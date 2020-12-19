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Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Gaziantep'te oksijen tüpünün patladığı hastanenin içi görüntülendi.
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Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kırıkkale'de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Halil İbrahim İdik - Anadolu Ajansı )

Mersin'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu. Kentteki Özgecan Aslan Barış ve Mersin İdman Yurdu meydanlarınında boş olduğu görüldü. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )

Mersin'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu. Kentteki Özgecan Aslan Barış ve Mersin İdman Yurdu meydanlarınında boş olduğu görüldü. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )

Mersin'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu. Kentteki Özgecan Aslan Barış ve Mersin İdman Yurdu meydanlarınında boş olduğu görüldü. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin Fotoğraf: Gönül Ünlü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Gönül Ünlü - Anadolu Ajansı )

Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: Arif Yavuz

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediyor. ( Arif Yavuz - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı Fotoğraf: Tunahan Akgün

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Tunahan Akgün - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı Fotoğraf: Tunahan Akgün

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Tunahan Akgün - Anadolu Ajansı )

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar boş kaldı Fotoğraf: Sabri Yıldırım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı. ( Sabri Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı Fotoğraf: Cihan Demirci

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı Fotoğraf: Cihan Demirci

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı Fotoğraf: Cuma Sarı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Deniz Açık

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi. İki Eylül Caddesi, sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Deniz Açık

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi. İsmet İnönü Caddesi, sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Deniz Açık

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Sakarya Caddesi, sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Düzce'de büyük oranda uyuluyor. Kentte cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Şehirde yaya ve araç trafiğinin en yoğun noktası İstanbul Caddesi ve çevresi sessizliğe büründü. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Düzce'de büyük oranda uyuluyor. Kentte cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Merkez Büyük Cami ve çevresi kısıtlama nedeniyle boş kaldı. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Düzce'de büyük oranda uyuluyor. Kentte cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Şehir içi ulaşımın ana arterlerinden Rasim Betir Paşa Bulvarı boş kaldı. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessiz kaldı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Hayvan sever vatandaşlar sokak hayvanlarını besledi. ( Ömer Ertuğrul - Anadolu Ajansı )

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessiz kaldı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan işletmelerden ekmek fırınları, üretimini sürdürüyor. ( Ömer Ertuğrul - Anadolu Ajansı )

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessiz kaldı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. ( Ömer Ertuğrul - Anadolu Ajansı )

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessiz kaldı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. ( Ömer Ertuğrul - Anadolu Ajansı )

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu Fotoğraf: Şahin Oktay

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kocaeli'de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek güzergahlarından İzmit Kent Meydanı boş kaldı. ( Şahin Oktay - Anadolu Ajansı )

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu Fotoğraf: Şahin Oktay

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kocaeli'de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek güzergahlarından Leyla Atakan Caddesi boş kaldı. ( Şahin Oktay - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü Fotoğraf: Müslüm Etgü

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı. ( Müslüm Etgü - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü Fotoğraf: Müslüm Etgü

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı. ( Müslüm Etgü - Anadolu Ajansı )

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