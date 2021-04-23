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Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü Fotoğraf: Gökhan Zobar

Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü Fotoğraf: Gökhan Zobar

Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü Fotoğraf: Gökhan Zobar

Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü Fotoğraf: Gökhan Zobar

Edirne'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri uygulama yaptı. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri uygulama yaptı. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri uygulama yaptı. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri uygulama yaptı. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri uygulama yaptı. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri uygulama yaptı. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

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