Dolar
34.56
Euro
36.64
Altın
2,611.02
ETH/USDT
3,148.90
BTC/USDT
91,236.00
BIST 100
9,395.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

18.11.2024

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fotoğraf: Fabio Teixeira

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında, çeşitli partiler, hareketler ve aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı Rio Belediye Binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Farklı milliyetlerden aktivistler, dünya liderlerinden Orta Doğu’daki şiddet olaylarına son verilmesini talep ederek, zirveye katılan liderlere baskı yapmak amacıyla toplandı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet