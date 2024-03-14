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Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor

14.03.2024

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

Gazze'de geçici liman inşası için çalışmalar devam ediyor
Fotoğraf: Yasser Qudaih

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu aralıksız sürerken Gazze'de inşa edilecek geçici liman için çalışmalar devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla yaptırıldığı ileri sürülen geçici liman için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan alınan taş bloklar ve iş makinesi görüntülendi. ( Yasser Qudaih - Anadolu Ajansı )

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