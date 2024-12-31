Dünya’nın yeni yıla ilk giren kıtası olan Avustralya’da 2025 yılı, Sydney kentinde düzenlenen görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. ( Halil ibrahim Kamalak - Anadolu Ajansı )
Tayvan'ın başkenti Taipei'de vatandaşlar, yeni yıl kutlamaları kapsamında Taipei 101 gökdeleni etrafında bir araya geldi. ( Daniel Ceng - Anadolu Ajansı )
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