abed Zagout - Anadolu Ajansı )

Sudan'daki gösteriler Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

Sudan Meslek Odaları (SPA) çağrısıyla başkent Hartum'daki Ordu Komutanlığı binası önünde toplanan Sudanlılar, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle gösteri düzenledi. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

57. Alay'dan birlik beraberlik mesajı verdiler Fotoğraf: Sergen Sezgin

Türkiye'nin dört bir yanından tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası'na gelen 3 bin Mevlevi, 57. Alay Şehitliği'nden birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tasavvuf Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu öncülüğünde şehit Mehmetçikler anısına düzenlenen "Mevlevi Alayı" programına ülkenin dört bir yanından yaklaşık 3 bin Mevlevi, yöresel kıyafetleriyle katıldı. Asker, efe ve semazen kıyafetleri de giyen Mevleviler, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çataldere Şehitliği bölgesinde kortej oluşturarak, açtıkları dev bayrağıyla 57. Alay Şehitliği'ne kadar yürüdü. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

UNESCO adayı Harran'da turizm bereketi Fotoğraf: Halil Fidan

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle yoğunluk yaşanıyor. Harran'daki kerpiç evler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı Fotoğraf: Sergen Sezgin

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda 24 ve 25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı. Provada, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları da uçuş gerçekleştirdi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 87 bomba fünyesi bulundu Fotoğraf: Chamila Karunarathne

Paskalya gününde aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya terör saldırıları düzenlenen Sri Lanka'da başkent Kolombo'da 87 adet bomba fünyesi bulunduğu bildirildi. Terör saldırıların hedeflerindeki kiliselerden St. Anthony's Kilisesi'nin yakınında park halindeki bir kamyonetin içinde bulunan 3 adet bombanın etkisiz hale getirilmeye çalışırken infilak etti. Patlamada yararlanan olmazken, gürültü çevrede korku ve paniğe sebep oldu. ( Chamila Karunarathne - Anadolu Ajansı )

DOB'un çocukları "23 Nisan"ı neşeyle kutladı Fotoğraf: Binnur Ege Gürün

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) bünyesinde bulunan çocuk korosu ve balesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara Opera Sahnesi'nde "neşe" temalı temsil verdi. Bölümün 25 yıldır başkanlığını yürüten Ömür Uyanık ve eğitmenlerin eşliğinde çalışmalarını sürdüren 60 çocuk, bale sanatçıları Sanem Subaygil ve Buğra Alnıaçık ile "Paquita"yı ve "Shostakovich'le dans"ı sahneye taşıdı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )

Sudan'daki gösteriler Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle Ordu Komutanlığı binası önünde düzenledikleri gösteriler devam etti. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraf: Ömer Ürer

Düzce'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin halk oyunu gösterileri beğeniyle izlendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

"Muş Olimpiyatları" başladı Fotoğraf: İbrahim Yaldız

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla düzenlenen "Muş Olimpiyatları" başladı. Etkinlikte gençler kıyasıya güreş tuttu. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraf: Gökhan Balcı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile 7'den 70'e binlerce kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

"Türk Yıldızları" Şehitler Abidesi semalarında Fotoğraf: Sergen Sezgin

Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Gültekin Yetgin

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Giresun'da kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yeşilgiresun İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi. ( Gültekin Yetgin - Anadolu Ajansı )

SOLOTÜRK'ten Mersin'de 23 Nisan'a özel gösteri Fotoğraf: Mustafa Güngör

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gösteri uçuşu yaptı. Kentte, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandını dolduran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle izledi. ( Mustafa Güngör - Anadolu Ajansı )

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası Fotoğraf: Mehmet Eser

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, Spor Toto Tenis Park'da 2.tur müsabakaları devam etti. Turnuvada, Fransız tenisçi Pauline Parmentier (fotoğrafta), Kazak rakibi Elena Rybakina ile mücadele etti. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraf: Binnur Ege Gürün

Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler arasında yeni evli bir çift de yer aldı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası Fotoğraf: Elif Öztürk

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, Spor Toto Tennis Park'da 1.tur müsabakaları devam etti. Turnuvada, milli tenisçi Çağla Büyükakçay (fotoğrafta), Rus rakibi rakibi Svetlana Kuznetsova ile mücadele etti. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

TRT 23 Nisan Gala Programı Fotoğraf: Erçin Top

TRT 23 Nisan Gala Programı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, şenliğe katılan 40 ülkenin çocukları gösterilerini sundu. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı Fotoğraf: Binnur Ege Gürün

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )

Sudan'daki gösteriler Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle Ordu Komutanlığı binası önünde düzenledikleri gösteriler devam etti. Başkentteki protestolara katılmak üzere Atbara kentinden binlerce gösterici trenle geldi. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

Anayasa Mahkemesinin 57'nci kuruluş yıl dönümü Fotoğraf: Evrim Aydın

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesinin 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Foto safarinin gözde adresi: Kadıralak Yaylası Fotoğraf: Kadriye Aydın

Doğal güzellikleri, kültürel yapısı ve mesire yerleriyle ilgi çeken Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Son yıllarda adından da sıkça söz ettiren yayla, bir ay süreyle kendisini adeta maviye boyayan çiçeği görmek isteyenlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da bu tarihlerdeki ilk adresi haline geldi. ( Kadriye Aydın - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Gazze'de enkazlar arasındaki sıra dışı sergi Fotoğraf: Mustafa Hassona

Filistinli sanatçı Ali el-Cibali, İsrail'in Gazze'ye Temmuz 2014'te düzenlediği saldırılarda büyük zarar gören binaların enkazında sergilediği eserleriyle sıra dışı bir şekilde bölge sakinlerinin acılarına tercüman oluyor. Gazze'deki Filistinlilerin maruz kaldığı sıkıntıları ifade etmek amacıyla kentin batısındaki En-Nasr Mahallesi'nde yer alan bir binanın yıkık duvarlarını sergi alanı olarak kullanan Cibali, bu sıra dışı sergisini "Molozlar Arasındaki Hayalperestler" şeklinde isimlendirdi. Sergide, çocuk, kadın, yaşlı ve genç yüzlerin kullanıldığı 4'ü duvara çizilen, 6'sı yağlı boya tabloya resmedilen 10 eser yer alıyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü Fotoğraf: Sergen Sezgin

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 57. Alay Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA Fotoğraf: Şebnem Coşkun

VakıfBank, Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaştı. VakıfBanklı voleybolcular Kübra Çalışkan (6) Kelsey Robinson (7) , bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Atletico Madrid – Valencia Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 34. hafta maçında, Atletico Madrid ile Valencia takımları Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Atletico Madrid takımının futbolcusu Juanfran (solda), rakibi Jose Luis Gaya (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı Fotoğraf: Binnur Ege Gürün

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı Fotoğraf: Ahmet İzgi

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erdi. ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )

Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü Fotoğraf: Sergen Sezgin

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" sona erdi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

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