Edirne'de dolunay
Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, yuvalarındaki leyleklerle güzel görüntü oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, yuvalarındaki leyleklerle güzel görüntü oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güzel görüntü oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güzel görüntü oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile birlikte görüntülendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile birlikte görüntülendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile birlikte görüntülendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile birlikte görüntülendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )