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Florya Metin Oktay Tesisleri’nden yayındayız. Galatasaray taraftarları Sakarya Demokrasi Meydanı’nda takımlarının 23. şampiyonluğunu kutluyor
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Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kutluyor

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kutluyor

30.05.2023

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Florya'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kutluyor
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Florya'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Florya'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Florya'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Florya'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Florya'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Florya'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Florya'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Üsküdar’da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Üsküdar’da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Üsküdar’da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Hakan Nural

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Başkent Ankara'daki Kızılay Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Hakan Nural

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Başkent Ankara'daki Kızılay Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Hakan Nural

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Başkent Ankara'daki Kızılay Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Gökhan Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Zonguldak kent merkezinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Gökhan Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Gökhan Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Zonguldak kent merkezinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Gökhan Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Gökhan Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Zonguldak kent merkezinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Gökhan Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Gökhan Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Zonguldak kent merkezinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Gökhan Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Gökhan Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Zonguldak kent merkezinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Gökhan Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Tekirdağ kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Tekirdağ kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Tekirdağ kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Tekirdağ kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Tekirdağ kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Bingöl kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Bingöl kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Bingöl kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Bingöl kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Bingöl kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Özgün Tiran

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Özgün Tiran

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Özgün Tiran

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Özgün Tiran

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Özgün Tiran

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Özgün Tiran

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Manisa'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Ahmet Bayram - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Ahmet Bayram

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Manisa'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Ahmet Bayram - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Mehmet Çalık - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Mehmet Çalık - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Ömer Ürer

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Düzce Anıtpark Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Ömer Ürer

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Düzce Anıtpark Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Ömer Ürer

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Düzce Anıtpark Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Ömer Ürer

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Düzce Anıtpark Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Florya'da toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutluyor
Fotoğraf: Uğur Baklacı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bilecik'te şampiyonluk kutlamaları yapıldı. ( Uğur Baklacı - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Güven Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Güven Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Güven Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Güven Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Güven Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Fotoğraf: Samet Kalyoncu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde taraftarlarca kutlandı. ( Samet Kalyoncu - Anadolu Ajansı )

Galatasaraylı taraftarlar Ankara’da şampiyonluğu kutladı
Fotoğraf: Utku Uçrak

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ankara’da taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. ( Utku Uçrak - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Talha Koca

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Talha Koca - Anadolu Ajansı )

Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
Fotoğraf: Yusuf Okur

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Artvin'de kutlandı. ( Yusuf Okur - Anadolu Ajansı )

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutluyor
Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Aksaray kent merkezinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Ağıt Erdi Ulukaya - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray
Fotoğraf: Erhan Elaldı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )

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