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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yayındayız. Kasımpaşa’da vatandaşlar kutlama yapıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının önünden yayındayız.
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Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu

28.05.2023

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Uğur Ulu

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Uğur Ulu

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Uğur Ulu

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Uğur Ulu

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Uğur Ulu

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Uğur Ulu

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Uğur Ulu

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından AK Partililer, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Serhat Zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Özgün Tiran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Özgün Tiran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Özgün Tiran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Özgün Tiran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Özgün Tiran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Evrim Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Evrim Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Evrim Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Evrim Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Evrim Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Evrim Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Evrim Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Evrim Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turu
Fotoğraf: Evrim Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen partililer, konvoy yaparak Ankara Kızılay Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Ferdi Uzun

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Ferdi Uzun

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Ferdi Uzun

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Ferdi Uzun

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu
Fotoğraf: Ferdi Uzun

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı. ( Mustafa Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Hatay'da kutlanıyor
Fotoğraf: Mehmet Bayrak

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Hatay'da sevinç gösterisinde bulundu. ( Mehmet Bayrak - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Hatay'da kutlanıyor
Fotoğraf: Mehmet Bayrak

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Hatay'da sevinç gösterisinde bulundu. ( Mehmet Bayrak - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Hatay'da kutlanıyor
Fotoğraf: Mehmet Bayrak

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Hatay'da sevinç gösterisinde bulundu. ( Mehmet Bayrak - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Hatay'da kutlanıyor
Fotoğraf: Mehmet Bayrak

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Hatay'da sevinç gösterisinde bulundu. ( Mehmet Bayrak - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Hayati Akçay

Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Hayati Akçay

Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Hayati Akçay

Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Hayati Akçay

Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Hayati Akçay

Ordu'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla vatandaşlar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu Manas Bulvarı'nda kutlama yaptı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla vatandaşlar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu Manas Bulvarı'nda kutlama yaptı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla vatandaşlar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu Manas Bulvarı'nda kutlama yaptı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

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