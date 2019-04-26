Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )