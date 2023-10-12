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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

12.10.2023

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırı sonucu yıkılan binalarda sivil savunma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkazdan çıkarılan Filistinliler tedavi için ambulanslara sevk edildi. ( Belal Khaled - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Abed Zagout

İsrail savaş uçakları, abluka altında tutuğu Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor. Saldırıda Filistinli gazeteciler Said et-Tavil, Muhammed Subh ve aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenler için Han yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. ( Abed Zagout - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Mustafa Hassona

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Mustafa Hassona

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Mustafa Hassona

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Mustafa Hassona

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Gazze'nin Refah kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları beşinci gününde de sürüyor
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırıda Gazze kenti kuzeyinde yer alan El Karame mahallesinde bir çok binayı hedef alındı. Saldırı sonucu, bir çok bina kullanılamaz hale geldi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına altıncı gününde de devam etti. Gazze'nin Refah kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına altıncı gününde de devam etti. Gazze’deki Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda El Husni ailesine ait bir ev yerle bir oldu. Filistinliler, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından bir bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
Fotoğraf: Belal Khaled

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırı sonucu yıkılan binalarda sivil savunma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı. Kuzeni tarafından enkazdan çıkarılan Filistinli küçük kız hayatını kaybetti. ( Belal Khaled - Anadolu Ajansı )

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