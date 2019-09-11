Fotoğraf: Hasan Namlı

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır anneleri ve yakınları, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önünde başlattıkları oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor. Celil Begdaş, 17 yaşındaki dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılıyor. ( Hasan Namlı - Anadolu Ajansı )