Rusya, İran ve Esed İdlib'i trajediye sürüklüyor
Esed rejiminin, İran ve Rusya'nın Astana Anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib'de karadan ilerleyişinin, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını başlatması ihtimali kaygı uyandırıyor. Saldırılardan kaçarak Harbanoş köyündeki kamplara sığınan Suriyeli siviller, soğuk hava ve zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar suda kaldı. Yağışın sürdüğü Karşıyaka ilçesinde su tahliye çalışması devam etti. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın Köln kentinde sahne alan Tarkan'ın konserine yoğun ilgi oldu. Avrupa Turnesi'nin son konserinde Köln Lanxess Arena'da konser veren Tarkan'ı 8 bin müziksever coşkuyla dinledi. Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre konser öncesi satılan biletlerin tamamı tükendi. ( Mesut Zeyrek - Anadolu Ajansı )
Kütahya'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Lucknow kentinde bir araya gelen çok sayıda gösterici, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı ve gösteriler sırasında tutuklananlara destek için protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Sumit Kumar - Anadolu Ajansı )
Gazze'deki Der Latin Kilisesi'nde Noel öncesi ayin düzenlendi. ( Mustafa M. B. Hassouna - Anadolu Ajansı )
Bursa'da kolluk kuvvetlerince suç mahallerinde olay yeri, fail ve mağdur ilişkilerini ortaya koymak amacıyla elde edilen bulgular, Kriminal Polis Laboratuvarı'nda son teknoloji cihazlarla inceleniyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray, İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray’dan Sofiane Feghouli (fotoğrafta) kaçırdığı bir gol pozisyonunun ardından üzüntü yaşadı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Hristiyanlar, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek ve ayine katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesini ziyaret edip mum yakarak dua etti. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törene çok sayıda mezun olan öğrenci katıldı. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Beyoğlu'nda Noel dolayısıyla Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Fethiye-Antalya kara yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars'ta bulutlar tarihi yapılarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Esed rejiminin, İran ve Rusya'nın Astana Anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib'de karadan ilerleyişinin, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını başlatması ihtimali kaygı uyandırıyor. Saldırılardan kaçarak Harbanoş köyündeki kamplara sığınan Suriyeli siviller, soğuk hava ve zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl için süslenen cadde, sokak ve meydanlar halkın ilgi odağı haline geldi. 1-8 Ocak arasında Noel tatiline girecek Moskova, farklı tonlarda rengarenk ışıklarla ve çeşitli figürlerle süslendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Elazığ'da 5 gündür kentin üstünü kaplayan, kentin yüksek kesimindeki tarihi Harput Mahallesi'nde tüm güzelliğiyle görülebilen sis tabakası, doğa severlere güzel manzaralar sunarken fotoğrafçılar için de eşsiz kareler oluşturuyor. Hafta sonunu fırsat bilip bu eşsiz manzarayı izlemek için Harput'a gelenler, tarihi mahallede ziyaretçi yoğunluğu oluşturuyor. ( İsmail Şen - Anadolu Ajansı )
(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hükümet karşıtı göstericiler, bu kez, Pekin yönetiminin Uygur Türklerinin çoğunlukta olduğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki politikalarına tepki göstermek için toplandı. ( EPA / EFE - JEROME FAVRE - Anadolu Ajansı )
Sudan’ın Mavil Nil eyaletinde ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) kontrolü altındaki Yabus kentine ilk kez insani yardım götürüldü. Yıllardır süren çatışmalar ve yardımların ulaştırılamaması nedeniyle birçok temel tüketim malzemesinden yoksun olan Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki bölge halkı, açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan 60 yaşındaki İbtisam Said, yoğun bombardıman nedeniyle Maarratünnuman ilçesinde ayrılmak zorunda kalırken, baktığı kedilerden sadece birini yanında götürebildi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin yardımıyla ilçeden ayrılan Said, AA muhabirine açıklamlarda bulundu. ( Nasır Akıl - Anadolu Ajansı )
Elazığ'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. ( Enver Hancı - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Hristiyanlar, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek ve ayine katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesini ziyaret edip dua etti. Nijerya'dan gelen bir grup, Mehd Kilisesi'nde dua etti. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Sudan’da geçiş dönemi hükümetinin kadınların toplumdaki etkinliğinin artırılması faaliyetleri kapsamında kurulan 21 takımlı kadınlar futbol liginde ilk sezon bu akşam oynanan müsabakalarla sona erdi. Hartum Stadyumu’nda oynanan maçta başkent temsilcisi Difa rakibi Tahaddi'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Difa futbol takımı, Kadın Futbol Ligi'nin ilk şampiyonu oldu. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muriqi (solda) ile Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida (sağda), bir pozisyonda mücadele etti. ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl için süslenen cadde, sokak ve meydanlar halkın ilgi odağı haline geldi. 1-8 Ocak arasında Noel tatiline girecek Moskova, farklı tonlarda rengarenk ışıklarla ve çeşitli figürlerle süslendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Güneş tutulması, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan’dan da gözlemlendi. Yerel saatle 10.15'te parçalı bir şekilde başlayan tutulma, 10 yıl sonra gözlenen ilk halkalı Güneş tutulması oldu. ( Kiki Cahyadi - Anadolu Ajansı )
Elazığ'da akşam saatlerinde sis etkili oldu. ( Enver Hancı - Anadolu Ajansı )
Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin ikinci golünü Ozan Tufan attı. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Malatya'nın Darende ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. ( itfaiye - Anadolu Ajansı )
Masmavi denizleri, yeşil doğası, el değmemiş koyları ve kültürel varlıklarıyla milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya ve Muğla, yılın tamamında gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle de ön plana çıkıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne birçok ülkeden dünyaca tanınan akrobasi pilotları katılıyor. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )
Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması Pakistan'ın başkenti Karaçi'de gözlemlendi. Bazı Pakistanlılar, şifa bulması ümidiyle çocuklarını kuma gömdüler. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sis güzel görüntü oluşturdu. ( Burak Milli - Anadolu Ajansı )
Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesi Sveti Georgi'de Noel ayini düzenlendi. Ayin, duanın ardından Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan, okunmuş ekmeğin dağıtılmasıyla sona erdi. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Yeni yıl kutlamalarına sayılı günler kala Gazze sahilinde kurulan 2020 aydınlatması, deniz dalgaları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu son iki günde 10 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti. İdlibli aileler, yanlarına aldıkları eşyalarıyla güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı. ( Harun Nacar - Anadolu Ajansı )
Ardahan-Kars sınırında yer alan, kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı ve atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü, havaların soğumasıyla yüzeyinde oluşan buz tabakası ile ayrı bir güzelliğe büründü. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi. ( İbrahim Erikan - Anadolu Ajansı )
Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Altınkaynak, imkansızlıklar içinde olmasına rağmen kanaatkar tutumu ve yardımseverliği ile takdir topluyor. Çektiği zorluklara rağmen kimseye yük olmayan, belediyenin kömür yardımını, daha çok ihtiyacı olanlara verilsin, diye reddeden 52 yaşındaki Altınkaynak'ın uzun süredir akan çatısı, komşularının kendinden habersiz belediyeye haber vermesiyle onarıldı. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )
Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması Pakistan'ın başkenti Karaçi'de gözlemlendi. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
Yaklaşık bir haftadır Ankara üzerinde etkili olan sis, hafta sonunda da kentin üstünden kalkmadı. Başkent güne sisler altında uyandı. ( Fırat Yurdakul - Anadolu Ajansı )
ABD Başkanı Donald Trump (fotoğrafta), Florida Eyaleti West Palm Beach şehrindeki Palm Beach County Kongre merkezinde düzenlenen Turning Point USA 'Student Action' zirvesine katıldı. Trump, burada bir konuşma yaptı. ( Eva Marie Uzcategui Trinkl - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı, Delhi'de protesto gösterisi düzenlendi. ( Javed Sultan - Anadolu Ajansı )