Fotoğraf
Gaziantep'te bulgur, geleneksel yöntemlerle kurutuluyor



21.08.2025

​Gaziantep’in Nizip ilçesinde hasadı yapılan bulgur, sıcak güneşin altında geleneksel yöntemlerle kurutuluyor.


Fotoğraf: Nurettin Boydak

​Ürün, sabah saatlerinde büyük kazanlarda haşlandıktan sonra traktörlerle geniş serim alanlarına taşınıyor.


Fotoğraf: Nurettin Boydak

Yıkanan taneler, bu alanlara serilerek doğal ortamda kurutuluyor.


Fotoğraf: Nurettin Boydak

​Kurutma sürecinde traktörlere takılan özel gereçler, serili bulgur üzerinde desenler oluşturuyor. (Nurettin Boydak - Anadolu Ajansı)


Fotoğraf: Nurettin Boydak


Fotoğraf: Nurettin Boydak


Fotoğraf: Nurettin Boydak


Fotoğraf: Nurettin Boydak

En Yeniler

