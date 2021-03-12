Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkbaharın ilk ayı olan martta etkili olan yoğun kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.Yeniden beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ve parklarda güzel manzaraların oluştuğu kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi. ( Yunus Okur - Anadolu Ajansı )