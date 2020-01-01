İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına 3 günde 47 bin sivil daha göç etti. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Türkiye sınırına yakın Harbanuş köyüne göç eden aileler, soğuk kış şartlarıyla mücadele ediyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )