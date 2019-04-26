Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.93
BIST 100
94,783.14
Altın
1,285.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler