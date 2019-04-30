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Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği

Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği

Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürü sürdürerek misafirlerini ağırlayan yaylalar, ilk baharın gelişi ile tatlı bir telaşa girdi. Kentin sıra yaylaları olan ve rakımları bin 200 ila bin 800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylaları, iki mevsimi bir arada yaşıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin Refah kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )

Manisa'da bedelli askerlik yapanlar terhis oldu Fotoğraf: Ahmet Bayram

Manisa'da, bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 812 asker için yemin ve terhis töreni yapıldı. Tören sonrasında halk oyunu ve savunma sanatları gösterisi yapıldı. ( Ahmet Bayram - Anadolu Ajansı )

Sudan'da ordu genel karargahı önündeki gösteriler Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle Ordu Komutanlığı binası önünde düzenledikleri gösteriler devam etti. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

Fenerbahçe - Galatasaray Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray ile Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçeli basketbolcu Tuğçe Canıtez (sağda), bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu İnci Güçlü (solda) ile mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Turizm merkezlerinde deniz keyfi Fotoğraf: Orhan Çiçek

Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı plajında ve sahil kenarındaki parklarda keyifli vakit geçirdi. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları Fotoğraf: Sefa Karacan

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi. Farklı işçi sendikalarının öncülüğünde Kızıl Meydan'da yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki bayrak ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Yahya'nın motosiklete binme hayalini Sofuoğlu gerçekleştirdi Fotoğraf: Uğur Subaşı

Batman'da motosiklete biniyormuş gibi öğretmenleri ve arkadaşlarıyla video çektiren ilkokul öğrencisi Yahya Ekinci'nin hayalini, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından görüntüleri izleyen eski şampiyon milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu gerçekleştirdi. ( Uğur Subaşı - Anadolu Ajansı )

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri Fotoğraf: Mustafa Hassona

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin, gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Başkentte Hint rüzgarı Fotoğraf: Raşit Aydoğan

Hindistan'ın önde gelen dans gruplarından Nrityagram, geleneksel Odissi dansını Ankara'da Leyla Gencer Sahnesi'nde sergiledi. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )

Van Kalesi'nde gün batımı Fotoğraf: Ali Balıkçı

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van Kalesi, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine uğruyor. Akşam saatlerinde Van Gölü ve kaleyle bütünleşen gün batımı, izlemek isteyen turistlere farklı bir güzellik sunuyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Göçebe hayatların "yaz maratonu" başladı Fotoğraf: Halil Fidan

Hayvanlarına daha verimli otlaklar bulabilmek için mevsim şartlarına göre yer değiştirmek durumunda kalan göçer aileler, Şanlıurfa'da havaların ısınmaya başlamasıyla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki daha serin olan yaylalara gitmek göç hazırlıklarına başladı. Çadırlarını sökerek eşyalarını araçlara yükleyen besiciler, yolculuk öncesi hayvanlarının sağımını gerçekleştiriyor. Şilan Arak ise yolculuk öncesi kuzuların bakımıyla ilgileniyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Binlerce kişi Çamlıca Camisi'nde buluştu Fotoğraf: Onur Çoban

İstanbul Müftülüğünün düzenlediği "Sabah namazı buluşmaları"nın finali, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve binlerce vatandaşın katılımıyla Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirildi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti Fotoğraf: Metin Aktas

Türk Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Elif Gökçe Erol, huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor. ( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )

Hoşgörü adası Akdamar, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bölgede sağlanan huzur ortamıyla son yıllarda turizm alanında hareketli bir dönem yaşayan Van'da Akdamar Adası, kentte inanç turizminin de ön plana çıkmasını sağladı. Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan kilisede gerçekleştirilen ayine Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen Ermeniler katılıyor. "Hoşgörünün adresi" olarak da tanımlanan ada ve buradaki kilisede, bu yıl da binlerce Ermeni'nin katılımıyla ayin yapılması planlanıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Mesir macunu 479. kez saçıldı Fotoğraf: İbrahim Kahrıman

UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi"nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde mesir macunu saçımı yapıldı. Festival kapsamında cadde ve sokakları süslenen kentte kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'da mehter marşları eşliğinde başladı. Yürüyüşe katılan halk oyunları ekipleri de yöresel danslardan örnekler sergiledi. ( İbrahim Kahrıman - Anadolu Ajansı )

Ermenilerin Kahramanmaraş'ta yaptığı katliamlar kınandı Fotoğraf: Ersoy Sevinç

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları tarafından "Asılsız Ermeni İddialarını Kınama ve Şehitlerimizi Anma" etkinliği düzenlendi. Konuşmanın ardından etkinliği katılanlar 150 metrelik Türk bayrağı açarak, şehitlikten Ermenilerce masum vatandaşların diri diri atıldığı Kanlı Köprü'ye kadar yaklaşık iki kilometrelik güzergahta anma yürüyüşü yaptı. ( Ersoy Sevinç - Anadolu Ajansı )

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i koşuldu Fotoğraf: Resul Rehimov

Bakü’de, Formula 1'de sezonunun 4. etabı olan Azerbaycan Grand Prix'si koşuldu. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )

İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları tamamlandı Fotoğraf: Ahmed Melik Yağmur

İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları sona erdi. Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) - Çeşme Marina tarafından düzenlenen yarışlara 39 tekne ve 250 sporcu katıldı. ( Ahmed Melik Yağmur - Anadolu Ajansı )

Kültür balıkçılığının yeni türü "Egeli" Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Av baskısı nedeniyle Akdeniz'de artık ender görülen trança, sinarit ve mercan gibi balık türlerini çiftlik ortamında yetiştirmeyi başaran İzmir'deki bir firma, uzun yıllar yeni türler geliştirmek için çaba sarf etti. Yaklaşık 5 yıl önce yeni bir cins üzerinde çalışma başlatan Ar-Ge ekibi, aynı aileden olan trança ve sinariti melezleme girişiminde bulundu. Başarılı olan melezleme işlemi sonrasında yeni bir cins geliştiren firma, üretim izni için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurdu ve "Egeli" ismiyle bu cinsin üretim iznini aldı. Karaburun ilçesinde bulunan tesislerinde denizle buluşan ve diğer kültür balıkları çipura ve levreğe göre daha hızlı büyüyen "Egeli"nin yaklaşık 1 yıl sonra satışa hazır hale gelmesi hedefleniyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Paris'te 1 Mayıs yürüyüşünde olay çıktı Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa'nın başkenti Paris'te işçi sendikası üyeleri ve sarı yeleklilerin katılımıyla düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşünde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Gösteriler sırasında bir protestocu göz yaşartıcı gaz kapsüllerinden etkilendi. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Akdamar Adası'nda ilkbahar Fotoğraf: Ali Balıkçı

Van'ın en önemli tarihi değerlerinden biri olan Akdamar Adası, ilkbahar mevsiminde çiçek açan badem ağaçlarıyla farklı bir güzelliğe büründü. Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının çiçekleriyle bütünleşen Akdamar Adası, bir çok yerli ve yabancı ziyaretçisine görsel şölen sunuyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Gazze'de bal hasadı Fotoğraf: Mustafa Hassona

Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki arıcılar, bal hasadına başladı. İsrail ablukasının devam ettiği Gazze'ye arıcılıkta kullanılan ilaçların da sokulamaması, bal verimliliğini ciddi oranda düşürmüş durumda. Arı kovanlarını kontrol eden üreticiler, uygun olan petekleri seçerek bal dolum tesisine götürüyorlar. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Beşiktaş - MKE Ankaragücü Fotoğraf: Orhan Akkanat

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Vodafone Park’ta karşılaştı. Beşiktaş'ın 4. golünü atan Adem Ljajic, sevinç yaşadı. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )

Van gölünün ikinci büyük adası Çarpanak Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan ikincisi olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusu ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe bürünüyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

14. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor Fotoğraf: Emin Sansar

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen "14. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde muhabirlerin zorlu eğitimi hız kesmeden devam ediyor. Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda, kursiyerler, alanında uzman isimler tarafından eğitiliyor. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Gazzeli kızların evleri sokak kedilerinin yuvası oldu Fotoğraf: Mustafa Hassona

Gazze'de Filistinli kızların evleri, kentteki bakıma muhtaç kedilerin sıcak yuvası oldu. Gönüllü kızlar, sokaktan topladıkları kedileri evlerine götürerek, onları kendi imkanlarıyla besleyip bakımını üstleniyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Eskişehirspor-Afjet Afyonspor Fotoğraf: Emrah Yaşar

Spor Toto 1. Lig’de Eskişehirspor ile Afjet Afyonspor karşılaştı. Bir pozisyonda Eskişehirsporlu Furgan Polat (26), rakibi Soner Şahin (34) ile mücadele etti. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )

Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası Fotoğraf: Sefa Karacan

Rusya'da, Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 74'üncü yıl dönümü kutlamaları öncesinde, başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası yapıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Kültür balıkçılığının yeni türü "Egeli" Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Av baskısı nedeniyle Akdeniz'de artık ender görülen trança, sinarit ve mercan gibi balık türlerini çiftlik ortamında yetiştirmeyi başaran İzmir'deki bir firma, uzun yıllar yeni türler geliştirmek için çaba sarf etti. Yaklaşık 5 yıl önce yeni bir cins üzerinde çalışma başlatan Ar-Ge ekibi, aynı aileden olan trança ve sinariti melezleme girişiminde bulundu. Başarılı olan melezleme işlemi sonrasında yeni bir cins geliştiren firma, üretim izni için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurdu ve "Egeli" ismiyle bu cinsin üretim iznini aldı. Karaburun ilçesinde bulunan tesislerinde denizle buluşan ve diğer kültür balıkları çipura ve levreğe göre daha hızlı büyüyen "Egeli"nin yaklaşık 1 yıl sonra satışa hazır hale gelmesi hedefleniyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Kendini ceylanlara adadı Fotoğraf: Rauf Maltaş

Şanlıurfa'da yaşayan Fevzi Felhan, nesli tükenme tehlikesi altında olan 10 ceylanı evinin bahçesinde özenle besliyor. Fevzi Felhan'ın çocukları da ceylanlarla yakından ilgileniyor. ( Rauf Maltaş - Anadolu Ajansı )

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Fotoğraf: Ömer Ürer

Düzce'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendika üyeleri, Cedidiye Meydanı'nda toplandı. İşçiler ellerindeki pankartlarla Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 1 Mayıs Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Fotoğraf: Sefa Karacan

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi. İşçi sendikalarının öncülüğündeki yürüyüşe, yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki çiçek, balon ve bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Lula da Silva destekçilerinden gösteri Fotoğraf: Cris Faga

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva destekçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir araya gelerek gösteri düzenledi. ( Cris Faga - Anadolu Ajansı )

Anadolu Efes - Barcelona Lassa Fotoğraf: Şebnem Coşkun

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmada galip gelen Anadolu Efes takımı oyuncuları sevinç yaşadı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Fotoğraf: Volkan Furuncu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları, Anadolu Meydanı'nda etkinlik düzenledi. ( Volkan Furuncu - Anadolu Ajansı )

Paris'te 1 Mayıs yürüyüşünde olay çıktı Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Fransa'nın başkenti Paris'te işçi sendikası üyeleri ve sarı yeleklilerin katılımıyla düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşünde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Almanya’da 1 Mayıs gösterisi Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs dolayısıyla sol gruplar tarafından düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı. Friedrichshain semti Wismar Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Rigaer ve Frankfurter Allee caddelerini takip ederek Warschauer Köprüsü'ne kadar yürüdü. ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Barcelona - Liverpool Fotoğraf: Adria Puig

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya temsilcisi Barcelona, İngiltere temsilcisi Liverpool'u Camp Nou Stadyumu'nda konuk etti. Barcelona oyuncusu Lionel Messi (fotoğrafta) karşılaşmanın ardından sevinç yaşadı. ( Adria Puig - Anadolu Ajansı )

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