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Çorum’da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı keşif için olayın yaşandığı köy meydanına getirildi.
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İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

İlkbaharda yağan kar, "Erzurum 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" dedirtti Fotoğraf: Yunus Okur

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )

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