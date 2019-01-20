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Alman-Türk iş çevreleri buluştu
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Son şampiyon Avustralya Açık'a veda etti
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Elazığ'da dolunay
Elazığ'ın Palu ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay, Şeyh Ali Septi'nin türbesi ile görüntülendi. ( Enver Hancı - Anadolu Ajansı )
20.01.2019
Enver Hancı
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Türkiye
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