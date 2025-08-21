Gaziantep’in Nizip ilçesinde hasadı yapılan bulgur, sıcak güneşin altında geleneksel yöntemlerle kurutuluyor.
Ürün, sabah saatlerinde büyük kazanlarda haşlandıktan sonra traktörlerle geniş serim alanlarına taşınıyor.
Yıkanan taneler, bu alanlara serilerek doğal ortamda kurutuluyor.
Kurutma sürecinde traktörlere takılan özel gereçler, serili bulgur üzerinde desenler oluşturuyor. (Nurettin Boydak - Anadolu Ajansı)
