Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kırıkkale'de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Halil İbrahim İdik - Anadolu Ajansı )
Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu. Kentteki Özgecan Aslan Barış ve Mersin İdman Yurdu meydanlarınında boş olduğu görüldü. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu. Kentteki Özgecan Aslan Barış ve Mersin İdman Yurdu meydanlarınında boş olduğu görüldü. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu. Kentteki Özgecan Aslan Barış ve Mersin İdman Yurdu meydanlarınında boş olduğu görüldü. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Gönül Ünlü - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediyor. ( Arif Yavuz - Anadolu Ajansı )
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Tunahan Akgün - Anadolu Ajansı )
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Tunahan Akgün - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı. ( Sabri Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi. İki Eylül Caddesi, sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi. İsmet İnönü Caddesi, sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Sakarya Caddesi, sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Düzce'de büyük oranda uyuluyor. Kentte cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Şehirde yaya ve araç trafiğinin en yoğun noktası İstanbul Caddesi ve çevresi sessizliğe büründü. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Düzce'de büyük oranda uyuluyor. Kentte cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Merkez Büyük Cami ve çevresi kısıtlama nedeniyle boş kaldı. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Düzce'de büyük oranda uyuluyor. Kentte cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Şehir içi ulaşımın ana arterlerinden Rasim Betir Paşa Bulvarı boş kaldı. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )
Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Hayvan sever vatandaşlar sokak hayvanlarını besledi. ( Ömer Ertuğrul - Anadolu Ajansı )
Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan işletmelerden ekmek fırınları, üretimini sürdürüyor. ( Ömer Ertuğrul - Anadolu Ajansı )
Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. ( Ömer Ertuğrul - Anadolu Ajansı )
Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. ( Ömer Ertuğrul - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kocaeli'de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek güzergahlarından İzmit Kent Meydanı boş kaldı. ( Şahin Oktay - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kocaeli'de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek güzergahlarından Leyla Atakan Caddesi boş kaldı. ( Şahin Oktay - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı. ( Müslüm Etgü - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı. ( Müslüm Etgü - Anadolu Ajansı )