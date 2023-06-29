29.06.2023

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )