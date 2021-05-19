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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsü'nde tarih dersinde görülüyor. Atatürk'e İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve pilot Sabiha Gökçen eşlik etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )