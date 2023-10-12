İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırı sonucu yıkılan binalarda sivil savunma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkazdan çıkarılan Filistinliler tedavi için ambulanslara sevk edildi. ( Belal Khaled - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, abluka altında tutuğu Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor. Saldırıda Filistinli gazeteciler Said et-Tavil, Muhammed Subh ve aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenler için Han yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. ( Abed Zagout - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı, tedavi için Şifa Hastanesi'ne getirildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Gazze'nin Refah kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Saldırıda Gazze kenti kuzeyinde yer alan El Karame mahallesinde bir çok binayı hedef alındı. Saldırı sonucu, bir çok bina kullanılamaz hale geldi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına altıncı gününde de devam etti. Gazze'nin Refah kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına altıncı gününde de devam etti. Gazze’deki Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda El Husni ailesine ait bir ev yerle bir oldu. Filistinliler, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından bir bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırı sonucu yıkılan binalarda sivil savunma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı. Kuzeni tarafından enkazdan çıkarılan Filistinli küçük kız hayatını kaybetti. ( Belal Khaled - Anadolu Ajansı )
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