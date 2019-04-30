Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Av baskısı nedeniyle Akdeniz'de artık ender görülen trança, sinarit ve mercan gibi balık türlerini çiftlik ortamında yetiştirmeyi başaran İzmir'deki bir firma, uzun yıllar yeni türler geliştirmek için çaba sarf etti. Yaklaşık 5 yıl önce yeni bir cins üzerinde çalışma başlatan Ar-Ge ekibi, aynı aileden olan trança ve sinariti melezleme girişiminde bulundu. Başarılı olan melezleme işlemi sonrasında yeni bir cins geliştiren firma, üretim izni için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurdu ve "Egeli" ismiyle bu cinsin üretim iznini aldı. Karaburun ilçesinde bulunan tesislerinde denizle buluşan ve diğer kültür balıkları çipura ve levreğe göre daha hızlı büyüyen "Egeli"nin yaklaşık 1 yıl sonra satışa hazır hale gelmesi hedefleniyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )