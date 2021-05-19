19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 20 Haziran 1922'de Adapazarı Kız Okulu-Sabiha Hanım Okulu öğretmen ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışında profesör ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 5 Haziran 1928'de İstanbul Tuzla'ya gelişinde kız öğrenciler tarafından karşılandı. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 2 Aralık 1930'da İstanbul'da Harp Okulu öğrencilerini ziyaret etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 13 Kasım 1930'da Sivas Kız Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 15 Aralık 1930'da İstanbul Darülfünu'nda (Üniversitesi) öğrencilerle ders dinledi. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 24 Aralık 1930'da Edirne Öğretmen Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, Ankara Kız Lisesi'ni ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1938'de Harp Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsü'nü ziyaret etti. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsü'nde tarih dersinde görülüyor. ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsü'nde tarih dersinde görülüyor. Atatürk'e İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve pilot Sabiha Gökçen eşlik etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 13 Kasım 1937'de Sivas Lisesi'nde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 12 Eylül 1936'da Adana Kız Enstitüsü'nü ziyaret etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1934 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle birlikte. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1935 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle birlikte. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )