Fotoğraf: Sergen Sezgin

Türkiye'nin dört bir yanından tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası'na gelen 3 bin Mevlevi, 57. Alay Şehitliği'nden birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tasavvuf Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu öncülüğünde şehit Mehmetçikler anısına düzenlenen "Mevlevi Alayı" programına ülkenin dört bir yanından yaklaşık 3 bin Mevlevi, yöresel kıyafetleriyle katıldı. Asker, efe ve semazen kıyafetleri de giyen Mevleviler, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çataldere Şehitliği bölgesinde kortej oluşturarak, açtıkları dev bayrağıyla 57. Alay Şehitliği'ne kadar yürüdü. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )