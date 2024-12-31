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Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

31.12.2024

Dünya’nın yeni yıla ilk giren kıtası olan Avustralya’da 2025 yılı, Sydney kentinde düzenlenen görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı. ( Halil ibrahim Kamalak - Anadolu Ajansı )

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Fotoğraf: Sydney Belediyesi

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Fotoğraf: Sydney Belediyesi

Tayvan'da yeni yıl kutlamaları
Fotoğraf: Daniel Ceng

Tayvan'ın başkenti Taipei'de vatandaşlar, yeni yıl kutlamaları kapsamında Taipei 101 gökdeleni etrafında bir araya geldi. ( Daniel Ceng - Anadolu Ajansı )

Tayvan'da yeni yıl kutlamaları
Fotoğraf: Daniel Ceng

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