Fotoğraf: Ekber Türkoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri uygulama yaptı. ( Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı )