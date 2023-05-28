Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Hatay'da sevinç gösterisinde bulundu. ( Mehmet Bayrak - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Hatay'da sevinç gösterisinde bulundu. ( Mehmet Bayrak - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Hatay'da sevinç gösterisinde bulundu. ( Mehmet Bayrak - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Hatay'da sevinç gösterisinde bulundu. ( Mehmet Bayrak - Anadolu Ajansı )
Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )
Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )
Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )
Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )
Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla vatandaşlar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu Manas Bulvarı'nda kutlama yaptı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla vatandaşlar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu Manas Bulvarı'nda kutlama yaptı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla vatandaşlar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu Manas Bulvarı'nda kutlama yaptı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )