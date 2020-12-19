Fotoğraf: Arif Yavuz

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediyor. ( Arif Yavuz - Anadolu Ajansı )