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Fotoğraf
Edirne'de dolunay

Edirne'de dolunay

Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, yuvalarındaki leyleklerle güzel görüntü oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Edirne'de dolunay
Fotoğraf: Gökhan Balcı

Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, yuvalarındaki leyleklerle güzel görüntü oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Bingöl'de dolunay
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güzel görüntü oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güzel görüntü oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile birlikte görüntülendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile birlikte görüntülendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile birlikte görüntülendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile birlikte görüntülendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

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