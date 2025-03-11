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Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor

11.03.2025

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası, birçok kuş ile canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingolar, İzmir Körfezi'nin batısında, Gediz Nehri'nin denizle buluştuğu alandaki deltanın önde gelen kuş türleri arasında yer alıyor. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Gediz Deltası, flamingolara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

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