Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
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