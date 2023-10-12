Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına altıncı gününde de devam etti. Gazze’deki Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda El Husni ailesine ait bir ev yerle bir oldu. Filistinliler, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından bir bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )