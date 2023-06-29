Dolar
26.05
Euro
28.39
Altın
1,904.19
ETH/USDT
1,840.00
BTC/USDT
30,220.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor

29.06.2023

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini sürdürüyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet